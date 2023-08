OM eist werkstraf van 240 uur tegen Thijs Römer wegens online seksueel wangedrag tegen tieners

Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 240 uur en een gevangenisstraf van 90 dagen, waarvan 89 voorwaardelijk, tegen acteur Thijs Römer. Dat heeft het OM dinsdagmiddag bekendgemaakt. Römer wordt verdacht van strafbaar grensoverschrijdend seksueel gedrag via internet tegen drie destijds minderjarige meisjes.

De 44-jarige acteur werd eerder al gehoord over seksueel geladen berichten die hij uitwisselde met de meisjes, die destijds tussen de 14 en 16 jaar oud waren. Het ging om drie tieners die fan van Römer waren en met wie hij in contact kwam via chatgroepen. Hij stuurde foto’s van zijn geslachtsdeel (dickpic) en bezat naaktfoto’s en -video’s van minderjarige meisjes - kinderporno dus. De praktijken vonden plaats tussen 2015 en 2017. Hij had geen fysiek contact met de meisjes. De rechtbank in Assen doet over twee weken uitspraak.

Römer erkende dat hij een grens over gegaan was, maar zei niet schuldig te zijn aan online seksueel misbruik. Hij gaf wel toe meisjes dickpics en tips om te masturberen te hebben gezonden. De acteur kwam vorig jaar in opspraak toen een inmiddels volwassen vrouw hem ervan beschuldigde haar op 14-jarige leeftijd te hebben gevraagd om naaktfoto’s te sturen in ruil voor een handtekening. Toen ontkende hij de beschuldigingen en dreigde hij aangifte te doen van smaad. Het OM besloot toen tot vervolging over te gaan.

Patroon

De officier van justitie neemt het Römer kwalijk dat hij een vertrouwensband met de tieners opbouwde, om hen vervolgens te verleiden tot seksuele handelingen. „Eerst is er een soort van aanloop in de gesprekken om vertrouwen op te bouwen, waarna de verdachte overgaat op seksueel getinte gesprekken”, schrijft het OM. „Als het dan weer over ‘gewone’ zaken ging, dan werd hij gauw verveeld en wist het zo te draaien dat dit weer over seks ging.”

Thijs Römer is bekend van rollen in Alles is Familie, Grijpstra & De Gier en Moordvrouw. Ook schreef hij in 2015 de roman Weemoedt, waarvan later een tv-serie werd gemaakt. Hij was van 2006 tot 2015 getrouwd met actrice Katja Schuurman, die hij op de set van Medea had ontmoet. In 2019 trouwde hij met balletdanseres Igone de Jongh, maar die vroeg na de beschuldigingen van de minderjarige meisjes tegen Römer een scheiding aan.