Nanni Moretti maakt nog eens een ‘8 1/2’, is dat wel zo’n goed idee?

De Italiaanse regisseur Nanni Moretti is zijn magie kwijt. Het kleurloze Tre Piani stuitte in 2021 op onverschilligheid op het filmfestival van Cannes; Il sol dell’avvenire werd dit jaar weggehoond. Ik trof de maestro in mei na de première: hij staarde asgrauw in zijn espresso en snauwde louter sarcastische antwoorden.

Il sol dell’avvenire is dan ook onmiskenbaar mislukt. Moretti beoogt een lichtvoetig soort 8½ te bieden, Fellini’s afdaling in eigen ziel tijdens het maken van een film. Zo’n egotrip is momenteel even een matig idee voor grote mannen van zekere leeftijd: zie ook collega Alejandro Iñárritu’s Bardo. Maar dat was een megalomaan én magistraal egodocument, terwijl Moretti zichzelf hier tot een irrelevante mopperkont reduceert.

Moretti speelt regisseur Giovanni, die worstelt met echtgenote en dochter, cast en crew tijdens de opnames van een komedie over Italiaanse communisten tijdens de door Sovjettanks onderdrukte Hongaarse opstand van 1956 – als extra fellinesk accent is er een Hongaars circus.

Het is niet Moretti’s eerste film over filmmaken: in Mia Madre (2015) worstelde een vrouwelijke regisseur tijdens filmopnames met een stervende moeder. Die film was heel persoonlijk en door John Turturro als onzekere Amerikaanse acteur ook bitterzoet grappig. Het oogmerk van deze film lijkt evenwel satire op de filmindustrie te zijn. Dat levert wat aardige aanzetjes op: Mathieu Amalric als gladde producer Pierre die in de handboeien nog lispelt dat alles pico bello is, Netflix dat een ‘what the fuck’-moment van Giovanni eist. Maar bijten doet de satire niet en Moretti is het probleem. Als Giovanni is hij kortaf en humeurig, rolt met zijn ogen, saboteert urenlang andermans actiefilm omdat hij tegen geweld is.

Dat is vast bedoeld als zelfspot; maar het probleem is dat je als kijker de ironie niet decodeert en je ergert aan een betweterige boomer die mokt omdat de wereld niet meer naar zijn pijpen danst. Dansjes bij muzikale intermezzi en een fellineske slot-parade maken de film extra toondoof.

Komedie Il sol dell’avvenire. Regie: Nanni Moretti. Met: Nanni Moretti, Margherita Buy, Mathieu Amalric. Lengte: 95 min. ●●●●●

