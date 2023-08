Hollywoodstaking is amper van invloed op filmfestival Venetië

De staking van Hollywood-acteurs lijkt het programma van het 80ste filmfestival in Venetië, van 30 augustus tot 9 september, amper te beïnvloeden.

Festivaldirecteur Alberto Barbera maakte dinsdag een indrukwekkende lijst bekend met 23 films voor de hoofdcompetitie. Zo zal Bradley Coopers Maestro over de legendarische componist en dirigent Leonard Bernstein op het Lido in première gaan, komt Sofia Coppola met haar film over Elvis Presleys echtgenote, Priscilla, en keert David Fincher met thriller The Killer terug naar het festival waar hij Fight Club voor het eerst aan de wereld toonde.

Ook de nieuwe film van recente Oscarwinnaar regisseur Ryûsuke Hamaguchi (Evil Does Not Exist) is geselecteerd, net als Poor Things van Yorgos Lanthimos met Emma Stone, waarnaar al reikhalzend uitgekeken wordt, en Holly van de Belgische regisseur Fien Troch.

De bekendmaking lag dit jaar onder een vergrootglas wegens mogelijke invloed van de Amerikaanse acteursstakingen. Leden van de Amerikaanse acteursvakbond SAG-AFTRA mogen momenteel niet werken óf deelnemen aan publicitaire activiteiten. Veel Hollywoodproducties die later het prijzenseizoen domineren, gaan traditioneel in Venetië in première. Gevreesd werd dat grote Amerikaanse studio’s zouden afhaken nu hun sterren op het Lido niet op de rode loper willen lopen of hun films promoten.

Oorlogsfilm nieuwe opening

Festivaldirecteur Barbera stelde aan het begin van de persconferentie meteen dat de stakingen weinig invloed hadden op zijn programmering. Bijna alle films die waren vastgelegd voor de stakingen, zullen worden vertoond. Alleen werd – zoals eerder bekendgemaakt – de openingsfilm vervangen. De première van de hippe, sensuele tennisfilm Challengers van Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) mét superster Zendaya is door studio MGM uitgesteld. In de plaats daarvan opent Venetië daarom met de Italiaanse WOII-heldenfilm Comandante van Edoardo De Angelis.

Hollywoodsterren zoals Emma Stone zullen inderdaad niet te zien zijn op de rode loper van het Lido, maar Barbera is vol vertrouwen dat er genoeg sterren aanwezig zullen zijn door de vele makers en acteurs van onafhankelijke films.

Ook in de nevencompetitie en buiten de competities zijn in Venetië dit jaar talloze interessante titels en bekende namen te vinden, zoals een korte(re) Wes Anderson gebaseerd op een Roald Dahl-verhaal, een nieuwe film van Harmony Korine en de nieuwe Franse Woody Allen getiteld Coup De Chance.

Nieuwe films Woody Allen, Roman Polanski

Barbera toont met zijn programmering dit jaar ook de controverse niet te schuwen. In zijn line-up zitten verschillende makers die om zeer uiteenlopende redenen te maken hebben met beschuldiging van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Naast Allen, is ook de nieuwe film van Roman Polanski te zien, The Palace. Barbera vertoonde in 2019 ook diens vorige film J’accuse. In de hoofdcompetitie zit een film van de Franse filmtycoon Luc Besson. Het lijkt dus te zullen knetteren op het Lido in september want in de jury, die wordt voorgezeten door Damien Chazelle, zitten verschillende uitgesproken vrouwelijke makers als Jane Campion en Laura Poitras.

Nederland is vooral vertegenwoordigd in de wereldberoemde VR-productie-competitie. Er zullen in Venetië drie Nederlandse virtualreality-installaties in première gaan. Dat is uitzonderlijk. En zoals gebruikelijk heeft Nederland enkele films ge-coproduceerd, dit jaar bijvoorbeeld het Oekraïense Forever Forever in de Orizzonti Extra-competitie.

