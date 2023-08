Hoe cultserie Futurama steeds weer herrijst

Hoe vaak kan een dode televisieserie tot leven gewekt worden? Best vaak, zo blijkt uit de jongste herstart van Futurama, een satirische scifi-animatieserie uit de koker van Matt Groening. Terwijl zijn eerste creatie The Simpsons een wereldwijde sensatie werd, bleef Futurama, over crewleden van een intergalactische koeriersdienst in de 31ste eeuw, in de culthoek hangen. Maar in tijden van fragmentatie en overweldigend veel aanbod is zelfs zo’n kleiner ‘merk’ veel waard. Daarom verschijnen na een afwezigheid van tien jaar toch weer nieuwe avonturen van het sullige hoofdpersonage Fry, de eenogige piloot Leela, de stokoude professor Farnsworth en de alcoholistische robot Bender. „We zijn terug, baby!”, juicht Bender in het begin van de eerste aflevering. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan, zo lijkt de stemming.

De nieuwe aflevering gaat daarna in volle vaart voorwaarts en hangt aan elkaar van grappen over streamingdiensten als Netflix – sciencefiction geeft altijd commentaar op het heden. Toepasselijk, want de evolutie van Futurama liep synchroon met razendsnelle veranderingen in de tv-wereld de afgelopen twee decennia. De serie werd in 1999 met veel bombarie gelanceerd, toen nog op de traditionele tv-zender Fox.

In de allereerste aflevering wordt pizzabezorger Philip J. Fry ingevroren op 31 december 1999. Pas duizend jaar later ontdooit hij in een futuristische versie van New York, genaamd New New York. Hij gaat aan de slag bij het bedrijfje Planet Express en beleeft de raarste dingen in een universum vol aliens en ruimteschepen.

Dood en herrezen

Zoals The Jetsons in de jaren zestig een futuristische variant was op familiecomedy The Flintstones, zo is Futurama dat van The Simpsons. Maar ondanks de positieve ontvangst door recensenten en animatieliefhebbers, wist Futurama nooit uit de schaduw van de grote televisiebroer te stappen. Ook vergelijkbare series als South Park en Family Guy deden het beter. Groening, die de reeks samen met schrijver David X. Cohen ontwikkelde, heeft in meerdere interviews aangegeven dat er vanaf het begin ook een strijd gaande was met Fox en dat hij zich nooit gesteund voelde, zelfs toen hij prestigieuze prijzen won. De grappen zouden te cynisch zijn, de nerdy serie niet toegankelijk genoeg. Na vier seizoenen werd Futurama stopgezet.

De trouwe fanschare bleef: herhalingen op andere zenders scoorden heel aardig en de dvd’s vlogen over de toonbank. Dus volgden er voor de dvd-markt gemaakte films, die later werden omgebouwd tot een nieuw tv-seizoen. In 2008 volgde de eerste volledige reanimatie, ditmaal bij de zender Comedy Central. Maar in 2013 ging de stekker er toch weer uit. Ditmaal leek het definitief, met een duidelijk einde van het verhaal. Maar dat krijgt nu toch weer een vervolg, ditmaal voor streamingdienst Disney+ (en Hulu in de VS).

De volledige stemmencast keert na ietwat gespannen onderhandelingen terug. John DiMaggio, die onder meer de stem van publieksfavoriet Bender doet, weigerde een eerste aanbod en deed daarover zijn beklag op sociale media. Uiteindelijk kwam hij eruit. Maar goed ook, want Bender is de Homer Simpson van Futurama: lomp en altijd goed voor een grappige oneliner.

Gekwelde schrijvers

Kijkend naar het nieuwe, elfde seizoen van Futurama merk je weinig van de lange afwezigheid. De personages zaten tien jaar ‘vastgevroren’ in de tijd, wat bij Fry een lichte crisis veroorzaakt. Hij wil iets bijzonders doen met zijn leven en besluit daarom alle tv-series te zien die ooit gemaakt zijn. Met zijn ‘bingebril’ op gaat hij voortvarend van start, uiteindelijk blijft alleen de langlopende robotsoap All My Circuits over. Om zijn honger naar content te stillen moeten er nieuwe afleveringen gemaakt worden. Deze verhaallijn geeft de schrijvers een excuus om streamers en zichzelf belachelijk te maken met zelfbewuste grappen. Zo vraagt iemand zich af: „Hoe kan een serie zó vaak gecanceld worden?”

Soms is de satire aan de flauwe kant: een parodie op de invloedrijke scifi-serie Black Mirror genaamd The Scary Mirror blijft oppervlakkig. Gelukkig is de grapdichtheid hoog en krijg je na iedere mislukte grap meestal twee sterke grappen terug.

Hoewel het nieuwe seizoen ver voor de huidige stakingen van schrijvers en acteurs geschreven is, zitten de spanningen die in Hollywood al langer spelen er al in verwerkt. De strijd om betere arbeidsvoorwaarden, het delen in de winst en de constante vraag naar ‘content’ passeren allemaal de revue. Als er elk uur een nieuwe aflevering van de soap geschreven moet worden, vallen de schrijvers stuk voor stuk om. Daarom besluit Bender het maar zelf te doen. „Elke idioot kan een tv-schrijver worden”, zegt hij tegen een andere robot. „Veel van hen zijn dat ook”, is het antwoord.

