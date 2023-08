Disney-attractie Pirates of the Caribbean werd een filmhit, maar of ‘Haunted Mansion’ ook gaat scoren…

Wie over de drempel stapt van het gigantische landhuis in Disneys spookhuisfilm Haunted Mansion is gewaarschuwd: je leven zal een nieuwe wending nemen. Ben je eenmaal binnen geweest, dan laten de geesten je nooit meer los. Gelukkig zijn ze niet allemaal even kwaadaardig.

Als Disney hoopt dat deze spookhuiskomedie het bioscoopjaar gaat redden, dan komt het vermoedelijk van een koude kermis thuis. Disney kent een zeer wisselvallig 2023. Guardians of the Galaxy Vol. 3 was een hit, maar superheldenfilm Ant-Man and the Wasp eindigde als een van de weinige Marvelfilms in het rood en Pixarfilm Elemental flopte. Een familievriendelijke hit zou dus zeer welkom zijn. Liefst een waar Disney weer talloze sequels aan vast kan breien tot het publiek afhaakt.

Lichtend voorbeeld voor Haunted Mansion is de franchise Pirates of the Caribbean, eveneens gebaseerd op een pretparkattractie. Deze film is dan ook opgetuigd met een vergelijkbaar budget, maar voelt toch als goedkope haastklus.

Dat had heel anders kunnen lopen. In 2010 was de koning van de artistieke horror Guillermo del Toro als scenarist, producent en mogelijk regisseur verbonden aan een film die losjes gebaseerd was op de Haunted Mansion-attractie. In 2003 was er al een komedie met Eddie Murphy over Disneys spookhuis, maar Del Toro wilde er een familievriendelijke én duistere draai aan geven. Bij hem zou een onthoofde geest centraal staan die zijn hoofd meedraagt in een hoedendoos. Del Toro’s scenario – waar ook Ryan Gosling even aan verbonden was – belandde evenwel in ‘development hell’: eindeloos herschrijven en overleg tot iedereen er de brui aan geeft.

Was het scenario toch te donker voor Disney? Mogelijk, want in 2020 werd plots bekend dat comédienne Katie Dippold, die onder meer de mislukte vrouwelijke Ghostbusters-remake schreef, met het spookhuis aan de slag mocht. In een behoorlijk snel tempo werd de hippe Indie-regisseur Justin Simien (Dear White People) aan het project toegevoegd, en trok men een gigantisch blik bekende sterren open.

Het resultaat blijkt kleurloze en fantasieloze fastfood. De personages roepen zeer plichtmatig sentiment op; zo zijn er alleenstaande moeder Gabbie en zoontje Travis, die onwetend in de spookvilla te New Orleans trekken. Om het huis spookvrij te krijgen roepen ze de hulp in van voormalige astrofysicus en weduwnaar Ben (LaKeith Stanfield). Zijn zorgzaamheid voor de gepeste Travis voorspelt alvast gezinsherstel, als er een sequel komt.

Andere leden van het spookjaagteam zorgen voor een komische noot; denk aan een opmerkelijk aardse priester (Owen Wilson), Danny DeVito als academicus met knullig regenpak en een langnagelig medium (Tiffany Haddish).

Het is pijnlijk te zien hoe zo’n absolute sterrencast hun talent verspilt aan infantiele grappen; denk aan Haddish die begint te snurken als ze in trance komt. Geen wonder dat iedereen op de automatische piloot speelt: hier geen Johnny Depp als zwalkende piraat Jack Sparrow die Pirates of the Caribbean tot zo’n succes maakte.

Echt griezelig is Haunted Mansion evenmin. Dat mag, het is een familiefilm, maar omdat Dippold wel Del Toro’s favoriete bad guy opvoert – Jared Leto met zijn hoofd in een hoedendoos – is de film ongeschikt voor heel jonge kijkers. In alle opzichten net niks dus. Peperdure net niks.

Spookkomedie Haunted Mansion Regie: Justin Simien. Met: Jamie Lee Curtis, Rosario Dawson, Jared Leto, Owen Wilson, Lakeith Stanfield, Danny DeVito, Tiffany Haddish. Lengte: 123 min. ●●●●●

