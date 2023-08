Drie maal actie: macho, bejaarde en tienermeisje wreken zich. De macho wint

Wat is de beste manier om je gezin te wreken? Met de gerimpelde vuisten van een bejaarde gangster? Met een granaat, in de mond gestopt door een bubblegum kauwend tienermeisje? Of door vijanden neer te steken met een bij de held uitstekend bot?

Deze week zijn er drie films in de bioscoop waarin er een gezin gewroken wordt. Ze representeren verschillende fasen van de actiefilm: van hypermasculiene brute alfaman-actie via de opofferingsgezindheid van een oude patriarch naar politiek-correcte wraak op extreem-rechts.

Die eerste is Farang (die van dat uitstekende bot). Samir is een muay thai-vechter die na een aanvaring met een drugsbende vlucht naar Thailand. Maar voor je verleden kan je niet vluchten. Zijn perfecte nieuwe leven ligt in duigen als zijn perfecte vrouw wordt vermoord door een ándere drugsbende. Zijn dochter wordt ontvoerd, dus gaat hij op een reis door de hedonistische, neonverlichte onderwereld van Thailand om haar terug te vinden, onderwijl half crimineel Thailand tot spattende hersens en botgruis boksend.

De film zet maximaal in op ruwe, brute actie. De camera zwiept soms versneld mee met de stoten van Samir. Het resultaat is een gruizige actiefilm die negentig minuten bevredigend schok en verrassing biedt. Maar het is ook leeg; het uitgekauwde en volstrekt humorloze verhaal vergeet je vrijwel direct en het geheel voelt archaïsch: zo’n gespierde man die de kracht van testosteron aanwendt om zijn hulpeloze familie te redden.

Prisoner’s Daughter is ook archaïsch, maar om een andere reden. De 77-jarige gangster Max (Brian Cox, Succession) heeft kanker en mag vervroegd de gevangenis uit, mits zijn dochter hem in huis wil nemen. Dat doet ze, maar dan wel op háár voorwaarden. Dat duurt uiteraard niet lang: Max neemt het gezin over, verbouwt het huis, verbouwt de onbetrouwbare junkie-ex van zijn dochter, leert haar bloedirritante, wijsneuzerige kind in vijf seconden boksen. Dit is op vrijwel alle fronten een mislukking. De plot, dialogen, actie, het acteren zijn lachwekkend. Toch is het wel interessant hoe Prisoner’s Daughter met één been in de toekomst en een been in het verleden staat. De film wíl de indruk wekken dat dochter Maxine óók een held is. Ze doet het toch maar, deze alleenstaande moeder. Maar Cox, een bejaarde witte man, moet uiteindelijk haar problemen oplossen.

The Wrath of Becky is juist filmische wraak op de patriarch. Becky verliest wéér een gezin, twee jaar nadat ze de neonazi’s die haar ouders vermoordden afslachtte. De oude vrouw met wie ze inwoonde, wordt vermoord door Noble Men, een extreem-rechtse militantengroep die een aanslag op een senator beraamt. Erger nog: ze hebben haar hond Diego gegijzeld.

Haar wraak is bloederig creatief, bewust cartoonesk, vaak grappig. Het is sowieso leuk om te zien hoe een zestienjarige een groep hoeders van de masculiniteit de baas is, maar helaas spendeert de film te veel tijd aan het gezwets van diezelfde mannen. Vrouwen zijn „low-life bitches hell-bent on destroying any lesser man that doesn’t fulfill their twisted sexual fantasies or financial fallacies”. Best grappig, maar niet vijftien keer.

The Wrath of Becky is een lollig ideetje dat niet weet hoe serieus het zichzelf moet nemen. Tijdens het kijken verlang je bijna terug naar een film als Farang, die niet meer wil zijn dan hij is. Een teleurstellende conclusie: giftige mannelijkheid is vooralsnog het vermakelijkst.

Actiefilms Farang. Regie: Xavier Gens. ●●●●● Prisoners’s Daughter. Regie: Catherine Hardwicke. ●●●●● The Wrath of Becky. Regie: Matt Angel, Suzanne Coote. ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven