‘Copenhagen Does Not Exist’: alles verterende toewijding in een Deense ‘folie à deux’

Een folie à deux is de psychiatrische aandoening waarbij twee mensen in een gezamenlijke waan belanden. Of dat is gebeurd bij de kwetsbare Ida (Angela Bundalovic) en Sander (Jonas Holst Schmidt) in Copenhagen Does Not Exist, is niet helemaal helder, de intrigerende film weigert labels op zijn personages te plakken. Maar dat ze zich steeds meer afkeren van de buitenwereld wordt wél duidelijk.

De film begint met een schijnbaar gekunstelde opzet: Sander wordt door Ida’s vader en broer vrijwillig vastgehouden en met tussenpozen ondervraagd – zij verdween enkele maanden eerder. Je vergeet de artificialiteit van deze beginsituatie snel, want het blijkt ook de ideale manier om door Sanders herinneringen te grasduinen. Zo leren we het stel kennen, zien we hun relatie opbloeien en hoe ze zich lieten meesleuren in volgens naasten ongezond gedrag. Zij zien dat zelf anders.

Regisseur Martin Skovbjerg trekt je mee via extreem subjectieve beelden; soms vervaagt een deel van wat je ziet of komt iets zo in beeld dat je het als kijker bijna onder je vingers voelt. Alsof je, net als de personages, de werkelijkheid beter en scherper waarneemt. Skovbjerg en de acteurs maken van hun alles verterende toewijding aan elkaar iets wat tegelijkertijd jaloersmakend en angstaanjagend is. Al besef je door de thrillerachtige opbouw ook steeds beter dat Sander niet helemaal eerlijk is, tegen zichzelf en tegen Ida’s familie.

Scenarist Eskil Vogt, die ook het Oscargenomineerde The Worst Person in The World schreef, schetst twee millennial-personages die origineler zijn dan de fladderende dertiger in de voornoemde hitfilm. Ida en Sander zijn jonge mensen die niet kunnen aarden in de samenleving. Ida heeft een eetaandoening, gebrek aan zelfvertrouwen en worstelt met de dominante mannen in haar familie. Sander klampt zich als een bloedzuiger aan haar vast, mogelijk wil hij niet denken aan de dood van zijn vader. Hun radicale vlucht uit de werkelijkheid is weinig hoopgevend. Maar deze sombere film is een welkome aanvulling op de vele verhalen over dertigers die niet weten wat ze willen in het leven.

Drama Copenhagen Does Not Exist Regie: Martin Skovbjerg. Met: Jonas Holst Schmidt, Zlatko Buric, Angela Bundalovic. Lengte: 100 min. ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven