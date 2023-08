Donderdag werd in de gemeenteraad van Amsterdam een motie aangenomen met als strekking dat de Passagiersterminal Amsterdam (PTA) zo snel mogelijk dicht moet en cruiseschepen uit de hoofdstad moeten worden geweerd. De D66-motie werd ontraden door wethouder Hester van Buren (Haven, PvdA) maar toch aangenomen.

De motie getuigt van symboolpolitiek. De partijen die vóór stemden, negeren de feiten over werkelijke overlast en de ontwikkelingen op het vlak van verduurzaming.

Frits Huffnagel is oud-wethouder Economische Zaken van Amsterdam (VVD). Hij heeft nu een bureau voor citymarketing en communicatie.

Van de bijna twintig miljoen bezoekers die jaarlijks naar Amsterdam komen, arriveren er zo’n 300.000 met een cruiseschip. (Riviercruises trekken nog eens een half miljoen mensen.) Zo’n 175.000 passagiers beginnen of eindigen hun cruise in de hoofdstad.

Omdat Amsterdam vaak het start- of eindpunt is, profiteren horeca, musea en andere cultuurinstellingen van deze cruisetoeristen als ze een dag voor of na hun reis in Amsterdam zijn. Ze verblijven veelal in hotels in het vier- of vijf sterrensegment. Cruisetoeristen zijn vaak niet geïnteresseerd in coffeeshops en hebben geen behoefte aan een erotisch centrum. Wel zijn ze bovengemiddeld geïnteresseerd in de architectuur en cultuur van Amsterdam. Ze maken graag een rondvaart door de grachten om ons Unesco-werelderfgoed te ervaren, bekijken de Nachtwacht in het Rijksmuseum of bezoeken het Van Gogh Museum.

Vergelijk het met Amsterdammers die in Parijs naar het Louvre gaan voor de Mona Lisa of in Madrid het Prado bezoeken om De tuin der lusten van Jheronimus Bosch te bewonderen. Dit gedrag zorgt niet voor overlast.

Blowverbod

Overlast komt nog altijd van dronken toeristen die al dan niet stoned de stad onderkotsen en in portieken van bewoners plassen. De discussie over toerisme zou moeten gaan over het terugdringen van overlast in plaats van de focus op het aantal bezoekers. Als bewoner wil ik graag gastheer zijn voor vele bezoekers, omdat ik begrijp dat ze het vele moois in onze prachtige hoofdstad willen zien. Maar ik wil dat alleen zijn voor hen die zich ook daadwerkelijk gedragen als gast.

Lees ook: Amsterdamse gemeenteraad stuurt aan op verbannen cruiseschepen uit Amsterdam

Dat zijn niet de bezoekers die zich laten fotograferen met een biertje in de hand voor een bord waarop staat dat alcohol in de openbare ruimte verboden is en die foto daarna op sociale media plaatsen. Ze doen dat, omdat ze weten dat dat alcoholverbod niet wordt gehandhaafd. Ook een blowverbod op de Wallen heeft geen zin als dat nauwelijks wordt gehandhaafd.

Handhaving is het antwoord op overlast, maar precies dat gebeurt veel te weinig. Geen wonder dat Amsterdammers boos worden wanneer ze worden beboet, omdat ze op de fiets hun handen niet aan het stuur hebben of op een scooter rijden zonder helm op.

Navelstaren

Het argument dat cruiseschepen milieuvervuilend zijn werd door de wethouder weerlegd, omdat vanaf 2030 alle cruiseschepen aan walstroom moeten en uiterlijk 2050 volledig emissievrij moeten zijn. Het College investeert dit jaar 20 miljoen euro in walstroom, zodat duurzame schepen over twee jaar emissievrij aan de Oostelijke Handelskade kunnen blijven liggen. De Amsterdamse haven loopt hierin voor op overige Europese cruisehavens. Bovendien start het College na de zomer met een onderzoek over het aanscherpen van het regionale zeecruisebeleid.

De gemeenteraad geeft dus een fout signaal in een verkeerde discussie. Het zou de bewoners en ondernemers van Amsterdam helpen als wordt ingezet op het beperken van overlast in plaats van het navelstaren op drukte. Het zou helpen als overlastgevers worden aangepakt, door regels te handhaven. En het zou de betrouwbaarheid van het stadsbestuur goed doen wanneer de resultaten van aangekondigde onderzoeken worden afgewacht. Het weren van bezoekers die zich gedragen als gast is symboolpolitiek en maakt de problemen eerder groter.