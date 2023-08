Hebben de stemlokalen straks genoeg vrijwilligers voor de Tweede Kamerverkiezingen?

Zorgen alom. Over de digitale controle op de geldigheid van stembiljetten. Over een mogelijk tekort aan vrijwilligers voor de stembureaus, waarvoor de werving nog moet beginnen. En dan is daar ook nog de angst voor te lange wachtrijen voor de stemhokjes, waardoor het in november bij de Tweede Kamerverkiezingen weer niet lukt alle stemmen op dezelfde dag geteld te krijgen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarschuwt daarom voor de grootschalige uitval van vrijwilligers, die na de chaos bij de Provinciale Statenverkiezingen de brui eraan zouden geven en niet meer komen opdraven.

In enkele maanden tijd wordt een nieuwe lichting kandidaten gezocht.

Bij de verkiezingen in maart liet speciaal ontwikkelde software, waarmee op stembureaus de geldigheid van stempassen gecontroleerd kon worden, het afweten. Voorzitters van de stembureaus konden met een speciale verkiezingsapp en een QR-code op de stempas zien of die al eerder was gebruikt of om andere reden ongeldig was. Zeventien gemeenten – waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht – deden mee aan die proef, samen goed voor een derde van het aantal kiezers.

Maar dat ging door een technische storing in de landelijke software, gekoppeld aan die QR-code, vaak mis. Waardoor die dubbel gelezen werd, de stempas dus ongeldig leek en de kiezer het stemhokje niet in mocht, met lange rijen wachtenden tot gevolg. Volgens Nathan Ducastel, VNG-directeur Realisatie, wordt de aangepaste software de komende maanden getest en de verwachting is dat die te gebruiken is voor de Kamerverkiezingen in november. De achttien steden die in maart gebruikmaakten van die stembureau-app, doen nu ook weer mee.

’s Nachts werken

Ook de grootte van de stembiljetten kan, net als in maart, tot verwarring en vertraging bij het tellen leiden. In 2021 deed een recordaantal van 37 partijen mee aan de verkiezingen. Met als gevolg driedubbel opgevouwen biljetten die na afloop uitgevlooid moesten worden, op zoek naar het met een rood potlood ingevulde vakje. Dit had langdurige telprocedures tot gevolg en vermoeide tellers die tot diep in de nacht moesten doorwerken. In Delft werd het werk ’s nachts zelfs gestaakt, omdat de vrijwilligers te moe werden.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 waren er zo’n tienduizend stembureaus. In totaal zijn in november tussen de veertig- en vijftigduizend vrijwilligers nodig om die allemaal te bemensen, is de inschatting op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met in het achterhoofd wat bij de Statenverkiezingen allemaal misging, verwacht de VNG dat de vrijwilligers van toen nu massaal afhaken.

Het is de vraag of tijdig voldoende nieuwe vrijwilligers gevonden worden, ook al omdat de vergoedingen niet royaal zijn, variërend per gemeente tussen de 90 en 180 euro. Toch denkt de gemeente Den Haag er voldoende te kunnen werven. Daar zijn voor de 270 stembureaus in de stad volgens een woordvoerder zo’n drieduizend vrijwilligers nodig. De werving begint in oktober.

Den Haag wil dan een proef, waarbij jongeren een stembureau ‘adopteren’, verder uitbreiden. „Dat kunnen jongeren zijn die elkaar kennen van de sportschool of de mbo-opleiding in de buurt. Zij krijgen dan de training en leggen een examen af en zijn vervolgens verantwoordelijk voor hun eigen stembureau.”

Volgens de woordvoerder gaat het, ondanks de korte tijd, lukken voldoende vrijwilligers aan te trekken. „Ook al omdat het eigen ambtenaren makkelijk wordt gemaakt om als vrijwilliger in te springen. Daar hoeven ze geen vrije dag voor op te nemen.”

Kleinere biljetten

De Kiesraad heeft na de Statenverkiezingen van afgelopen maart een aantal aanbevelingen gedaan om het werk op de stembureaus te vergemakkelijken. Zo moeten stembiljetten kleiner en handzamer gemaakt worden. Dat moet het tellen makkelijker maken en op termijn digitale verwerking mogelijk maken.

De Kiesraad wil ook het nachtelijk doorwerken beperken. Als fouten aan het licht komen, moet het mogelijk worden voor hertelling een dag later een ploeg uitgeruste vrijwilligers in te zetten. Daarnaast moet worden bekeken of de vergoeding voor vrijwilligers belastingvrij kan worden gemaakt of zelfs verhoogd.

De kans is klein dat voor de komende verkiezingen iets met die aanbevelingen gebeurt. Naar de mogelijkheid om ’s nachts het (her)tellen op te schorten, wordt gekeken, aldus een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Kleinere stembiljetten invoeren, is volgens haar nog niet mogelijk. Dat lukt pas op kleine schaal bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024. En over betere of belastingvrije betaling van de vrijwilligers, gaat het ministerie niet. Dat moeten gemeenten zelf regelen.

Raad van State: Pas wetsvoorstel aan Het wetsvoorstel om mensen met een verstandelijke beperking of dementie in het stemhokje te helpen, moet worden aangepast, meldt het ANP. Met de wet kan worden geëxperimenteerd met het geven van bijstand aan mensen met een beperking, maar er zitten nog te veel losse eindjes aan, vindt de Raad van State. Mensen met een lichamelijke beperking mogen nu al worden bijgestaan. Het kabinet wil dit uitbreiden naar kiezers met een verstandelijke beperking, dementie of laaggeletterdheid. Stembureauleden kunnen die beperkingen niet objectief vaststellen. Daarom worden in het experiment kiezers geholpen die dat willen. Teneinde tegen ongewenste beïnvloeding een waarborg in te bouwen. De Raad adviseert vast te leggen dat alleen getrainde stembureauleden mogen ondersteunen. En om het lokaal zo in te richten dat „het stemgeheim zoveel mogelijk te borgen”.