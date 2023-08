Het was een opvallende uitwisseling tussen de Australische rugbycoach Trent Robinson en een journalist, in de dagen na het WK-groepsduel tussen Australië en Ierland. Niet alleen de krappe 1-0 zege van de Matildas kwam ter sprake, maar ook de mededeling van bondscoach Tony Gustavsson, slechts anderhalf uur voor de start, dat boegbeeld Sam Kerr vanwege een blessure ontbrak. Wat vond Robinson ervan dat de bondscoach gokkers op het verkeerde been had gezet?

Robinson kon zijn oren niet geloven. Wilde de journalist zeggen dat Gustavsson het tactische voordeel van die late mededeling ondergeschikt had moeten maken aan de belangen van gokkers? „Het doel van een coach is om wedstrijden te winnen”, zei hij. „Als mensen daar anders over denken, dan is dat pech.”

Hoeveel dit WK gegokt gaat worden is moeilijk te voorspellen, zegt Jason McIntyre, gokanalist van het Amerikaanse Fox Sports. „Maar als je afgaat op het WK voor mannen van 2022 – waarop voor naar schatting 31,5 miljard euro wereldwijd werd gegokt – dan lijkt eentiende van dat bedrag mij reëel.” Wat helpt, zegt McIntyre, is dat Engeland en de VS, twee landen waar veel wordt gegokt, titelkandidaten zijn. En ook dat het aantal WK-deelnemers is uitgebreid naar 32.

„De professionaliteit en populariteit van het vrouwenvoetbal mag dan achterlopen bij het mannenvoetbal”, zegt Kees Cools, voormalig hoogleraar corporate finance aan de universiteiten van Tilburg en Groningen, „maar als er geld verdiend kan worden met online gokken, is die kloof opeens een stuk kleiner”.

Cools haalt een eerder deze maand verschenen onderzoek aan van de Keulse universiteit en de International Betting Integrity Association (IBIA), waaruit blijkt dat het online gokken op vrouwenvoetbalduels sinds 2020 wereldwijd met 20 procent per jaar is toegenomen. Vooral het aantal vrouwelijke gokkers steeg sterk.

Hoe populair een sporttoernooi onder gokkers is, hangt mede af van de media-aandacht, zeggen kenners. Aanvankelijk leek de coverage dit WK tegen te gaan vallen, door een gebrek aan serieuze biedingen voor uitzendrechten, maar vrijdag meldde de FIFA dat het toernooi dankzij „een nieuwe verkoopstrategie” in ruim tweehonderd „gebieden” wordt uitgezonden.

Is de toenemende interesse van gokkers voor het vrouwenvoetbal problematisch, gezien de kans op verslaving, of moet het als een teken van volwassenwording worden gezien? Cools lacht. „Het is maar hoe je ‘volwassenwording’ definieert. Als u bedoelt dat het vrouwenvoetbal steeds meer op het mannenvoetbal gaat lijken, dan wel. Als u bedoelt dat de sport zo integer mogelijk moet zijn, dan niet.”