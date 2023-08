Sylvana Simons niet opnieuw Bij1-lijsttrekker nadat Amsterdamse raadsleden zich afsplitsen

Sylvana Simons, fractievoorzitter van Bij1 in de Tweede Kamer, stelt zich komende verkiezingen niet beschikbaar als lijsttrekker. Dat schrijft de Volkskrant maandag. Leden van de partij kregen maandagavond een mail waarin Simons schrijft dat ze niet opnieuw lijsttrekker wordt – „een indringend besluit”.

Eerder deze maand zeiden de twee Amsterdamse Bij1-raadsleden, Nilab Ahmadi en Jazie Veldhuyzen, in NRC dat ze zich per direct afsplitsen. De partij is daardoor verdwenen uit de gemeenteraad van Amsterdam, de bakermat van de partij. Reden voor de afsplitsing is een „toxische, structureel onveilige” partij waarin Ahmadi en Veldhuyzen zich „sociaal-emotioneel onveilig” voelen. Simons had daar weinig tegen gedaan, zeiden de twee.

Simons (52) wilde eerder niet reageren tegenover NRC, maar noemt de opmerkingen van Ahmadi en Veldhuyzen nu „onwaarheden”. „Het beeld dat van mij en de partij werd geschetst in het eerdergenoemde NRC-artikel voelde als een onverdiende dolksteek in de rug”, schrijft ze in haar mail aan de Bij1-leden. Tegen de Volkskrant: „Nu moet ik campagne voeren op een bed van onware frames. Ik kan zo niet de generaal zijn die haar troepen naar de overwinning leidt.”

‘Rust

Het vertrek van de Amsterdamse raadsleden is niet de enige reden dat Simons niet opnieuw lijsttrekker wil worden, benadrukt ze tegenover de Volkskrant. Ook haar gezondheidsklachten – long covid en reuma – en de vervroegde verkiezingen spelen mee. „Ik zie uit naar rust.”

Of Simons nog op een andere plek op de Bij1-lijst voor de verkiezingen in november wil, is niet duidelijk. Ze schrijft in elk geval dat ze geen afscheid van haar partij neemt en dat ze politiek actief blijft. Totdat de nieuwe Kamerleden hun zetels innemen, blijft Simons Bij1-fractievoorzitter.

Eind 2016 richtte Simons een eigen partij op, nadat ze was weggegaan bij Denk. De partij zou aanvankelijk Artikel 1 gaan heten, maar na een rechtszaak veranderde de naam in Bij1. Bij de parlementsverkiezingen van 2021 kwam de partij met één zetel in de Kamer.

Parlementaire enquête

Simons staat bekend als politicus die zich verzet tegen racisme, zowel binnen als buiten de Tweede Kamer. „Ik voel me onveilig in deze omgeving, waar racisme, islamofobie en seksisme welig tieren”, zei ze in een interview met NRC. Premier Mark Rutte noemde haar interruptie in een Kamerdebat als een van de redenen om zijn standpunt over kabinetsexcuses voor het Nederlandse slavernijverleden bij te stellen.

Recent was Simons minder zichtbaar in Tweede Kamerdebatten vanwege haar deelname aan de parlementaire enquêtecommissie over de Toeslagenaffaire. Vanaf februari, toen de besloten gesprekken begonnen, was ze daar volgens haar partij fulltime mee bezig. De kans dat Simons tot het eind aan het onderzoek meewerkt, is met haar beslissing van deze maandag klein geworden.

Simons en Bij1 waren maandagavond niet voor NRC bereikbaar.

