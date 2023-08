Moet het nikkel in de accu’s van elektrische auto’s uit een Indonesisch regenwoud komen of van de bodem van de diepzee? Of van allebei, en in welke verhouding dan? De mensheid heeft het inmiddels zo bont gemaakt met het klimaat dat dit soort pijnlijke beslissingen zich aandient.

Om de opwarming van de aarde nog enigszins te remmen moeten fossiele brandstoffen zo snel mogelijk worden vervangen door elektromotoren, windturbines en zonnepanelen. Dat veroorzaakt een honger naar nikkel, koper, lithium, mangaan en andere metalen, die onvermijdelijk ten koste zal gaan van natuur en milieu. De afweging die voorligt, is welke schade aanvaardbaar is. Immers, naast het klimaat staan ook natuur en milieu wereldwijd onder grote druk. Het delven van metalen in de diepzee, nu nog verboden, kan daarom niet toegestaan worden zolang de ecologische gevolgen onvoldoende bekend zijn.

Het is overigens geen natuurwet dat de vraag naar deze metalen zo groot zal worden als nu verwacht. Consumenten kunnen ook kiezen voor minder autobezit of kleinere auto’s, al zal dat niet alles oplossen. Vast staat in elk geval dat zolang het aantal auto’s groeit en de maximale actieradius voor velen leidend blijft, de vraag naar metalen zal verveelvoudigen en het dilemma over diepzeemijnbouw reëel zal zijn.

Technologisch lijkt het sinds kort mogelijk om de metaalhoudende stenen die op 4.000 meter diepte in de oceanen liggen, naar de oppervlakte te halen. Op de vraag wat dit teweegbrengt in het ecosysteem bestaat echter nog geen duidelijk antwoord.

Daarvoor ontbreekt in de eerste plaats kennis over het ecosysteem zélf. Tekenend is de inventarisatie die biologen maakten in een beoogd mijnbouwgebied in de Grote Oceaan: zij troffen daar 5.578 soorten aan, waarvan er 5.000 onbekend waren.

De organisatie die volgens het VN-Verdrag voor het Recht van de Zee de diepzeemijnbouw moet reguleren, heeft er al bijna dertig jaar vergaderen op zitten. Deze Internationale Zeebodemautoriteit (ISA) heeft dan ook een moeilijke opdracht: zij moet diepzeemijnbouw mogelijk maken en er tegelijkertijd voor zorgen dat dit ecologisch verantwoord en eerlijk gebeurt.

Door de technologische ontwikkelingen ontkomt de ISA echter niet meer aan moeilijke beslissingen. Volgens VN-regels had zij de voorschriften voor diepzeemijnbouw begin juli klaar moeten hebben, wat niet gelukt is. Die deadline volgde uit de aankondiging, twee jaar geleden, dat een start-up-bedrijf klaar is voor diepzeemijnbouw op commerciële schaal.

Deze ‘tweejaarsregel’ stamt uit een VN-verdrag dat decennia geleden is opgesteld, toen de omvang van de huidige metaalkoorts nog niet kon worden voorzien en er kennelijk op werd gerekend dat de ecologische gevolgen voldoende bekend zouden zijn.

Dat laatste is nog niet het geval. De invloed op het kwetsbare zeeleven op de bodem en het herstelvermogen zijn onvoldoende onderzocht. Ook het gevolg voor de opslag van CO 2 in de oceaan is niet duidelijk. Daarom pleit een groeiende groep overheden en wetenschappers – met autoproducenten en financiële instellingen – voor een pauze tot er meer bekend is.

Nu de deadline gemist is, lijkt het erop dat de ISA formele vergunningsaanvragen voor diepzeemijnbouw tegemoet kan zien. Zij zou er goed aan doen die voorlopig te weigeren. Pas als de te verwachten schade bekend is, kan zij afwegen of die acceptabel is.

