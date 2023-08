Dan maar in bikini op de stoep van het opvangcentrum voor evacués

Vakantie voorbij? Niks ervan. Toeristen willen zonnen, ook als achter hen dikke rookwolken drijven over de bergen. Ze blijven liggen op het strand, of desnoods in bikini op de stoep van het opvangcentrum voor evacués – beelden ervan gingen de wereld over.

En al gaan de meeste toeristen vanwege de bosbranden op Rhodos dolgraag naar huis, er staan op Schiphol ook alweer vakantiegangers klaar om te gáán. Zo vliegt reisorganisatie Sunweb vanaf dinsdag als vanouds naar het noorden van het eiland, waar het volgens de Nederlanders aldaar prima toeven is. Jammer alleen dat de stroom er telkens af ligt, postten ze op sociale media, omdat een verdeelpunt elders in vlammen is opgegaan. Zitten ze in het schemerdonker in het restaurant.

Met een ramp gaat iedereen anders om. Blinde paniek zie je zelden. Alleen bij onmiddellijk en ernstig gevaar, en als mensen haast geen kans meer hebben om te ontsnappen. Maar bij de meeste rampen, zegt Michel Dückers, bijzonder hoogleraar crises, veiligheid en gezondheid aan Rijksuniversiteit Groningen, reageren mensen pragmatisch, rationeel. „Vooral de perceptie van de dreiging is van belang: zal de ramp jou persoonlijk raken?”

Verliesaversie

Ook Dückers heeft de afgelopen dagen gefascineerd naar de beelden op Rhodos gekeken, maar hij kan de reacties best begrijpen. „Veel toeristen voelen blijkbaar zelf geen dreiging, dus waarom zouden ze dan hun vakantie afbreken?”

Zo’n keuze heeft soms ook te maken met loss aversion – onze ‘afkeer van verlies’. „De mens kan heel moeilijk verlies accepteren, vooral als dat verlies een zekerheid is”, zegt Paul van Lange, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. „Als je vertrekt weet je zéker dat je vakantie voorbij is. Dan kiezen veel mensen liever voor risico. ‘Laten we het nog even aanzien’, hoor je dan.’”

Liever afwachten dan je verlies nemen – zelfs al staat het eiland in de fik. De vergelijking met de klimaatcrisis is snel gemaakt. Van Lange doet onderzoek naar gedragsverandering in tijden van klimaatverandering en ziet dat verliesaversie ook dan een rol speelt. „Helemaal geen vlees is voor velen te veel gevraagd.” De klimaatcrisis is bovendien een collectief probleem en abstracter dan een bosbrand. „Dat maakt gedragsverandering nog moeilijker.”

Anderzijds, de bosbranden op Rhodos en Corfu vallen onder het kopje ‘flitsrampen’. Een acute ramp, vergelijkbaar met een vliegtuigcrash. Over de ernst geen discussie. Heel wat anders dan een sluimerende ramp zoals de klimaatcrisis. Of de asielcrisis. Of de Toeslagenaffaire. Zo’n ramp begint meestal met een gevoel, dat er iets niet klopt. En dan komen er steeds meer signalen, en zien stilaan steeds meer mensen het probleem.

„Maar zoiets kan heel lang ‘smeulen’ voordat iedereen écht de urgentie ziet”, zegt Dückers, die veel onderzoek heeft gedaan naar de impact van de gaswinningsproblematiek – ook zo’n type ramp – op Groningers. „Krachtige beelden”, zijn belangrijk, zegt Dückers. Die maken een dreiging urgent en kunnen iets in beweging zetten.

Sluimerende rampen

Voor sluimerende rampen ontbreken zulke beelden echter, „dat maakt het zo moeilijk om de urgentie van een sluimerende ramp te zien”. En te wíllen onderkennen, zegt Dückers. „Een sluimerende ramp doorkruist vaak allerlei belangen, mensen zien het liever niet.”

Totdat er niet meer aan valt te ontkomen en de sluimerende ramp even zijn ‘flits’ laat zien. Tentjes in Ter Apel. Scheuren in een Groningse muur. Ouders met schulden. En misschien ook wel bosbranden op een vakantie-eiland vol Nederlandse toeristen, als gevolg van een veranderend klimaat.

Blijven zonnen kan niet iedereen.

