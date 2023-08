Burna Boy betovert, maar toch voelt de show uiteindelijk als een ‘moetje’

Burna Boy liet de GelreDome op 24 juni in de kou staan. Pas rond elf uur gaf de organisatie toe dat de show niet door kon gaan wegens een te laat geboekte vlucht vanuit Londen. „We gaan dit een andere keer moeten doen.” Die andere keer werd afgelopen zondag 23 juli. Waar er in aanloop naar dit concert op de Instagram-pagina van de Nigeriaanse artiest flink kritisch werd gereageerd („Are you in Arnhem yet?”) lijkt het publiek in het stadion die gemiste show al vergeten. Sterker nog, de sfeer is beter dan de eerste keer, vreugdevoller, het stadion en het podium warmer en vrolijker aangekleed. Het publiek is enthousiast: veel outfits zijn zorgvuldig gekozen en stralen kleurrijke trots op de Afrikaanse wortels uit. De sfeer is extatisch, de GelreDome trilt van verwachting.

Diepe stem

Wanneer het scherm voor de draaimolen (inclusief hobbelpaarden, vuurwerk, confetti en vlammen) waar Burna Boy op staat, opgetrokken wordt, barst het stadion uit z’n voegen van de energie van het publiek. ‘Burna’ begint machtig energiek en met zijn raspende, diepe stem betovert hij de fans. Hij lacht, danst, schreeuwt, fluistert en jongleert met zijn microfoon. Burna Boy draagt een engelachtige outfit: een wit getailleerd jack als een korset, glitterschoenen, enorme diamanten sieraden, grote witte zonnebril en een witte rok, afgemaakt met een felrode microfoon. Op papier is het een ongeëvenaarde show: een enorme liveband en een prachtige productie. Bovendien viert Burna Boy de Nigeriaanse en Afrikaanse identiteit als geheel met trotse teksten („You were Africans before you became anything else”) en videoclips van Afrikaanse muziek op de grote schermen achter op het podium.

Maar die belofte wordt niet waargemaakt. Het stadion is dit keer niet helemaal uitverkocht. Burna benoemt zijn afwezigheid van vorige keer niet. Daarbij jaagt hij er tientallen nummers in rotvaart doorheen, wat niet erg hoeft te zijn, zeker niet als je zó veel hits op je naam hebt staan als hij, maar het komt de interactie met het publiek niet ten goede. Natuurlijk, tijdens hits als ‘Location, ‘Ye’, ‘On the low’ en ‘Last last’ zingt het publiek de kelen schor, maar het voelt toch alsof deze show een ‘moetje’ is. En als hij een foto wil maken van alle telefoonlampjes in het stadion, vindt hij dat het er niet genoeg zijn, en mompelt hij naar zijn band dat we ‘deze’ moeten skippen. Het lijkt het publiek gelukkig niet te deren. Burna Boy staat symbool voor iets veel groters: de rechtervuist fier gebald.

Pop Burna Boy Gezien: 23/7, GelreDome, Arnhem. ●●●●●

