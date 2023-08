‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’ gaan de strijd aan, en winnen allebei

Het moest het bioscoopgevecht van de eeuw worden: de feministische zomerkomedie Barbie versus het zwaarmoedige atoombomepos Oppenheimer. Na het eerste weekeind stappen twee overwinnaars uit de ring: zowel Barbie als Oppenheimer scoort wereldwijd, met recettes van respectievelijk 337 en 174 miljoen dollar, ver boven verwachting.

In de VS zijn de films samen goed voor het op drie na beste openingsweekeind aller tijden: alleen twee Avengerfilms en Star Wars-film The Force Awakens trokken meer volk. Barbie scoort in de VS met 155 miljoen dollar de beste opening van dit jaar, Oppenheimer doet met 80 miljoen dollar in drie dagen uitstekende zaken, zeker gezien zijn relatief bescheiden budget van 100 miljoen dollar.

Het lijkt de bekroning voor een spectaculaire marketingcampagne – door filmfans ‘Barbenheimer’ genoemd – die het contrast tussen de roze vrolijkheid van Barbie en de intense doem van Oppenheimer komisch uitvergrootte. Een geval van sluwe ‘contraprogrammering’ op het eerste gezicht: twee films voor verschillende doelgroepen op dezelfde dag uitbrengen en dat dan als een titanenstrijd presenteren. Dat is niet nieuw: actiefilm Die Hard en komedie A Fish Called Wanda gingen in 1988 op dezelfde dag uit, net als Christopher Nolans grimmige Batmanfilm The Dark Knight en de Abba-singalong-musical Mamma Mia! in 2008. Één voor de dames, één voor de heren en beiden profiteren. Ook een publieke strijd om dezelfde doelgroep kan prima uitpakken: zo werden op 7 en 8 juli 1984 de actiekomedies Ghostbusters en Gremlins gelanceerd. Beide werden enorme hits.

Represaille

Was ‘Barbenheimer’ dus een opzetje? Barbie is de beoogde zomerhit van studio Warner Bros, die in de 21ste eeuw het vaste honk was van Christopher Nolan. Voor Oppenheimer verhuisde die regisseur evenwel naar Universal, wat samenhing met onmin over de mislukte lancering van zijn scifi-actiefilm Tenet in 2020 en Warner Bros’ toenmalige politiek om speelfilms tegelijk in de bioscoop en op streaming uit te brengen. Het was Warner Bros die na de breuk besloot Barbie tegelijk met Oppenheimer uit te brengen – aanvankelijk dus wellicht als represaille.

Dat pakte dan anders uit: Oppenheimer lift elegant mee op de massieve marketingcampagne van ruim 150 miljoen dollar van Warner Bros en speelgoedmaker Mattel voor Barbie. Al heel snel werd duidelijk dat beide films zouden profiteren van het popculturele fenomeen ‘Barbenheimer’; of alle internetmeme’s van roze atoomexplosies echt zo spontaan zijn, is de vraag.

Toch is er niet zo’n groot contrast tussen lachfilm en verheven drama: regisseurs Christopher Nolan en Greta Gerwig zijn beiden gerespecteerde, zelfs geadoreerde filmauteurs en Barbie is een komische ideeënfilm met feministische cultuurkritiek die draait om een existentiële crisis. Vandaar dat ze dit weekeind ook als ‘double bill’ achter elkaar werden bezocht. Oppenheimer doe je op zwarte koffie, martini’s en sigaretten, luidt de communis opinio op sociale media, Barbie op mocktails en mimosa’s. Tom Cruise – wiens eigen Mission Impossible-actiefilm zwaar leed onder de komst van Barbenheimer – liet zich sportief fotograferen met dagtickets voor beide films. Quentin Tarantino werd zondag in Los Angeles eerst bij Oppenheimer en daarna bij Barbie gesignaleerd. Dat had andersom gemoeten, vonden sommige critici: over de juiste volgorde verschillen de meningen.

