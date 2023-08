Opluchting bij Oranje na benauwde zege op Portugal in eerste duel op WK

Het WK is voor Nederland slechts gedeeltelijk volgens plan begonnen. Het elftal van bondscoach Andries Jonker wist de eerste wedstrijd weliswaar met 1-0 van Portugal te winnen, maar slaagde er niet in met goed spel de twaalfduizend toeschouwers te vermaken. Resultaat koppelen aan aantrekkelijk voetbal zal in de komende duels de doelstelling zijn.

Want met groepswedstrijden tegen de Verenigde Staten (donderdag om 3.00 uur Nederlandse tijd) en Vietnam (dinsdag 1 augustus om 09.00 uur) voor de boeg staat Nederland al met één been in de achtste finales.

De druk is er in ieder geval af voor Oranje – voor dit moment. De ploeg van Jonker beschouwde het openingsduel tegen de Zuid-Europeanen als zó cruciaal dat daar in de voorbereiding tijdens trainingskampen in Zeist, Horst, Sydney en Tauranga vrijwel alles op gericht was. Een goed resultaat tegen Portugal was in een groep met wereldkampioen VS van groot belang.

Het respect voor de kwaliteiten van Portugal bleek achteraf veel te groot. Het elftal van bondscoach Francisco Neto kwam niet verder dan één schot op doel van invaller Telma Encarnação.

Nederland was in Dunedin simpelweg een maatje te groot voor het debuterende Portugal. Na een wat krampachtig begin van de wedstrijd, kwam Oranje in de dertiende minuut na een rake kopbal van Stefanie van der Gragt uit een goed geplaatste hoekschop van captain Sherida Spitse op een 1-0 voorsprong. Het doelpunt werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel van Jill Roord, maar de Oekraïense scheidsrechter Kateryna Monzul oordeelde na het bestuderen van de beelden dat de Nederlandse de keeper niet had gehinderd.

Het Nederlands elftal wist verder niet meer dan een handjevol kansen af te dwingen en viel in de tweede helft zo ver terug dat Portugal nog ging geloven in een gelijkspel. Zover kwam het niet. De opluchting was na afloop bij het kamp van Oranje van de gezichten te lezen. Al was het een tegenvaller dat Lineth Beerensteyn in de slotfase geblesseerd uitviel, ze verliet het stadion op krukken.

Geëmigreerde Nederlanders

Het Nederlands elftal werd in Dunedin gesteund door circa achthonderd Oranjefans die in plukjes over de tribunes waren verdeeld. Een deel van de vooral ooit naar Nieuw-Zeeland geëmigreerde Nederlanders had de traditionele mars van Oranjefans vanuit het stadshart The Octagon naar het Dunedin Stadium over 1,8 kilometer afgelegd. Ze hadden zich niet door het slechte weer tegen laten houden en zorgen zo nog een beetje voor een WK-sfeer in Nieuw-Zeeland waar rugby en cricket populairder zijn dan voetbal.

Het Nederlands elftal had in Dunedin weinig last van het winterweer. Na het ontbijt maakte de selectie een korte wandeling onder de aaneengesloten overkappingen van de winkels en restaurants in Princes Street en George Street. En eenmaal in het enige overdekte stadion van Nieuw-Zeeland was de frisse ambiance juist in het voordeel voor het elftal van Andries Jonker tegen de Portugezen.

Het Nederlands elftal begon aan het WK volgens het systeem zoals Jonker dat al weken voor ogen had. De zogenoemde 3-5-2-formatie was het sluitstuk van de lange voorbereiding, die een maand na het tegenvallende EK van 2022 aanving.

Lineth Beerensteyn (links) in duel met Diana Gomes van Portugal. Beerensteyn zou geblesseerd uitvallen. Foto EPA

De bondscoach moest na zijn aanstelling eerst de geknakte teamspirit, die onder zijn weggestuurde voorganger Mark Parsons was ontstaan, herstellen. Met kwalificatie tegen IJsland werd in september vorig jaar daartoe direct de eerste grote stap gezet.

Jonker begon daarna aan het bouwen van een nieuwe ploeg waarbij vertrouwen, durf en goed voetbal de sleutelbegrippen waren. Aanvankelijk liet hij Nederland met het vertrouwde 4-3-3-systeem een nieuwe basis leggen, voordat er werd overgeschakeld naar een moderne speelwijze die volgens de coach het beste bij zijn selectie past. Al stelde Jonker in Dunedin dat zijn elftal op ieder moment van het ene naar het andere systeem kan overschakelen. In de slotfase speelde Nederland zelfs voor eerst even in een 3-4-3-formatie om de voorsprong vast te kunnen houden. Dat moet Oranje in de ogen van Jonker voor tegenstanders onvoorspelbaar maken.

Geeloogpinguïns

Het Nederlands elftal speelde in aanloop naar het WK slechts één keer een officiële interland in de ideale samenstelling. Dat was begin deze maand in Kerkrade toen Oranje een uitzwaaiduel met België met 5-0 won. Oranje hield daar vlak voor het vertrek naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland een goed gevoel aan over. Dat zal na het middelmatige optreden tegen Portugal weer deels verdwenen zijn.

Het Nederlands elftal werkt op maandag nog een training af in Dunedin voordat het met een chartervlucht wederom een afstand van 1.300 kilometer zal overbruggen naar het basiskamp in Tauranga. Het klimaatsverschil tussen de twee steden is groot. Niet ver van het schiereiland Otago waar albatrossen, geeloogpinguïns, pelsrobben en zeeleeuwen hun habitat hebben, kreeg Oranje tijdens de wedstrijddag op het Zuidereiland te maken met urenlange regenbuien.

De verwachte zon in Tauranga zal de gevoelstemperatuur tijdens de trainingen op het Noordereiland weer behaaglijk maken. Alleen zal het daar aanwezige trainingsveld, waar een keiharde plaat om een deel van het cricketveld te beschermen het spelen van elf tegen elf onmogelijk maakt, weer kopzorgen opleveren voor de bondscoach die met aantrekkelijk spel nieuwe generaties wil inspireren.

Reacties ‘Tegen de VS moet er een schepje bovenop’ Bondscoach Andries Jonker: „Het allerbelangrijkste was dat we de eerste wedstrijd op het WK zouden winnen. Daarop lag steeds onze focus. We hebben geprobeerd goed voetbal te spelen, maar dat is zeker niet gelukt. De Portugezen maakten het ons heel moeilijk. Ze kregen steeds een voetje tegen de bal. Daarom was het slordig aan onze kant. En leden we te veel balverlies. Nu richten we ons op het duel met de Verenigde Staten. Daar kijkt iedereen heel erg naar uit. Jezelf meten met de allerbeste landen maakt meestal iets extra’s los.” Verdediger Sherida Spitse: „We hebben gestreden als team. De kop is eraf. We hebben drie punten en hoe dat gebeurt maakt ons niks uit. Het resultaat telt. We hopen dat we verder in het toernooi groeien.” Middenvelder Jill Roord: „We zijn blij en opgelucht. Natuurlijk wil je ze het liefste van het kastje naar de muur tikken. Maar dat is in het huidige voetbal lastig. In de wedstrijd tegen de VS zal er nog een schepje bovenop moeten.” Middenvelder Jackie Groenen: „Het kan voetballend beter. We moeten nog meer ons eigen spel gaan spelen. Maar toch zijn we heel blij met zege. We willen nu gewoon winnen van de VS.”