‘Lefty’ Brian Harman slaat alle grote mannen van de baan op het Brits Open

Voor de slotronde was het de grote vraag: zou de Amerikaan Brian Harman de zenuwen in bedwang kunnen houden en zijn ruime voorsprong kunnen verzilveren? De golfjournalisten doken de geschiedenisboeken in. In 1920 was het George Duncan die op het Brits Open na twee ronden 13 slagen achterstond en toch won. En in 1999 en 2012 hadden Jean van de Velde en Adam Scott een flinke voorsprong niet weten te behouden. Aan de leiding gaan op een major, dat doet mentaal iets met een golfer. Dus het kon allemaal nog zomaar spannend worden. Zeker als het zou gaan regenen en waaien.

Maar Harman liet het niet zover komen. De Amerikaan van 1.70 meter liep ogenschijnlijk stoïcijns door de regen over de baan van Royal Liverpool – geen enkel moment kwam zijn overwinning van het 151ste Brits Open in gevaar.

In Hoylake legde hij vrijdagmorgen de basis voor zijn overwinning toen iedereen worstelde met de wind. Hij nam met zes birdies en een eagle (2 onder par) de leiding stevig in handen om die niet meer af te staan.

Hoge struiken

Zijn naaste belager Jon Rahm naderde zondag even tot drie slagen. De Spanjaard kwam op de vijfde hole goed weg toen hij zijn bal prima bespeelbaar terugvond tussen hoge struiken, terwijl Harman daar wel in terechtkwam. Rahm maakte birdie, Harman bogey. Maar daarna liep hij met twee birdies meteen weer uit.

De Britse favorieten Rory McIlroy, Tommy Fleetwood en de broers Alex en Matt Fitzpatrick werden fel toegeschreeuwd door de 50.000 toeschouwers, maar ze kwamen allemaal niet in de buurt. McIlroy, in 2014 winnaar toen The Open voor het laatst Hoylake aandeed, moet na negen jaar nog steeds wachten op een nieuwe major-overwinning.

50.000 toeschouwers bezochten zondag de slotronde op het natte Royal Liverpool. Foto Lorraine Osullivan / Reuters

Na de eerste ronde stond er nog een Zuid-Afrikaan van meer dat twee meter aan kop, de amateur Christo Lamprecht. Maar na vier ronden was het de kleinste van het veld die de Claret Jug, de beker van de oudste major, omhoog mocht houden. In een tijd dat powergolf de boventoon viert was dat bijzonder. Maar de omstandigheden op Royal Liverpool vroegen om verfijnd golfspel. Een bal in de diepe fairwaybunkers kostte vrijwel elke keer een slag, de regen maakte met name de laatste dag de rough onvoorspelbaar. Uit de problemen blijven en goed putten, dat was nodig. En dat was wat Brian Harman deed.

Brian Harman (36) is pas de derde linkshandige golfer die het Brits Open heeft gewonnen, na Bob Charles in 1963 en Phil Mickelson in 2013. Weinigen zullen met hem rekening hebben gehouden. Hij is een broodgolfer op de Amerikaanse PGA-tour, komt geregeld in de top-10 maar had sinds 2010 nog maar twee toernooien gewonnen. Harmans enige andere serieuze prestatie in een groot kampioenschap was in 2017 op de US Open in Erin Hills. Hij ging toen met één slag na de derde ronde aan de leiding. Harman zou dat toernooi uiteindelijk verliezen van een aanvallend spelende Brooks Koepka.

Hij verklaarde toen na afloop dat hij te veel onder de indruk was geweest, dat hij slecht geslapen had en dat hij daardoor geen concentratie had. Nu had hij weer niet geweldig geslapen maar de focus was er wel. „Een paar keer schoot door me heen dat ik kon winnen maar dat liet ik niet toe. Pas toen ik op de green van 18 lag wist ik dat ik gewonnen had.”

Luiten zakt weg

Joost Luiten had zijn tot dusver prima seizoen kunnen bekronen met een goede klassering maar hij speelde zondagmorgen de eerste negen holes ondermaats. Met een score van 80 liep hij zwaar teleurgesteld de baan af. Hij was daarmee zondag de slechtste van het veld, samen met zijn flightgenoot, de Belg Thomas Pieters. Hij noteerde op hole 2 de eerste dubbele bogey (2 boven par) van zijn toernooi. Hij sloeg een bal van 35 meter ver over de green en chipte daarna in de grond. Daarna kwam het niet meer goed. Hij eindigde als 71ste.

De Nederlander had de eerste drie dagen degelijk gespeeld. Vrijdag leek het even spannend te worden of hij de cut zou halen maar met een goede finish lukte dat uiteindelijk ruim.

Zijn spel rond en op de green was niet goed genoeg om in de top mee te draaien. Hij deed door zijn laatste ronde geen goede zaken in zijn strijd om zich in het Europese team te spelen voor de Ryder Cup, dat eind september in Rome tegen de VS aantreedt. Nu zal captain Luke Donald eerder kiezen voor bijvoorbeeld Matthew Jordan, Antoine Rozner en Sepp Straka, naast de vaste waarden als Rory McIlroy, Jon Rahm en Viktor Hovland. „Een dramatische ronde”, reageerde Joost Luiten na afloop. „Ik ben echt even toe aan een periode zonder golf.”

De Amerikanen hadden dit jaar op de majors de overhand. Koepka won eerder het PGA Championship, Windham Clark het US Open en nu was het dus Brian Harman. Alleen de Spanjaard Rahm wist de Masters te winnen.

In de week waarin de internationale golfwereld bijeenkwam, ging het weinig over LIV Golf, de tour die met honderden miljoenen Saoedisch geld een reeks profgolfers had weggetrokken van de Amerikaanse en Europese tour. Het nieuws dat het omstreden LIV samengaat met de bestaande organisaties is inmiddels geland. Maar wat wel opviel is dat de LIV-golfers geen enkele rol van betekenis speelden in Hoylake. Zo haalden Dustin Johnson en Phil Mickelson het weekend niet en eindigden Bryson DeChambeau en Koepka zondag in de achterhoede.