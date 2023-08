Op slippers en met strandkleding sjokken honderden mensen van hotel naar hotel, met dreigende rook achter zich. Een Britse toerist zei tegen Sky News dat ze onmiddellijk het hotel moest verlaten, anders zouden zij en haar familie het niet overleven. "Het was gewoon angstaanjagend. We hebben onze 11-jarige dochter bij ons en we liepen om twee uur 's nachts over de weg en het vuur haalde ons in." Zeker drie hotels zijn volgens lokale autoriteiten verwoest.

Foto Lefteris Damianidis / REUTERS