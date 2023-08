'Nøhlen [zeuren/jammeren] is dodelijk', dat was dit jaar opnieuw het thema van de Zwarte Cross bij Lichtenvoorde. Dat lukte prima: het enige gejengel dat te horen was, was van gitaren en crossmotoren. Onder meer de Eagles of Death Metal, Wolfmother, Miss Montreal, Maan en The Opposities speelden op het festival, dat dit jaar 237.500 bezoekers had.