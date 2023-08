Festival Zwarte Cross is liefdesverklaring aan stagediven en de crossmotor

De Australische rockband Wolfmother is nog niet eens aan hun eerste gitaarsolo begonnen, maar Bart Jolink (39) heeft zijn broek al laten zakken. Op zijn bovenbeen prijkt een kersverse tatoeage van het logo van het Achterhoekse drankje Nozem Oil, dat op iedere Zwarte Cross in vanzelfsprekende kopstootduo’s met bier wordt weggewerkt. Hij heeft hem net op het festivalterrein laten zetten. „Vier jaar geleden ontmoette ik hier mijn vriendin Loes, nu hebben we een huis en een baby”, zegt Jolink met glimmende ogen. „De tattoo was een spontane actie, maar heeft wel een diepere betekenis.”

Betekenis, sfeer, gezelligheid, gemoedelijkheid – dat is wat de Zwarte Cross typeert, zo klinkt het deze zaterdag overal op het festivalterrein bij Lichtenvoorde. „Ik kan niet uitleggen wat het is”, zegt Frans van Sanbeeck (61) na een show van Miss Montreal, om vervolgens toch een poging te doen. „Het is groot, maar toch klein. Iedereen praat met elkaar, er wordt goed bier gedronken. Het is echt relaxed, ik kom hier helemaal tot rust”.

Hoewel het grootste festival van Nederland ook dit jaar met 237.500 bezoekers weer helemaal uitverkocht is, staan er met uitzondering van de toiletten bijna nergens lange rijen. Zelfs op de velden: wanneer Wolfmother hun hit ‘Joker and the Thief’ spelen, is er zat plek voor alle bezoekers die hun luchtgitaar of -drums de ruimte willen geven. Bijna iedereen zegt voor ‘de sfeer’ te komen, sommigen weten niet eens welke bands spelen. „Is Maan al geweest? Jammer!”

250cc-klasse

De motorcross waar het in 1997 allemaal mee begon vormt nog altijd het hart van het festival. Bij de 250cc-klasse moedigt masseur Martijn de Kruif (44) onder oorverdovend motorgebrul zijn klant Nick Leerkens aan, samen met zijn vrienden – biertje in de hand. „Nummer 826, dat is hem!”, schreeuwt hij terwijl de coureur de heuvel over vliegt.

„Dit festival is fantastisch, ruzie kom je hier niet tegen, het is één groot feest zonder wanklank”. Een bestuurder die even vaart mindert om achterom te kijken, wordt direct bestraft door ingehaald te worden. Lisa Holtkamp (16) is er „gewoon” voor de „gezellige sfeer”. „Die grote trucks vind ik gaaf om te zien, het gaat me niet om het racen”, zegt ze ontspannen lachend. „En ik vind de geur van benzine lekker, haha!”

Een medewerkster haalt met een prikker de platgetrapte plastic bekers van de grond. „Alleen dit vind ik echt niets, waarom is er geen statiegeldsysteem?”, zegt masseur De Kruif. Ook Jolink, met zijn nieuwe tatoeage, hoopt daar volgend jaar op. „Ik vind duurzaamheid erg belangrijk, dus heb een beetje een haat-liefdeverhouding met de motorcross”, zegt hij, wijzend op zijn ‘Nature needs heroes’-shirt. „Een festival is natuurlijk allesbehalve duurzaam, maar de mensen willen wel brood en spelen.”

De Overijsselse rockband Bökkers speelde vrijdag op Zwarte Cross, het grootste muziekfestival van Nederland. Foto Eric Brinkhorst

‘Nøhlen is dodelijk’

Het weer zit de hele dag behoorlijk mee, maar halverwege de avond vallen toch de eerste spatjes en mensen vluchten tenten en schuren in. Dat is te merken bij rockband John Coffey, dat in een tot de nok toe gevulde schuur de afgekoelde festivalbezoekers meteen weer warm speelt. En niet alleen met muziek: frontman David Achter de Molen ligt al tijdens het eerste nummer crowdsurfend op zijn fans. Als de band vervolgens verklaart dat „het podium voor jullie is”, is het hek van de dam: iedere tien tellen is er wel een stage dive.

Bekijk ook de fotoserie: Geen gezeur, jengelende gitaren en heel veel bier

Net als vorig jaar is het thema ‘Nøhlen [zeuren/jammeren] is dodelijk’. Overal prijkt de kreet. Een speelse manier om de stad-versus-platteland-discussies in de kiem te smoren, typisch Zwarte Cross. Het lijkt te werken: nergens hoor je iemand over politiek of verdeeldheid klagen, iedereen is te druk met lol trappen. Tussen de podia wordt een huwelijksaanzoek gedaan.

Een nieuwe plek waar die polarisatie wordt tegengegaan is het Stadsplein. Hier vertelt seksuoloog Nynke Nijman over seks zonder schaamte. Als een groep beschonken jongens luidruchtig lacht om het woord seks, verwerkt zij hun gedrag moeiteloos in haar praatje. Op hetzelfde plein is een continu drukke gaybar en in het afgeladen verhalencafé breekt columnist Marcel van Roosmalen een lans voor de reportage. Hij oogst applaus als hij de Achterhoek mooier dan Wormer noemt. Verderop bewijst een uitstekend concert van de Limburgse rock-’n-roll-band The Sha-La-Lee’s in het kleine, intieme zaaltje Harder dat openstaan voor verrassingen op een festival beloond wordt.

Nieuwsbrief NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven