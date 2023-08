Wonderfeel had pech met het weer, maar niet getreurd: ‘Monteverdi is een toppertje!’

Stopt de regen op tijd? Dat hebben een paar honderd mensen vrijdagmiddag kwart voor twee gedacht, schuilend onder de paar beschikbare tentdoeken en foodtruckluifels op buitenplaats Schaep en Burgh in ’s-Graveland bij Hilversum. Één dappere man in een rode poncho trekt zich er niets van aan en gaat alvast op een van de doorweekte houten bankjes zitten vlak voor het podium, waarop een orkest soundcheckt. En warempel: een paar minuten voor het startschot is het droog.

Dit weekend wordt de negende editie gehouden van het festival Wonderfeel, het grootste openluchtfestival voor klassieke muziek in Nederland. Het is een festival van bekende én nieuwe muziek tussen de bomen en op open plekken. Van ‘dichters onder de boom’, zitzak-loungehoekjes, wandelingen met de boswachter. Van poppenkast, instrumentjes maken en waterbeestjes zoeken voor kinderen.

Trouwe bezoekers herken je aan de zelf meegebrachte uitklapbare stoeltjes die op elke willekeurige plek als een vlag in de aarde geprikt kunnen worden. En, ook gezien, aan de keukenrol in de tas als wapen tegen natte bankjes. Het is gezellig druk op het terrein, maar plek bij de tenten waaronder opgetreden wordt is er altijd.

Bellen met een strijkijzer

Ensemble Black Pencil entertaint enorm met oude muziek uit alle hoeken van Europa op onder andere contrabasblokfluit en contrabas-panfluit (die laatste komt bijna tot de grond en kan verbazingwekkend hetzelfde klinken als een geplukte contrabas), maar vooral ook met de vrolijke praatjes van de Venezolaanse blokfluitist en artistiek leider Jorge Isaac. „Monteverdi is een thóppertje”, zegt hij met zwaar accent. Geen woord aan gelogen.

Ook neo-fanfare 9×13 maakt in het midden van een grote kring van publiek veel indruk met hun turbulente, woordeloze mime-clowneske voorstelling Onder NAP, waarin ze met hun instrumenten zowel spelen als communiceren.

Neo-fanfare 9 x 13 met hun turbulente, woordeloze mime-clowneske voorstelling ‘Onder NAP’ op festival Wonderfeel. Foto Melle Meivogel

Thema: de wereld vergaat. Hoe weten de spelers dat? Omdat één speler daarover gebeld wordt op zijn strijkijzer en in Scandinavisch-klinkend gewauwel de andere kant van de lijn te woord staat. De ‘andere kant van de lijn’ is de tubaspeler die paniekerig door zijn instrument ‘praat’. Het is het startpunt van een kakofonische, beladen maar ook heel erg grappige voorstelling; jeugdtheater voor volwassenen.

Maar hoewel het droog is, heeft de openingsdag een beetje te lijden onder het weer: het is best koud. Een festival als Wonderfeel, met muziek die in de open lucht in duidelijke en minder duidelijke flarden naar je toe waait, gedijt het best in lome sferen. Maar loom werd het niet. De frisse temperatuur houdt je net te scherp. Je hoort nu dat het festivalorkest (een projectorkest onder leiding van Johannes Leertouwer) er wat lang over doet om erin te komen. Musica Sequenza, het ensemble van de Turkse fagottist Burak Özdemir en een van de concerten in de dit jaar uitgezette ‘Turkse programmalijn’, speelt soezerig alsof het 30 graden is, wat in de kou een beetje tam klinkt. Hexad, een zeskoppig jong Londens koor – een leuke ontdekking door het festival – wijdt een mooi programma aan de vierhonderd jaar overleden componist William Byrd, met diens muziek gelardeerd met eigen composities die de uitvoering lekker kleuren. Maar ook zij hadden bij een zomerbries als compensatie van de ontbrekende kerkgalm net wat dromeriger geklonken.

‘Nee Negativiteit!’

Wel heel warmbloedig was daarna de vrouwengroep Bnat Timbouktou van zangeres en guembri-speelster (een Marokkaans luit-achtig instrument) Asmâa Hamzaoui, die een dikke vuist maakt naar de mannenwereld door muziek te spelen die tot voor kort absoluut niet door vrouwen mocht worden aangeraakt.

De vrouwen krijgen het publiek ondanks de kou in extase met hun melismatische zang (met meerdere noten op een lettergreep), de repeterende tonen van de guembri, en de qraqebs (grote ijzeren castagnettes die klinken als hoefijzers op een klinkerstraat) die de ze bespelen in een oneindig ‘kataklop-kataklop’-triolenritme dat opwindend steeds sneller en sneller gaat. In de gangpaden en aan de randen van het publiek wordt op allerlei manieren gedanst en vrij bewogen.

Waar je vrijdag nog in onzekerheid zat over wel of geen zon, en je voortdurend laagjes aan en uit moest trekken, was de zaterdag wat dat betreft een stuk duidelijker: alleen maar regenachtig. Gelukkig had de eenpersoons ‘zelfhulp-opera’ RISE die performer en zangeres Nienke Nasserian componeerde daar geen last van. Nasserian leest zelfhulpboeken ter ontspanning en schreef daar een even verbijsterende als hilarische spokenword-zang-beweeg-act over met de generiekste zinnen uit de meer dan veertig zelfhulpboeken in haar boekenkast. „Geef jezelf de gift om dichter bij jezelf te komen”, swingt ze herhalend op beats, synths, elektrische vibrafoon en loop station, met een vrolijke flair die overbrengt dat ze het én heel erg gelooft, én heel erg grappig vindt. „Nee negativiteit! Nee negativiteit!” herhaalt ze ritmisch. Een heerlijke chaos.

De vier saxofonisten van het Amstel Quartet vaarden aan het eind van de dag, toen veel bezoekers al naar huis gevlucht waren, juist wel bij het weer. Philip Glass’ Music With Changing Parts, op en top trance-opwekkende minimal music, klonk intenser door de witte ruis van druppels op tentdoek en paraplu.

