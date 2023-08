Bij de BBB, door met eigen partij of toch functie elders: wat gaat Omtzigt doen?

Bijna iedereen wil Pieter Omtzigt, maar wat wil Pieter Omtzigt zelf? Het Kamerlid dat zich in de zomer van 2021 afsplitste van het CDA en sindsdien als Groep Omtzigt met één zetel in de Tweede Kamer zit, beraadt zich op zijn toekomst in de politiek. In een verklaring die hij na de val van het kabinet op Twitter plaatste, noemt Omtzigt het einde van Rutte IV „een mooie kans voor een nieuwe start voor Nederland”.

Volgens zijn woordvoerder, voormalig CDA-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven, zal Omtzigt naar verwachting komende week met „nieuws” komen. Andere politieke partijen zijn al flink bezig met de voorbereidingen op de Tweede Kamerverkiezingen in november. Deelname van het populaire Kamerlid, goed voor 342.472 voorkeursstemmen bij de verkiezingen van 2021, kan de uitkomst flink beïnvloeden.

Deze week peilde I&O Research voor het eerst de potentie van een politieke partij van Omtzigt na de val van het kabinet. Hij zou volgens de peiling met een eigen partij goed zijn voor 46 zetels – en daarmee veruit de grootste worden. Zo ver voor de verkiezingen zeggen peilingen volgens onderzoekers vrij weinig, zeker bij nieuwe partijen, maar zelfs als Omtzigt de helft zou halen van wat er gepeild wordt zou hij in het versplinterde landschap een van de grootste partijen kunnen hebben.

Maar zeker is deelname van Omtzigt nog allerminst. Drie scenario’s.

Aansluiten bij een andere partij

JA21 van Joost Eerdmans, BBB van Caroline van der Plas en zelfs het CDA waarvan hij zich afsplitste: allemaal zouden ze Omtzigt maar al te graag binnenhalen. Heel gek is dat niet. Omtzigt is niet alleen potentieel goed voor een boel zetels, uit het onderzoek van I&O Research blijkt bovendien dat hij ook heel wat kiezers kan weghalen bij die partijen. Hij is dus een directe electorale concurrent.

Maar woordvoerder Van Vroonhoven is er helder over: „Hij heeft heel duidelijk gezegd: of ik ga door, of ik stop. En als hij doorgaat is dat voor zichzelf, Pieter gaat niet bij iemand anders op de lijst.” En dus ook niet bij de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas.

Al was het maar vanwege inhoudelijke verschillen: van Omtzigt is bekend dat hij tegenstander is van de intensieve veeteelt. Illustratief was het antwoord dat hij gaf toen hij in maart in de gangen van het Tweede Kamergebouw werd aangesproken door drie scholieren. Was hij van plan om zich aan te sluiten bij BBB, vroegen zij. „Ik ben niet de politiek in gegaan om de vleesindustrie te beschermen”, antwoordde Omtzigt.

Toch zien ze nog kansen bij BBB. Caroline van der Plas en Omtzigt hebben afgesproken om met elkaar te gaan praten zodra hij de knoop heeft doorgehakt. „Dat gesprek kan drie kanten op. Of we wensen hem succes met zijn nieuwe partij, en gaan kijken hoe we kunnen samenwerken. Of we wensen hem succes met zijn leven buiten de politiek. Of hij moet toch bereid zijn voor BBB op de lijst te gaan”, zegt Henk Vermeer. Hij is rechterhand van Van der Plas en een van de oprichters van de partij. „Wij vinden hem gewoon het beste Kamerlid.” Ze hebben al nagedacht, zegt Vermeer, over wat ze Omtzigt kunnen bieden. „Wat hij nodig heeft zijn middelen en spreektijd. Plat gezegd: bij ons kan hij die krijgen. En ook meer beleidsmedewerkers dan gemiddeld.”

Drie dagen voor de val van het kabinet is Joost Eerdmans van JA21 nog gaan eten met Omtzigt. Volgens Eerdmans heeft hij met Omtzigt besproken hoe ze in de Kamer kunnen samenwerken, op thema’s als woningbouw en bestuurscultuur. Omtzigt, laat Eerdmans weten, heeft toen gezegd dat hij „meer ziet in een samenwerking tussen ons beiden dan in een fusie”.

En dan is er nog het CDA. Omtzigt zelf heeft meermaals duidelijk gemaakt dat hij niet van plan is zich weer aan te sluiten bij de partij waarvoor hij zo’n achttien jaar in de Tweede Kamer heeft gezeten. In een intern bedoelde memo, waarvan de inhoud in 2021 uitlekte, beschrijft Omtzigt hoe hij jarenlang gepest, tegengewerkt en uitgescholden zou zijn. In het CDA klinkt deze weken dat met het aangekondigde vertrek van Wopke Hoekstra en Pieter Heerma, en mogelijk ook Hugo de Jonge, de weg wellicht weer vrij is voor de terugkomst van Omtzigt. In de partij wordt nagedacht over hoe ze hun voormalig partijgenoot terug kunnen vragen. Maar voor Omtzigt lijkt een terugkeer naar het CDA uitgesloten.

Een eigen partij

Tussen de twee relatief eenvoudige opties – zich aansluiten bij een bestaande club of ermee stoppen – ligt organisatorisch gezien de lastigste weg: een eigen partij beginnen. In vier maanden tijd een verkiezingsprogramma schrijven, een betrouwbare kandidatenlijst opstellen en een effectieve campagne optuigen is intensief en kostbaar werk. Als eenpitter in de Tweede Kamer klaagt Omtzigt geregeld dat hij te weinig budget heeft en te weinig medewerkers. Maar hij weet dat hij er niet alleen voor staat.

Op verschillende niveaus staan er sympathisanten klaar om hem te helpen bij zijn politieke toekomstplannen, met geld, met mensen, met campagneplannen. De belangrijkste daarvan is de stichting Steunfonds Groep Omtzigt. Die werd eind 2021 opgericht door enkele (voormalige) CDA-politici, om financiële steun voor het onafhankelijke Kamerlid in te zamelen.

Het steunfonds haalde vorig jaar al ruim twee ton aan giften binnen, geschonken door zo’n 3.500 verschillende donateurs, zo vermeldt het onlangs verschenen jaarverslag. Sinds de val van het kabinet stroomt het geld „gestaag” verder binnen, zegt Matthijs Punter, de secretaris van de stichting. „Iedere keer dat Pieter in de media komt, komen er nieuwe donaties.”

Het steunfonds heeft veel contact met Omtzigt, maar Punter zegt niet te weten of hij al besloten heeft een nieuwe partij op te richten. „We willen daar niet op aandringen. Hij oogt wat meer ontspannen dan in het verleden, merk ik, maar we weten ook dat Pieter recent een burn-out heeft gehad. Verstandig is dat hij nu de tijd neemt om er heel goed over na te denken en het met z’n gezin te bespreken.”

Het steunfonds doet meer dan alleen geld inzamelen. Er hebben zich volgens secretaris Punter ruim honderd vrijwilligers gemeld om mee te denken en mee te doen, ook als toekomstig Kamerlid. De stichting brengt in kaart welke mensen voor welke klus inzetbaar zijn, en ook welke vooral niet. Een nieuwe partij, zegt Punter, moet waken voor „gelukzoekers”. Daarnaast heeft het steunfonds ‘expertgroepen’ opgezet waarin mensen met verstand van zaken bepaalde thema’s uitwerken, als basis voor een verkiezingsprogramma. Het boek dat Omtzigt schreef, Een nieuw sociaal contract, is volgens Punter „een belangrijk vertrekpunt, maar ook lang niet alles hè.”

Dan is er Alliantie, een nieuwe politieke partij die vorig najaar werd opgericht en in drie provincies meedeed aan de Statenverkiezingen. Omtzigt heeft er formeel geen banden mee, maar hij kent de initiatiefnemers goed. En Alliantie volgt helemaal zijn agenda. De partij, ingeschreven als de ‘Vereniging voor het politieke midden’, komt voort uit een denktank van kritische (ex-)CDA’ers die het gedachtegoed van de christen-democratie uitdraagt en nieuw leven wil inblazen. De betrokken mensen voelden zich niet thuis in het CDA onder partijleider Hoekstra.

De politiek leiders van Alliantie wilden desgevraagd niet ingaan op de politieke toekomst van Omtzigt. Maar als hij een eigen partij opricht, zullen zij ongetwijfeld willen bijspringen. Ze hebben daarmee dus al enige ervaring, en nu ook alle tijd. In maart wist Alliantie vijftig kandidaten te selecteren, maar geen van hen won een Statenzetel.

Stoppen

Voor volgers van de Haagse politiek, voor zijn bewonderaars en wellicht ook voor Pieter Omtzigt zelf is het een onvoorstelbaar scenario, maar hij zou er natuurlijk ook gewoon mee kunnen stoppen. Omtzigt is vergroeid met de politiek. Sinds hij in de Tweede Kamer zit, met twee korte onderbrekingen al twintig jaar, ziet hij zijn parlementaire werk bijna als een roeping: het controleren van de regering. Of hij nu tot de oppositie behoort of tot de coalitie.

Maar aan zijn toewijding aan de politiek zitten ook grenzen. In februari 2021, kort voor de Tweede Kamerverkiezingen, raakte hij overwerkt en nam hij noodgedwongen enkele maanden rust. De relatie met zijn partij, het CDA, werd er niet beter op toen bleek dat er in de beginfase van de kabinetsformatie over hem gesproken was. Kon hij als kritische parlementariër niet worden kaltgestellt met een aantrekkelijke positie buiten de Kamer, een ‘functie elders’? Nadat in juni de interne memo op straat kwam te liggen, brak Omtzigt met het CDA. Hij kampte daarna nog maanden met een burn-out.

Het is na die voor hem nare ervaring niet ondenkbaar dat de 49-jarige Omtzigt nu wat meer aan zijn persoonlijk welzijn denkt en na zoveel jaren Haagse politiek de luwte gaat opzoeken.