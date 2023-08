Zwemmen in zee: moe worden? Nee joh, je krijgt er juist energie van!

Bart: „We zwommen hier altijd aan het badstrand in Vlissingen, vlak langs de vaargeul met de schepen. En we vonden het vreemd dat zo weinig andere mensen dat deden. Zo zijn we begonnen met Zwemmen langs Walcheren, jaren terug. Eerst met drie, toen met tien, elke zondag om half elf het water in, tegenwoordig vaak met meer dan vijftig mensen. Iedereen kan meedoen.”

Gerry: „In 2020 kwam ik hier voor het eerst. Er waren hoge golven en ik dacht: ik weet niet of ik dit ga durven. Maar nu kom ik elke zondag uit Hulst hierheen om te zwemmen, ook ’s winters.”

Dick: „’s Winters train ik binnen.”

Gerry: „We zwemmen altijd eerst tegen de stroom in, dicht langs het strand, en dan terug met de stroom mee, verder naar buiten. Bij eb eerst naar de Gevangentoren, ginds aan de Boulevard, en dan terug met stroom mee, verder van het strand af, naar die punt met het windorgel, niet verder, want daar heb je allerlei kolken en stromen en dan kom je niet meer terug. Bij vloed zwemmen we het rondje andersom.”

Bart: „Je moet niet te ver naar buiten zwemmen, want dan kom je in de vaargeul.”

Dick: „Sommige mensen zwemmen nu zonder wetsuit. Ik zwem met een half pak. Dat geeft ook een beetje lift.”

Gerry: „Als je eruit komt en je hebt tweeënhalve kilometer gezwommen, dan kun je alles aan.”

Dick: „Over een tijdje beginnen de zeezwemtochten weer. Er zijn geen prijzen, maar het gaat wel om je tijd. De verste is van Vlissingen naar Westkapelle. Twaalf kilometer. Er is er ook een aan de overkant, bij de Zwarte Polder. Dat is heel ander water, troebel. Als je vijf wedstrijden hebt gezwommen ben je gekwalificeerd om mee te doen aan de Scheldebeker, de grote tocht van Vlissingen naar Breskens, eens in de vijf jaar. De volgende is in 2027, dus in 2026 moet je je kwalificeren.”

Poul: „In het begin deden er veertig mensen mee aan zo’n tocht, vorig jaar waren het er bij Vlissingen-Zoutelande meer dan tweehonderd.”

Conzuela: „De pezen in mijn schouder waren gescheurd, ik dacht dat ik nooit meer kon zwemmen. Maar ik ben eraan geopereerd, heb fysio gehad en het gaat nu weer.”