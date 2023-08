Lilian Marijnissen opnieuw gekozen tot lijsttrekker voor de SP

Lilian Marijnissen zal bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen opnieuw lijsttrekker voor de Socialistische Partij (SP) zijn. Op de Partijraad stemde 94 procent van het partijorgaan voor de 38-jarige Marijnissen. De benoeming is geen verrassing: het partijbestuur van de SP droeg Marijnissen vorige week al voor.

Marijnissen zei in haar toespraak na haar benoeming volgens persbureau ANP een kans te zien „om een andere, nieuwe koers voor ons land te bepalen”. Ze benadrukte dat de SP er zou zijn voor de mensen en zich zou inzetten voor betere arbeidsvoorwaarden voor leraren en zorgpersoneel. Ook zei ze te willen afrekenen met „de toename van armoede” waar de „neoliberale politiek” van vertrekkend premier Mark Rutte voor gezorgd zou hebben.

Marijnissen werd ruim vijf jaar geleden lijsttrekker van de linkse partij, toen ze Emile Roemer opvolgde. Bij alle verkiezingen die volgden, verloor de SP vervolgens zetels. Zo ging de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 van veertien naar negen zetels en verloor de partij ook zetels bij de Eerste Kamerverkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese parlementsverkiezingen.

Op links krijgt de SP de komende verkiezingen zware concurrentie van de gezamenlijke lijst van GroenLinks-PvdA, die mogelijk zal worden aangevoerd door Frans Timmermans. In haar toespraak zocht Marijnissen meteen de confrontatie met Timmermans. „Toen hij het voor het zeggen had in Nederland, koos hij samen met de VVD voor het sluiten van verzorgingshuizen en sociale werkplaatsen, voor het invoeren van het schuldenstelsel voor studenten en het verhogen van de AOW-leeftijd”, aldus Marijnissen.