Mensen verzamelen zich op het strand in de Pakistaanse stad Karachi. De grootste stad in Pakistan is volgen de Economist Intelligence Unit een van de minst leefbare steden ter wereld. De onderzoeksdivisie van de Britse uitgever The Economist Group beoordeelt de steden op stabiliteit, gezondheidszorg, cultuur en milieu, onderwijs en infrastructuur. Amsterdam zakte in de ranglijst en behoort niet meer tot de tien leefbaarste steden, maar staat nu op plek 20. De leefbaarste stad op de wereld blijft de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, gevolgd door de Deense hoofdstad Kopenhagen en de Australische stad Melbourne.

Foto Shahzaib Akber / EPA