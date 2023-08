Oranje-keeper Daphne van Domselaar: ‘Bij Twente kwam ik goed rond, nu kan ik gaan sparen’

Daphne van Domselaar (23) pinkt in het spelershotel in Tauranga een traantje weg als ze via de staf van Oranje een videobericht van haar ouders te zien krijgt. Peter en Elly van Domselaar spreken hun dochter daarin toe vanuit kleedkamer 1 van de Langedijker Sport Vereniging Voorwaarts (LSVV). Bij deze Noord-Hollandse amateurclub zette de keeper van het Nederlands elftal haar eerste stapjes op weg naar de top.

Peter van Domselaar zal het naar eigen zeggen niet droog houden als zondag voor de groepswedstrijd tegen Portugal in het Dunedin Stadium het Wilhelmus klinkt en Van Domselaar met nummer 1 in beeld komt. „Mijn vader breekt niet snel, maar nu wel. Dat betekent dat hij heel trots op me is”, zegt Van Domselaar op het Twitteraccount van de Oranje Leeuwinnen. „Dat doet me wel wat.” Van Domselaar staat na „een lange reis” op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland voor een nieuw hoogtepunt. Ze is de onbetwiste eerste keeper in de selectie van bondscoach Andries Jonker. Als keeperstrainer Erskine Schoenmakers in het cricketstadion Bay Oval van Tauranga wat ballen op haar af schiet, straalt Van Domselaar plezier en vertrouwen uit. En dat is precies wat ze zichzelf heeft voorgenomen tijdens het toernooi. „Ik ga het beste van mezelf laten zien en ik ga ervan genieten”, zegt ze in een vraaggesprek met NRC in aanloop naar het WK.

Hoe anders was de status van Van Domselaar twaalf maanden geleden. Als keeper van FC Twente ging ze vrijwel anoniem door het leven. Voor het EK van 2022 in Engeland waren bij het Nederlands elftal alle ogen gericht op Sari van Veenendaal. Hoewel de beste keeper van het WK van 2019 in een diepe vormcrisis verkeerde, leek haar status onaantastbaar als aanvoerder van Oranje. Van Domselaar was er al zeer trots op dat de toenmalige bondscoach Mark Parsons haar als tweede keeper aanwees.

Geen rare dingen

Van Domselaar gaat even in gedachten terug naar 9 juli 2022. Als het Nederlands elftal in Sheffield aan het eerste EK-duel met Zweden begint, zit ze naast Kerstin Casparij op de bank. Van Domselaar neemt de ambiance in zich op en geniet met volle teugen. Als Van Veenendaal na twintig minuten in botsing komt met Aniek Nouwen en Stefanie van der Gragt gebeurt er opeens van alles. Van Domselaar gaat uit voorzorg warmlopen. „Ik dacht dat het wel goed zou komen met Sari en hield er nog geen rekening mee dat ik moest invallen. Totdat ik haar hand omhoog zag gaan. Even flitste er van alles door mijn hoofd. Renate Jansen stelde me gerust. ‘Gewoon gaan keepen en geen rare dingen doen’, riep ze vanaf de bank. Ik dacht: Oké, let’s go en genieten van het moment.”

Als Van Domselaar met nummer 15 het veld van Bramall Lane oploopt, raken haar ouders thuis bevangen door de emoties. Peter van Domselaar loopt van de spanning buiten een ommetje in Langedijk. Tweehonderd kilometer verderop zit Rick Scherp vol trots voor de televisie in Oldenzaal. „Hier had vrijwel niemand rekening mee gehouden, maar het kwam precies op het goede moment voor Daphne”, zegt de keeperstrainer van FC Twente. „Twee jaar daarvoor zou ze er nog niet klaar voor zijn geweest. Ze heeft in korte tijd veel bijgeleerd. In allerlei opzichten. Maar misschien nog wel het meeste op mentaal vlak. Ik wist dat Daphne het in haar hoofd allemaal heel goed op een rijtje had staan. Ze kon onder druk de juiste keuzes maken.”

Van Domselaar bevestigt de woorden van Scherp. Ze was bij FC Twente in vijf jaar uitgegroeid van een onervaren talent tot een stabiele keeper. En een volwassen vrouw. Met dank aan haar keeperstrainer en mental coach Robin Joostens. Van Domselaar: „Als keeper van FC Twente ben ik met mezelf aan de slag gegaan. Natuurlijk draait het bij keepen om techniek en fysieke kracht, maar het moet ook in het koppie goed zitten. Ik ben een perfectionist. Ik wilde weten waarom ik bepaalde foutjes maakte. Voor een keeper kan elk foutje dodelijk zijn.”

Van Domselaar leerde van haar leermeesters wedstrijden te visualiseren, negatieve gedachten uit te schakelen en boven alles in het nu te leven. „Ik heb heel veel baat gehad bij de gesprekken met mijn mental coach. Ik noem hem liever zo dan psycholoog. Dat heeft toch weer een bepaalde lading. Voor mij is Robin Joostens een vertrouwenspersoon geworden. En een goede vriend. Hij heeft me geleerd te keepen zonder dat ik mezelf druk op leg. En dat is voor mij heel erg belangrijk.”

De nummer 1 van Oranje schildert zichzelf nu af als „een moderne keeper die van goed voetbal houdt”. Sinds ze op haar tiende volleybal voor voetbal verruilde, heeft ze vrijwel altijd in het doel gestaan. Van Domselaar speelt zich als tiener bij LSVV al snel in de kijker van de KNVB en wisselt regionale selecties af met wedstrijden in jeugdcompetities met jongens. Via de voetbalacademie van Telstar komt ze in 2017 in beeld bij FC Twente. Ze verkiest een carrière als profvoetballer boven een hbo-studie engineering. „Ik kon zo van mijn hobby mijn beroep maken”, legt ze uit. „Dat is altijd mijn droom geweest.”

Ze komt bij FC Twente in een nieuwe omgeving terecht waar ze in meerdere opzichten nog veel moet leren. Al had ze met haar lengte (1,75 meter) in combinatie met een atletisch lichaam alles in zich om de top van Nederland te bereiken. Maar terwijl de talentvolle mannen bij FC Twente over een vaste keeperstrainer beschikten, moest Van Domselaar het de voorbije jaren doen met parttimer Scherp, die ook nog een halve baan als leraar wiskunde had. „Ik wil niet zeggen dat keepen bij vrouwen een ondergeschoven kindje is, maar er moeten zeker nog wel stappen worden gezet. Want als je verder wil groeien, dan moet je toch echt naar het buitenland.”

Women’s Super League

Van Domselaar is een van de vele internationals van Oranje die volgend seizoen in de Engelse Women’s Super League speelt. Ze vertrekt transfervrij van FC Twente naar Aston Villa. „Ik wil nu echt doorpakken. Ik ben toe aan een volgende stap. Als keeper en als persoon. Ik heb het er veel over gehad met Kerstin Casparij, die vorig jaar van FC Twente naar Manchester City overstapte. In Engeland is het niveau hoger, zijn de faciliteiten beter, is de beloning hoger. Bij FC Twente kon ik goed rondkomen, maar straks kan ik gaan sparen.”

Het leven lacht Van Domselaar nu toe. Ze kijkt met een goed gevoel uit naar haar eerste WK en beseft dat ze zichzelf als keeper van Oranje moet blijven bewijzen. Ze voelt het vertrouwen van Andries Jonker. „De bondscoach heeft het geloof teruggebracht in het Nederlandse team. Hij zorgt ervoor dat we allemaal meegaan met zijn plan. Jonker kijkt niet naar de naam van iemand, hij kijkt puur naar het voetbal. Voor mij als keeper is het redelijk zwart-wit. Ik moet ballen tegenhouden en de opbouw verzorgen.”

Van Domselaar weet dat haar status na een blunder van de ene op de andere dag kan veranderen. Ze glimlacht. „Ik heb geleerd om niet aan doemdenken te doen, maar heb ook voor het WK bij de mannen gezien dat Jasper Cillessen er buiten viel. Als topsporter weet je hoe moeilijk dat is. Dat gun je geen enkele collega. Als keeper ben je soms de held, maar je kan ook degene zijn die alles voor iedereen verpest. Ik neem graag een voorbeeld aan Andries Noppert. Prachtig om te zien hoe hij zich gedroeg op het WK. Zo nuchter. Helemaal zichzelf. Heel knap.”