Toen ik klein was hadden we altijd snoep in huis. Af en toe mochten we wat pakken. Dat moesten we dan wel vragen. Wat lekkers, heette het. En af en toe mochten we een tweede keer. „Mama, mag ik nóg wat lekkers?” Nog steeds vertelt mijn moeder over die ene keer dat ze een 10-jarig jongetje aantrof, op zijn knieën voor de bak vol met snoep, zichzelf volstoppend alsof-ie uitgehongerd was. Niet ik was dat, of mijn broer, maar een vriendje dat een middag kwam spelen.

Pim Janmaat is gedragswetenschapper.

Wij snapten er niks van. Hoezo zou je jezelf misselijk eten? Maar wat bleek? Bij hem was er nooit snoep thuis. Troep. Slecht voor je. Komt de deur niet in.

Kinderen zijn nieuwsgierige wezens. En iedereen met kinderen zal waarschijnlijk weten: zeg ze dat iets niet mag, en ze willen het nog liever.

Leren omgaan

Hetzelfde denk ik over een verbod op mobiele telefoons in de klas. Laat ik vooropstellen: we zitten allemaal veel te veel op dat ding en het is goed dat we daar afspraken over maken.

Maar ook: we zitten allemáál te veel op dat ding. En op school moeten kinderen juist leren hoe ze met de wereld om zich heen moeten dealen.

Een verbod op mobieltjes in de klas zal de oplettendheid vast ten goede komen. Maar wat leert het onze kinderen over juist smartphonegebruik? Die zijn toch wel degelijk een onderdeel van ons moderne leven geworden. En daar leren we er ook mee omgaan.

Iedere volwassene weet hoe en wanneer je je telefoon beter op stil kan zetten. Dat het soms asociaal is om je tot je scherm te wenden, bijvoorbeeld wanneer iemand iets aan het vertellen is. En volwassenen kennen de ervaring dat je net even afgeleid raakt door dat ene appje.

Als je moet opletten, moet je niet op je telefoon zitten. Nergens is dat een regel, dat moet je leren.

Een verbod op telefoons zal kinderen niet een realistisch wereldbeeld geven. Want wat zou er dan gebeuren als ze buiten de klas wél op hun telefoon ‘mogen’? Zouden ze net als mijn vriend van vroeger zo veel tot zich nemen tot ze niet meer kunnen?

Misschien dat je jezelf nog net niet misselijk TikTokt, maar de pauzes zullen er niet gezelliger op worden. Het is nu al een probleem dat kinderen te weinig buitenspelen door hun telefoon. En het is ook nu al een probleem dat leraren een te hoge werkdruk ervaren. Laten we hen de discussies voor de klas besparen.

Betutteling

Maar hoe moet het dan wel? Laten we kinderen vooral leren wat gezond smartphonegebruik inhoudt. En laten we regels stellen voor in de klas.

Maar het verbieden omdat we denken dat het slecht is? Nu het politieke campagneseizoen is begonnen zal het woord ‘betutteling’ vast vaak gaan vallen. Laten we zorgen dat het niet in de klas begint.