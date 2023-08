Queer & Pride Amsterdam: een gedwongen huwelijk, waarin de partners hun eigen gang gaan

„Welkom bij dit historische moment!”, begint Sorab Roustayar met twinkelende ogen de eerste publieksbijeenkomst van Queer Amsterdam in januari. „Welkom bij een nieuwe visie op queer en pride.” Gejuich stijgt op in het Amsterdamse debatcentrum Pakhuis de Zwijger. Roustayar kondigt meteen aan dat dit niet de laatste bijeenkomst zal zijn. „We zullen verschillende feedbackrondes organiseren, zodat de Queer & Pride 2023 uiteindelijk zo inclusief mogelijk is.” Opnieuw gejoel.

Aan inclusiviteit zou het namelijk schorten bij de Pride in Amsterdam, waarmee de hoofdstad al ruim 25 jaar aandacht geeft aan de regenbooggemeenschap. De laatste jaren groeide de kritiek dat het vooral een feest was geworden voor de witte, homoseksuele man.

Vooral de botenparade was de groepen die meer de nadruk willen leggen op protest tegen discriminatie een doorn in het oog. Bedrijven zouden er te veel met hun roze veren pronken (pinkwashing). Er kwam weliswaar een protestmars, de Pride Walk, maar die wordt overvleugeld door de mediagenieke Canal Parade.

De Pride-organisatie weersprak die kritiek: meevarende bedrijven moeten aan diversiteitseisen voldoen. Bovendien laten zij met het inschrijfgeld de schoorsteen van de Pride roken. Zo kan de beveiliging betaald worden voor honderdduizenden bezoekers. De organisatie heeft ook commissies als Trans Pride en Colours of Pride.

De gemeente Amsterdam besloot vorig jaar de kritische organisaties ruim baan te geven. Zij kregen de verantwoordelijkheid voor de helft van Pride, die met een week werd verlengd. De eerste week komt nu voor rekening van Stichting Queer Amsterdam, de tweede week blijft van Stichting Pride Amsterdam. Het evenement, dat deze zaterdag begint, heet nu Queer & Pride Amsterdam.

Het werd een gearrangeerd huwelijk, waarin de partners hun eigen leven leiden. De twee partijen spraken, na maandenlange mediation, af „onafhankelijk maar complementair” te werken en conflicten achter zich te laten. Voortaan zouden ze alleen hoffelijk over elkaar spreken in de media, legden ze vast in een convenant.

Tegelijkertijd haalde Queer Amsterdam zich een monsterklus op de hals: het mede-organiseren van het grootste evenement van de hoofdstad, in korte tijd, zonder ervaring. En mét grote beloftes. Bij de bijeenkomst in januari beloofden Sorab Roustayar en compagnon Aynouk Tan dat de ‘community’ de zeggenschap zou hebben. Queer Amsterdam zou slechts fungeren als ‘facilitator’, „in plaats van de koloniale en patriarchale manier van zeggen wat mensen moeten doen”. Activiteiten zouden niet alleen in het centrum van Amsterdam plaatsvinden, maar ook, nee júíst, in Nieuw-West, Zuidoost en Noord, „waar de mensen wonen”. Ook de rest van Nederland zou een plek in het programma moeten krijgen, net als „internationale solidariteit”.

De eerste week begint deze zaterdag met de Pride Walk van de Dam naar het Museumplein, waar daarna een markt is met veel sport. Het weekend is vol feestjes, doordeweeks zijn er debat- en cultuurprogramma’s. Donderdag staat sekswerk centraal, en is er een tweede demonstratie, speciaal tegen anti-zwart racisme. Bij een enkel evenement zijn alleen transgender personen welkom, bij de transconferentie wordt van niet-transgender bezoekers vooral een „luisterend oor” verwacht.

Op het eerste gezicht lijkt het programma in de tweede week, die van Pride Amsterdam, niet veel te verschillen. Ook daar is ruimte voor conferenties, cultuur en sport. Het meeste publiek zal evenwel op de vele straatfeesten en de botenparade afkomen. De boodschap die de kersverse Pride-voorzitter Suzanne van de Laar – Miss Leather 2019, panseksueel en D66-raadslid in Almere – vooral wil uitdragen: „Dat we als Nederland afglijden op de emancipatieladder.” Haar partner is bijvoorbeeld onlangs als non-binair uit de kast gekomen, en aan de reacties merkt ze „de verharding in de samenleving”.

Foto Mona van den Berg

De kritiek dat Pride niet inclusief genoeg is, begrijpt ze niet. „Ik heb me altijd erg thuis gevoeld bij de Pride.” Alle vijftig ambassadeurs van de laatste jaren zijn er dit jaar bij, „om te laten zien dat we iedereen betrekken”. Het thema dit jaar is ‘You Are Included’.

De nieuwe opzet vindt Van de Laar „een politieke keuze” van de gemeente, „maar ik respecteer de andere partij zeker. Ik vind hun programma mooi in elkaar zitten.” Pride-bedenker Siep de Haan dwong nog net af dat het cultuurprogramma, dat hij mede organiseert, in beide weken kan plaatsvinden. Wat hem betreft heeft de bezoeker niet door wie welke week organiseert.

Het verschil zit ’m volgens Queer Amsterdam-voorzitter Naomie Pieter vooral in intersectionaliteit, de term voor het samenpakken van emancipatiebewegingen. „We hebben het er niet alleen over, we doen het ook echt.” Haar organisatie Black Pride voelde zich eerder niet thuis bij Pride. Bij Queer Amsterdam „hoef ik geen concessies te doen.” Ze wijst op de antiracismedemonstratie die ze nu kan houden. Ze is ook trots op het ‘transdiner’ dat op het Leidseplein plaatsvindt. „We claimen die ruimte.”

Niet alles is gelukt, geven de organisatoren meteen toe, maar dat hoort bij een nieuwe organisatie. De dag voor het convenant werd gesloten in december, moest Stichting Queer Amsterdam nog worden opgericht. „Tijd is de grootste vijand”, zegt Jan Pieter de Lugt, voorzitter van Stichting Pride en Sports, die het sportprogramma van Queer Amsterdam organiseert. Dat programma is volgens hem het grootste sinds de Gay Games Amsterdam in 1998. „Daarna is Nederland behoorlijk teruggezakt op de lijstjes. We zitten nu in een nieuwe emancipatiegolf, waarbij het gaat over gender- en seksediversiteit in de sport.” Bij Pride Amsterdam miste hij de aandacht daarvoor.

Ook waren er bestuurlijke problemen bij Queer Amsterdam. Aynouk Tan is recent weg als voorzitter, officieel na „een verschil van inzicht”. Beide partijen willen daar niet meer over zeggen. Met haar vertrokken ook horeca-ondernemer Robbert Overmeer en Eward Koning, voorzitter van de ondernemersvereniging van gay-uitgaansstraat Reguliersdwarsstraat. Zij hadden kritiek op de organisatie. „Een activistische achtergrond is goed”, zegt Overmeer, die secretaris van de stichting was. „Maar je moet een balans vinden met praktische uitvoerbaarheid.” De vergunningen voor straatfeesten op de Reguliersdwarsstraat en Utrechtsestraat waren toegekend, maar de feesten gaan niet door. Overmeer, met een queer café op de Utrechtsestraat, durfde het financiële risico niet aan.

Queer Amsterdam maakte het zich moeilijk door extra kritisch te zijn over sponsoring van bedrijven. Sponsors mogen zelfs niet pronken met hun logo. Terwijl een deel van de 475.000 euro subsidie alleen wordt toegekend als daar eigen inkomsten tegenover staan. De subsidie voor Pride Amsterdam valt met 350.000 euro een stuk lager uit, terwijl zij de meeste ‘hekken en toiletten’ moeten regelen voor de botenparade en straatfeesten. Dat verschil onderbouwt de gemeente door te wijzen op de eigen inkomsten van Pride Amsterdam, bijvoorbeeld uit de botenparade, waarvoor deelnemers inschrijfgeld betalen.

En wat gebeurt er in 2024? De gemeente wil de volgende vierjarige vergunning, inclusief de WorldPride van 2026 in Amsterdam, maar aan één organisatie geven. Maar dit beleid, dat vorig jaar werd opgesteld, is nog niet vastgesteld; de gemeente wil de ervaringen van dit jaar nog meenemen. Mogelijk wordt het huidige gedwongen huwelijk dan verlengd.

