De meneer van de crêperie is een Nederlander, maar houdt dat goed geheim. Alleen als hij de kinderen de menukaart hoort ontcijferen zegt hij plots, alsof hij ze wil laten schrikken: „Miel, dat is honing. Maar straks wel in het Frans bestellen hè?”

Praktisch alle andere bezoekers van dit terras in dit bergdorpje zijn Nederlands, maar bij het bestellen laat hij ze, met stoïcijns gezicht, spartelen, strompelen in hun middelbareschool-Frans, afgestoft met wat potjes Duolingo, en antwoordt dan onberispelijk: „Oui, très bien madame, et pour monsieur?”

Voor ons, ingewijd in zijn geheim, lijkt dit nu op valsspelen, maar misschien komt hij de vakantiegangers juist tegemoet. Die reizen geen twaalfhonderd kilometer om alsnog het gevoel te hebben in een Hollandse pannenkoekentent te zijn beland. Anderen hun illusies gunnen is een beleefde vorm van toneelspel.

Na onze galettes volgt een persalarm: dikke kans dat al deze landgenoten straks een premier hebben die vloeiend Frans spreekt, naast 83 andere talen. Precies wat we willen, zou je dus denken, maar als ik later de verse reacties op Twitter en op de camping hoor, is dat internationale profiel juist verdacht. Beknopte wordcloud: IJDEL, ARROGANT.

De polyglot is een kameleon. Vreemde talen spreken heeft altijd iets van theater. Internationalisering is prima zolang iedereen zich maar houdt aan zijn vaste rol. De crêperier spreekt Frans, de volksvertegenwoordiger recht-voor-z’n-raaps. Zoals BBB-voorvrouw Van der Plas die opkomt voor de gehaktbal, de bbq en het biertje in de sportkantine.

Dat ook dit theater is, ziet niet iedereen. Net als de crêperieman geeft zij haar publiek de authenticiteit die het wil. De electorale strijd gaat niet om wie toneelspeelt en wie echt is, maar om wie het beste kan verbergen dat hij toneelspeelt.

Als Omtzigt niet meedoet en de helft van haar zetels wegkaapt, en als witte-mannen-wantrouwend woke-links bereid is de stevige meloen te slikken die Frans Timmermans heet, dan zal die strijd er eentje tussen BBB en het linkse blok kunnen zijn.

Dan zal het gaan tussen een nuchter introvert Nederland achter de dijken en een Nederland als internationale speler. Van der Plas ziet iets in een experiment met twee premiers. Eentje voor binnenlands gebruik en eentje voor buitenshuis. Als de tweestrijd tussen haar en Timmermans zal gaan, dan ligt de uitkomst voor de hand: Frans en Caroline als het Janusgezicht van ons gespleten land.

De kinderen bestellen en bedanken in keurig Frans, maar als de crêperiemeneer ze daarmee complimenteert, valt hij toch even terug op het Nederlands. De Hollandse omstanders kijken zoals ze op 23 november zullen kijken. Toch wat bekocht. Opgezadeld met iets dat half crêpe is, half pannenkoek.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.