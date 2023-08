Feesten en wandelen: Nijmeegse Vierdaagse was weer gewoon vier dagen lang

De Vierdaagse is een evenement met een sterke reputatie, bleek uit het Evenementen Merkenonderzoek 2023 dat deze week is gepubliceerd. Het wandelevenement stond op de eerste plek in de lijst, gevolgd door de Huishoudbeurs en Pinkpop. In het kader van dat onderzoek zijn 53.000 mensen bevraagd over onder meer de reputatie en groeipotentie van festivals en stadsfeesten.

Maar het belangrijkste is toch: het wandelen. Hardlopen of snelwandelen is verboden. Dit jaar is er voor het eerst gebruik gemaakt van een ‘safety car’. Die reed voor de wandelaars uit en controleerde elke dag of de route wel klaar was voor de lopers. Waren alle straten wel afgesloten, stonden alle medische hulpposten op de juiste plek? Lopers mochten die auto niet inhalen. De safety car is aan het evenement toegevoegd omdat er altijd een kleine groep wandelaars probeert als eerste te finishen. Dat leidde volgens de organisatie daardoor weleens tot onveilige situaties: zo liepen ze in het donker over een openbare weg die nog niet was afgesloten bijvoorbeeld.