Desperate dertiger vraagt zich af of het leven nog leuk gaat worden

Als 50 het nieuwe 30 is, dan is 30 het nieuwe 13. Dat is de enige conclusie die ik kan trekken na het zien van het eerste deel van 30 en nooit meer... ongelukkig donderdagavond (PowNed). Het leven valt bepaald niet mee voor de dertigers die geportretteerd worden, sterker, het leven valt erg tegen. Pauline uit Amsterdam wàs biologiedocent, maar kwam op een tiendaagse reis in Thailand tot de „realisatie” dat ze niet terug wilde naar het leven voor de klas met dertig pubers. Snap ik best, maar ik geloof niet dat ze veel gelukkiger is nu ze performer is en trainingsacteur. Ze is al 34, zegt ze, en zo leuk vindt ze haar leven niet. Ze vraagt zich zelfs af of het „ooit leuk gaat worden”.

Bibi (32) uit Eelde was zo fanatiek bezig met gelukkig worden, dat ze er een epileptische aanval van kreeg. Ze deed readingsessies, mediteerde, bezocht een paardencoach, deed ademhalingscursussen en werd daar zelf coach in. De combinatie van intensief ademhalen en kickboksen deed bij haar vrij letterlijk de stoppen doorslaan. Ze is nu uit de „sneltrein van zelfontwikkeling” gestapt en voelt zich „slachtoffer van de geluksindustrie”.

En zo komen er, rijp en groen door elkaar, nog een paar desperate dertigers voorbij. Mara die afstudeerde en een baan vond, maar vrij snel „een diepe burn-out” kreeg. Zij is gestopt met werken en reist nu af naar een rainbow gathering in Wales om een maand lang te leven met gelijkgestemden volgens de wetten van de natuur. Van haar ouders krijgt ze een basisinkomen. „Mijn moeder zegt altijd: we kunnen geld aan een goed doel geven, en ons goede doel is Mara.”

We zijn ook nog in Nijmegen, bij Joris voor een truffelceremonie. Performer Pauline uit Amsterdam zou ook meedoen, maar die belt van af „omdat het toch niet goed voelt”.

Een microdosing mom

Ik begrijp dat de programmamakers zoeken naar de extremen en uitkomen bij mensen voor wie de existentiële ellende en zoektocht naar geluk een doel op zichzelf is geworden. Maar zijn zij nou echt een uitvergroting van wat onder dertigers leeft? Niet als je kijkt naar de serie Dertigers, (BNNVARA). Elke werkdag op televisie, donderdag was aflevering 12 van de 24. In deze fictieve vriendengroep heeft iedereen een baan of zoekt een nieuwe. Iedereen heeft een relatie, er zijn zelfs al twee stellen gescheiden. Er is co-ouderschap, er zijn kinderwensen. Sommigen hebben een blowende puber in huis, de ander heeft de zorg voor een dementerende moeder. Deze dertigers hebben niet eens tijd om aan zelfontwikkeling te doen.

Stopt de gelukszucht zodra er kinderen komen? Zou je, afgaand op Dertigers , bijna gaan denken. Toch zijn er ook ouders onder de gelukszoekers. Een moeder van twee dochters in 30 en nooit meer ... ongelukkig heeft een „shortcut” gevonden om een prettiger versie van zichzelf te zijn. Ze neemt eens in de vier dagen 1,2 gram truffel om wat makkelijker door de dag te flowen. Deze microdosing mom bereikt met een klein beetje psychedelica hetzelfde effect als met „uren yoga en meditatie”. Meer geduld, minder stress, het huishouden loopt gesmeerd. Ze heeft haar „eigen mix aan tools” gevonden om geluk te vinden en het moederschap vol te houden. Daarna zien we heel eventjes geluksprofessor Ruut Veenhoven in beeld om wetenschappelijk te beloven dat als de kinderen het huis uit zijn, de gelukscurve van ouders weer stijgt.

Er komen nog vier afleveringen van de nooit-meer-dertigersserie. Nooit meer naar de dokter, nooit meer werken voor een baas, nooit meer bezit en nooit meer lelijk. Het zal mij benieuwen wat er dan nog overblijft om last van te hebben. Van Dertigers, de fictieserie, komt na dit seizoen in elk geval nooit meer een aflevering. Alle hoofdrolspelers zijn zo zoetjesaan veertig. Tijd voor andere problemen, als je geluk hebt.