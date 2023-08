De meest opvallende albums van deze week: Dudok Quartet, Voice of Baceprot, Douglas Quin en J Hus

Pop

●●●●●

Douglas Quin Pantanal Dawn





Bij zijn zoektocht naar interessante geluiden ondervond Douglas Quin dat het ochtendgloren de beste gelegenheid bood om de sonische rijkdom van de Pantanal vast te leggen. Reigers, steltlopers, ooievaars en kleinere vogels zijn de muzikanten die in de drie kwartier van Pantanal Dawn een web spinnen van kirrende, kwakende en melodisch fluitende geluiden. Lees de hele recensie.

Klassiek

●●●●●

Dudok Quartet What Remains





Het nieuwe album What Remains van het Dudok Quartet omspant bijna duizend jaar muziekgeschiedenis. Het verbinden van lange historische lijnen is een handelsmerk van het kwartet. Met Roukens’ What Remains – voor het Dudok geschreven – schiet het kwartet in de roos, een prachtig stuk waarin het eindige en oneindige elkaar ontmoeten en tijd geen lineair gegeven lijkt. Lees de hele recensie.

Rock

●●●●●

Voice of Baceprot Retas





Veel van de ervaringen van de bandleden van Voice of Baceprot zijn herkenbaar voor elke metalhead: hun ouders vinden het maar herrie, anderen noemen het zelfs duivelsverering. Maar de drie jonge vrouwen van deze band komen niet uit een ‘gewoon’ conservatieve omgeving, maar uit Garut in West-Java. Nu is er debuutplaat Retas, vol energieke rock, metal en rap, in de vorm van een middelvinger naar iedereen die ze probeert op te hokken. Lees de hele recensie.

Dance

●●●●●

Eboman Hold Your Horses





Bijna dertig jaar na zijn eerste nummers, verschijnt Eboman’s Hold Your Horses. hij maakt instrumentale beats uit gesamplede geluiden – hoesten, geblaat van schapen – op hardcore-ritme, op jungle-ritme, op breakbeat. Het klinkt ingenieus. Rusteloos en overdadig, maar de ruige en nogal grauw klinkende nummers zijn te vol om werkelijk opwindend te zijn. Lees de hele recensie.

Klassiek

●●●●●

Slagwerk Den Haag Vitreous body





Slagwerk Den Haag en de Nederlandse componist Anthony Fiumara eerden Philip Glass op diens tachtigste verjaardag, met een programma dat nu op cd is verschenen. Fiumara bewerkte twee vroege Glass-klassiekers voor slagwerkensemble en componeerde de zesdelige cyclus Vitreous body. Niks monochroom: de klankdiversiteit van het ensemble doet beide Glass-stukken goed en vormt een attractie van het album, dat boeit van begin tot eind. Lees de hele recensie.

Hiphop

●●●●●

J Hus Beautiful And Brutal Yard





Enige minpunt aan de eerste paar tracks op het nieuwe album van rapper J Hus is het bedroevend slechte, door autotune tot stervens toe gelikt couplet van Drake op in ‘Who Told You?’. Ergens werkt dat wel voor J Hus: als je op een track met de populairste rapper ter wereld beter bent dan hij, kan je carrière bij deze niet meer stuk. Helaas klinkt de tweede helft van het album een stuk minder, en dat komt vooral door saaie en eerlijk gezegd ook doodenge teksten als Murder gives me a boner. Lees de hele recensie.