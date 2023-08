De derde golf gewelddadige protesten raast door Kenia

Bij protesten dit jaar zijn in totaal 27 demonstranten gedood. De demonstraties worden aangewakkerd door de recente goedkeuring van een wet die nieuwe belastingen oplegt. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) noemde de goedkeuring van die wet deze week een „cruciale” stap in de richting van het verminderen van de schuldenlast van Kenia. De VN-organisatie tekende maandag voor een nieuwe financiering aan Kenia van bijna 1 miljard euro. Als poging om partners gerust te stellen over de Keniaanse economie had president Ruto woensdag een ontmoeting met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Katherine Tai.

Schulden

Onder toenmalig president Uhuru Kenyatta begon Kenia tussen 2013 en 2022 met grote infrastructurele projecten waardoor de schuldenlast enorm opliep. Sinds zijn aantreden vorig jaar diende president Ruto de economie een zwaar medicijn toe: subsidies werden afgeschaft, belastingen gingen omhoog en ambtenaren ontvingen maandenlang geen salaris. Hoewel Ruto zich aanprees als „de man van het volk” en veel werkloze jongeren daarom op hem stemden, staat de Kenianen het water nu aan de lippen: ze kunnen de prijsverhogingen niet meer aan.