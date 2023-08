In het mannenvoetbal is het ondenkbaar: een land dat dankzij crowdfunding meedoet aan het WK. Maar in het vrouwenvoetbal kun je het zo gek niet bedenken of het is al eens gebeurd. Bij Jamaica zorgde de moeder van middenvelder Havana Solaun dat de Reggae Girlz naar Australië konden reizen in de wetenschap dat hun meest basale behoeften daar bevredigd werden.

Vorige maand maakten de speelsters in een Instagram-bericht bekend dat de Jamaicaanse voetbalbond haar plichten niet nakwam. Toen die geen sjoege gaf, begon Sandra Phillips-Brower een van twee crowdfundingsacties, samen goed voor bijna 100.000 dollar.

Sommige Nigeriaanse speelsters krijgen al twee jaar geen cent betaald. De Canadese vrouwen, goed voor goud op de Olympische Spelen van Tokio in 2021, kregen met flinke budgetbeperkingen te maken en dreigden met een staking, die werd geannuleerd toen de voetbalbond met juridische tegenmaatregelen dreigde. De Zuid-Afrikaanse vrouwen staakten om dezelfde reden wél, waarna een rijke zakenman de plooien glad streek met een gift van bijna drie ton. Europees kampioen Engeland ligt met de Football Association (FA) overhoop omdat de Lionesses bovenop de FIFA-gelden een bonus willen, net als hun Amerikaanse collega’s.

Volgens recent onderzoek van internationale spelersvakbond FIFPro onder 363 voetbalsters die de afgelopen jaren streden voor WK- en EK-kwalificatie, ontvangt 29 procent geen salaris van hun bond. Sommigen krijgen betaald per gewonnen wedstrijd. Tweederde moest verlof opnemen bij een andere werkgever voor EK- of WK-deelname. Daarvan krijgt 29 procent die periode niet doorbetaald.

Waar voetbalsters vroeger tegen elke prijs kwamen opdraven voor een eindtoernooi, zetten zij nu hun hakken in het zand. Eind vorig jaar eiste een groep speelsters bij de FIFA niet alleen een even grote prijzenpot als die bij het mannen-WK, maar ook garanties dat een percentage daarvan aan hun ten goede komt. Dat eerste bleek nog een brug te ver, maar voorzitter Gianni Infantino zei wel te streven naar gelijk prijzengeld op het WK voor mannen in 2026 en het WK voor vrouwen een jaar later.

Aan de tweede eis wilde de FIFA wel tegemoet komen. Alle 732 deelnemers verdienen dit WK minimaal 30.000 dollar, beloofde Infantino in juni. Hoe verder ze komen in het toernooi, hoe meer ze krijgen. Maar deze week bleek hoe wankel zo’n belofte is. „Het geld gaat direct naar de bonden”, zei de voorzitter na vragen van journalisten. Die moeten de speelsters uitbetalen.” Gezien het trackrecord van veel bonden is het de vraag wat ervan terechtkomt.