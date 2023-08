Met deze 8 tracks gaat DJ St. Paul het Concertgebouw op z’n kop zetten

De rijen stoelen gaan eruit en de Amsterdamse concerttempel wordt één grote dansvloer: zaterdag organiseert DJ St. Paul zijn dansfeest La Grande Fissa in het Concertgebouw. Behalve DJ-sets van St. Paul, Ajuma (Eva Maasen uit Utrecht) en Phillipi (Phillipi Alves uit Brazilië) zijn er optredens van pianist Joep Beving, dichter Joost Oomen, muzikant Spinvis en paaldanseres PepperMetz (Juul de Metz). De visuals zijn van This Is Taped, geprojecteerd op het grote orgel boven het podium.

DJ St. Paul (Paul Nederveen) bespreekt acht tracks die de sfeer van La Grande Fissa gaan bepalen:

1 Raffaella Carra - ‘A Far L’Amore Comincia Tu’

„Het feest is geënt op de hedonistische sfeer van La Grande Belezza, de film van Paolo Sorrentino. Dat is pure popcultuur, prachtige beelden met veel muziek waaronder dit nummer van Raffaella Carra. Een extraverte variant van Italiaanse disco. Haar ‘scoppia scoppia mi sco’ mag door iedereen worden meegezongen.”

2 DJ Mehdi - ‘Pocket Piano’

„Joep Beving opent het feest. Mijn ideaal is een gecomprimeerd festival in één avond. Het begint heel minimaal, ambient. Daar zal nog geen beat aan te pas komen. Dat komt later. ‘Pocket Piano’ is een mooie pianohousetune uit de electroclash-scene van de jaren nul. Deze muziek speelt een grote rol in de film Athena van Romain Gavras, een hard en duister document over de Franse banlieues. DJ Mehdi komt zelf uit zo’n achterstandswijk en de film is aan hem opgedragen.”

3 Spinvis & Simon Vinkenoog - ‘Stem Uit De Groef’

„Wat Spinvis gaat doen is altijd onvoorspelbaar. Topvioliste Merel Junge en zijn vaste celliste Saartje van Camp komen mee. Hij gaat dingen doen met synthesizers en samples, dus het wordt een combi van een DJ-set en livemuziek. Dit nummer met Simon Vinkenoog heeft als dansplaat in de clubs een cultstatus gekregen. Het heeft een fantastische jazzgroove. Ik wil een eclectisch programma brengen, vandaar de bijdrage van dichter Joost Oomen. Niet alleen gewone vierkwartsmaten maar ook de Afrikaanse en Arabische ritmes van DJ Ajuma.”

4 Romano Mussumara & Claudio Gizzi - ‘Droid (Riptide Edit)’

„Deze twee Italianen bouwden in de jaren zeventig hun eigen synthesizers. Op een gegeven moment zijn ze daar disco mee gaan maken. Hun conceptalbum Automat is van grote invloed geweest op de latere dansmuziek. ‘Droid’ is een cultklassieker in de clubs. Riptide is een Nederlandse producer die ook edits maakt voor Personal Trainer, S10 en Froukje. Hij stuurt zijn remixen aan DJ’s, ook als de rechten nog niet officieel geregeld zijn. Dat voedt een bepaalde mystiek. Ergens anders dan in de clubs kun je het niet horen.”

5 Charlotte Adigéry & Bolis Pupul - ‘Ceci N’est Pas Un Cliché’

„Dit duo is een hoogvlieger op het DEEWEE-label van Soulwax. De gebroeders Dewaele zijn weer heel erg hot, ook als remixers. Charlotte en Bolis speelden festivals plat en zijn nu niet meer te betalen. Producer Phillipi zit ook op hun label. Ik zocht hem op in de studio in Gent om hem te vragen voor mijn feest. Hij zei ja!”

6 Happy Mondays - ‘24 Hour Party People’

„Manchester, de Hacienda, de geboorte van de ravecultuur, dansen tot de zon op komt. Dit is een van de belangrijkste dansnummers aller tijden. Je kunt het alleen draaien als een feest zijn hoogtepunt nadert. Niet voor bij je eerste appelsapje.”

7 Tame Impala - ‘Is It True’

„Ik stond in hun voorprogramma bij drie AFAS-shows. De mooiste boeking van mijn leven. Op zeker moment stond ik naast zanger Kevin Parker, maar ik durfde niks te zeggen. Na de derde avond vroeg de tourmanager mijn nummer. Dat voelde alsof ik voor het eerst van mijn leven een diploma had gehaald. Ik ben een fan en dit nummer van hun laatste album heeft wat minder aandacht gekregen. ”

8 Troye Sivan – ‘Rush’

„Een hele, héle recente hit. Deze is net uit. Soms voel je meteen bij zo’n nummer dat het breed opgepikt gaat worden. Een goeie clip erbij, heel gender-inclusief. Veel muziek van deze tijd heeft dat, van Christine and the Queens tot Jessie Ware. De dansvloer is een graadmeter van wat leeft bij de mensen. ‘Rush’ is een clubhit voor de toekomst. In het Concertgebouw gaan veel mensen hem voor het eerst horen.”

La Grande Fissa, van 20:30 tot 2:30 22/7 in het Concertgebouw in Amsterdam. Inl: , van 20:30 tot 2:30 22/7 in het Concertgebouw in Amsterdam. Inl: concertgebouw.nl . Meer concerten van DJ St. Paul: stpaul.nl