Tom Cruise legt het af tegen de Jezusfiguur van 400 miljoen

Omdat ik niet altijd alleen maar televisie kan kijken, ging ik afgelopen zaterdag naar de bioscoop. Mission: Impossible – dead reckoning part 1. Ja, mag ik? Ik las dat NRC-columnist Ellen Deckwitz er ook was geweest van de week, dus. Wat zal ik erover zeggen: al het kabaal, het gi-gan-tische aantal technici dat eraan meewerkte en de spectaculaire stunts van Tom Cruise zelf kunnen niet verhullen dat de verhaallijn héél dunnetjes is. Uiteindelijk draait de plot om een best wel kitscherige sleutel die uit twee delen bestaat. Slechteriken hebben de ene helft, de andere slechteriken de andere. Daar wordt dan drie uur lang om gevochten.

Heel wat spannender en complexer is de documentaire The lost Leonardo (VPRO) van Andreas Koefoed die woensdag werd uitgezonden. Interessanter ook, want echt gebeurd en het einde van het verhaal is nog ongewis. Geen sleutel, maar een schilderij is de inzet. Een op walnoothout geschilderde Jezusfiguur: Salvator Mundi (Verlosser van de wereld). Waar in Mission: Impossible de Russische gluiperds een onbeholpen accent hebben, speelt hier een échte Russische miljardair een belangrijke bijrol. Met naast zich een Zwitserse ‘zakenman’, een Saoedische prins en een heel leger wetenschappers, verzamelaars, handelaren en museumdirecteuren. Ieder voor zich met een belang om een op het oog onbeduidend schilderij, op de kop getikt op een Amerikaanse veiling, toe te schrijven aan de grootste Renaissance-kunstenaar. De saga rondom dit mogelijk zestiende-eeuwse schilderij overstijgt de kunstgeschiedenis. Dit gaat ook over geld, macht en, uiteindelijk, wereldpolitiek.

De documentairemakers krijgen veel hoofdrolspelers aan de praat. Onder wie de ‘eerlijke’ vinder van het schilderij, Alexander Parish. Hij noemt zichzelf een jager op ‘slapers’. Slapers zijn kunstwerken van grote meesters die door de verkoper niet herkend worden – en dus voor een prikkie worden verkocht. In 2005 koopt Parish het schilderij waarin hij een leerling van Da Vinci meent te herkennen, en anders iemand uit Da Vinci’s atelier, kring of misschien een volger. In al die gevallen is het schilderij heel veel meer waard dan de 1.175 dollar die hij ervoor betaalde. Verpakt in een zwarte vuilniszak bracht hij het naar Dianne Modestini, een gerenommeerde restaurateur. Zij ziet er vooralsnog geen Da Vinci in en gaat in de weer met terpentine en aceton, werkt de eerste barsten in het hout weg en ontdekt dan bij het retoucheren van Jezus’ mond de penseelstreek die Leonardo da Vinci toepaste bij de Mona Lisa. Hier zwelt de achtergrondmuziek even aan tot Hollywood-hoogtes, moet ik toegeven.

Menens

Daarna moet het schilderij verkocht. De directeur van de National Gallery in Londen trommelt alle experts op om het schilderij te bestuderen. En aangezien ze niet heel overtuigend zeggen dat het géén Da Vinci is, hangt hij het schilderij vast op tijdens de grote Leonardo-expositie van zijn museum. Boem. Nu wordt het menens. Toch wil daarna geen museum of mens met te veel geld het kopen. Te veel onduidelijkheden over de herkomst, want waar is het al die eeuwen dan geweest?

Dan komt de Russische miljardair op de proppen. De Zwitser die het namens hem koopt voor 85 miljoen dollar, laat hem er 127,5 miljoen voor betalen. De Rus verkoopt het in 2017, via Christie’s, aan kroonprins Mohammed bin Salman (MbS) van Saoedi-Arabië. Voor 400 miljoen, een recordbedrag. De Franse president Macron vraagt vervolgens officieel het schilderij te leen voor de grote Da Vinci-expositie in 2019 in Parijs. De prins, inmiddels leider van zijn land, vindt het prima, mits zijn betwiste Da Vinci náást de Mona Lisa komt te hangen. Daar zijn de onderhandelingen tussen de landen stukgelopen. Jezus is sindsdien nooit meer gezien. Nou jij weer, Tom Cruise, met je sleuteltje.

