Bij onvoorspelbare verkiezingen als deze kan stemmenkanon Timmermans een bedreiging zijn voor andere partijen

De strijd om het lijsttrekkerschap van PvdA/GroenLinks lijkt Frans Timmermans niet te hoeven voeren, de strijd om het premierschap heeft er een gegadigde bij.

Met Timmermans’ kandidatuur voor het rood-groene lijsttrekkerschap ontstaat steeds meer duidelijkheid over het speelveld voor de Tweede Kamerverkiezingen, die over vier maanden plaatsvinden. Nu demissionair premier Mark Rutte niet nog een keer lijsttrekker is voor de VVD, ligt voor het eerst in meer dan een decennium de strijd volledig open: wie volgt hem op als minister-president?

De naam van PvdA’er Timmermans ging al lange tijd rond als één van de grootste kanshebbers als lijstaanvoerder. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman, die ook genoemd werden als mogelijke lijsttrekker, schaarden zich meteen achter Timmermans. Moorman voegde daaraan toe ook niet op de kieslijst voor de Tweede Kamer te willen. Ook Jesse Klaver en Attje Kuiken, de partijleiders van GroenLinks en de PvdA, spraken hun steun uit.

Een groene PvdA'er

Donderdag zei Timmermans, die nu nog Eurocommissaris in Brussel is, in een toelichting bij de NOS dat hij graag premier van Nederland wil worden. De PvdA’er refereerde daarin aan de verdeeldheid in Nederland en de lage vertrouwenscijfers in de politiek. In het korte interview, van nog geen twee minuten, gebruikt hij vijf keer het woord ‘samen’.

Binnen de PvdA zal de kandidatuur van Frans Timmermans als lijsttrekker en nieuwe partijleider met gejuich zijn ontvangen. En ook met opluchting. In die partij bestond lange tijd de angst in het samenwerkingsverband te worden overvleugeld door GroenLinks. Het project, zo is het beeld, is immers vooral door GroenLinks geïnitieerd en aangemoedigd.

Het was Jesse Klaver die op verschillende momenten zijn hand naar zijn ‘progressieve vrienden’ uitstak – soms, in een verkiezingsdebat met PvdA-leider Lodewijk Asscher, zelfs letterlijk. Klaver heeft ook Asschers opvolgers enthousiast moeten houden – of moeten krijgen. Eerst Lilianne Ploumen, daarna Attje Kuiken.

Toen de linkse samenwerking in de zomer van 2021 op stoom kwam, dachten de Tweede Kamerfracties van beide partijen er evenmin hetzelfde over. Bij GroenLinks is het enthousiasme altijd groter geweest dan bij de PvdA.

Offer van Klaver

Met de komst van Frans Timmermans als (vermoedelijke) lijsttrekker, zullen PvdA’ers die bezorgd waren over het verlies van kleur en invloed in de nieuwe combinatie gerust zijn gesteld. Het nieuwe partijleiderschap komt níét in handen van GroenLinks.

Het offer dat GroenLinks-leider Klaver woensdag al bracht, was daarvoor nodig. Van Klaver werd gedacht dat hij het leiderschap bijzonder graag wilde om daarmee zicht te hebben op zijn oude ambitie: premier worden. Maar in het belang van het proces deed hij een stap opzij: geen lijsttrekker, wel beschikbaar voor de kandidatenlijst.

Klavers eerste reactie op de kandidatuur van Timmermans was lovend: Frans Timmermans is „absoluut de perfecte premier” om „de koers van Nederland te veranderen”. Het is overigens nadrukkelijk de bedoeling dat als de nieuwe linkse combinatie niet de grootste partij bij de verkiezingen wordt en dus geen premier kan leveren, Timmermans gewoon de Tweede Kamer ingaat. In de profielschets voor de nieuwe lijsttrekker staat dat hij of zij in staat moet zijn „om het geluid van GroenLinks en de PvdA ook vanuit de oppositie overtuigend naar voren te brengen”.

Absoluut de perfecte premier om de koers van Nederland te veranderen Jesse Klaver leider GroenLinks maakt plaats voor Timmermans

Ook elders in de geledingen van GroenLinks klinkt enthousiasme over Eurocommissaris Timmermans als lijsttrekker. Hij is ervaren, hij is bekend, hij is een stemmenkanon. En hij is „vooral heel erg groen”, verwoordt een Kamerlid misschien wel Timmermans belangrijkste eigenschap voor GroenLinksers.

Er is ook scepsis. GroenLinks, hoor je in de partij, zou met de komst van Timmermans precies kunnen overkomen wat PvdA’ers vreesden: in de schaduw komen te staan van die andere partij. Frans Timmermans zou, net als in 2019 bij de Europese verkiezingen, er weleens een heel persoonlijke campagne van kunnen maken. Met zijn eigen campagnemedewerkers uit Brussel die weten hoe je grote verkiezingen kan winnen – de PvdA verdubbelde in aantal zetels na die verkiezingen en werd de grootste Nederlandse partij in het Europees Parlement.

Daarmee zullen GroenLinks-politici, onder wie Jesse Klaver, geheel door hem worden overvleugeld. Waar blijft dan nog het GroenLinks-geluid? Bovendien, zeggen GroenLinksers, is Timmermans een witte man op leeftijd. Is dat degene die het gezicht moet zijn van een nieuwe progressieve beweging, in een campagne waarin vrouwelijke lijsttrekkers domineren?

Potentiële bedreiging voor links

Er zijn ook zorgen voor andere partijen. De kandidatuur van Frans Timmermans kan een grote bedreiging vormen voor andere progressieve, centrumlinkse partijen. D66 kan dan wel klimaatminister Rob Jetten tot lijsttrekker maken, de PvdA’er wist de natuurherstelwet door het Europees Parlement te loodsen. Die is veel ingrijpender dan de nog lang niet uitgewerkte nationale maatregelen die Rob Jetten tot nu toe presenteerde.

Volt profileert zich graag als dé Europese partij van Nederland. Timmermans kan daar zijn ervaring als Eurocommissaris tegenoverstellen.

Met het wegvallen van premier Rutte uit het electorale speelveld hoeven andere partijen zich niet meer tot hem te verhouden – als semi-Rutte, als anti-Rutte –, maar moeten ze zich verhouden tot elkáár. Dat een deel van de partijen dat moet doen met een nieuw gezicht, maakt de verkiezingen zeer onvoorspelbaar. Van alle gevestigde partijen heeft alleen bij het CDA niemand zich nog openlijk gemeld voor het lijsttrekkerschap.

Omdat partijen nog maar een relatief korte periode hebben voor de campagne, die vanwege het zomerreces pas in september echt zal beginnen, is werken met relatief onbekende lijsttrekkers een gok. Uit kiezersonderzoek van I&O Research bleek deze donderdag dat 79 procent van de ondervraagden weet wie Frans Timmermans is. Dat is een hoger percentage dan waar beoogd VVD-lijsttrekker Dilan Yeşsilgöz (75 procent) op mag rekenen, maar de bekendheid van Timmermans is minder groot dan Caroline van der Plas van BBB (89 procent) en Rob Jetten van D66 (85 procent).

En dan is er nog Pieter Omtzigt, die met een eigen partij volgens het onderzoeksbureau goed zou zijn voor 46 zetels en bekend is bij een groot deel van de ondervraagden: 83 procent. Omtzigt denkt er nog over na of hij daadwerkelijk met een eigen partij mee wil doen aan de verkiezingen. Volgens een woordvoerder geeft hij daar naar verwachting volgende week meer duidelijkheid over.

PvdA en GroenLinks willen uiterlijk 22 augustus definitief bekendmaken wie zich de lijsttrekker van de groenrode combinatie mag noemen. Mocht Timmermans gekozen worden – dat lijkt een zekerheid – dan betekent dat ook een voortijdig vertrek voor hem uit Brussel. De PvdA’er zou eigenlijk tot na de verkiezingen voor het Europees Parlement aanblijven, die in juni volgend jaar worden gehouden. Er moet dus ook een tijdelijke opvolger voor zijn functie als Eurocommissaris worden gevonden.

