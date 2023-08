De inflatie heeft een grotere invloed op de vakantiekeuze dan de hitte in Zuid-Europa

Bakken en braden in de zon is voor de een het ultieme vakantiegevoel en voor de ander de hel op aarde. Dora Derks (22) uit Amsterdam heeft haar „lesje wel geleerd” van de afgelopen zomervakantie in Zuid-Frankrijk. „Rustig op een stoel zitten en voor me uitkijken was één van de activiteiten.”

Voor Derks was de extreme hitte in Zuid-Europa niet uit te houden vorig jaar. Ze heeft zonne-allergie en eczeem. In Frankrijk kon zij zich niet volledig ontspannen. „Hoe overleef ik de zon?”, was een vraag die constant in haar hoofd rondspookte. Deze zomer gaat ze naar Denemarken.

Hoewel reisorganisaties (nog) niet veel annuleringen van Nederlandse toeristen melden, is Dora Derks niet de enige die het warme weer inruilt voor een koelere zomervakantie. De European Travel Commission (ETC), de vereniging van nationale toeristische organisaties in de EU, ziet een structurele verschuiving naar minder hete vakantiebestemmingen.

Volgens de ETC daalde het aantal mensen dat dit jaar van juni tot november naar Zuid-Europa wil met 10 procent ten opzichte van afgelopen jaar. Koelere bestemmingen als Tsjechië, Denemarken en Ierland zijn populairder dan voorgaande jaren.

Code rood

Al weken teistert extreme hitte de landen rond de Middellandse Zee. In 23 Italiaanse steden geldt code rood vanwege de extreem hoge temperaturen. Op Sardinië en Sicilië is het zo’n 45 graden. In Rome staan mobiele zorgteams klaar om ouderen te helpen. In Griekse dorpen proberen de inwoners de schade te herstellen van verzengende bosbranden. De Akropolis werd vorige week afgesloten op het heetst van de dag. En in Spaanse supermarkten stijgt de verkoop van airconditioners snel.

Een rondgang langs reisorganisaties leert dat de meeste Nederlanders zich (nog) niet laten afschrikken. De grote touroperators zien nog geen massale annuleringen. „Mensen willen gewoon heel graag op vakantie”, zegt een TUI-woordvoerder. „Toeristen nemen de hitte voor lief. Hooguit boeken ze minder excursies.” Spanje, Griekenland en Turkije zijn al jaren de populairste vliegbestemmingen. Ook Corendon en Sunweb zien weinig annuleringen, net als reisbrancheorganisatie ANVR. Extreme hitte is volgens de organisatie geen geldige grond om kosteloos te annuleren.

Foto Spyros Bakalis/AFP

Jaïr Assaad (23) uit Utrecht kan zich geen zomervakantie voorstellen zonder te „smelten” in de zon. In augustus gaat hij met vrienden naar Noord-Macedonië. „De zon doet mij niets”, zegt hij. In badplaats Dojran, aan de Griekse grens, wordt het zo’n 40 graden. Het zweet breekt hem al uit als hij eraan denkt. „Dat hoort erbij.” Twee maanden geleden heeft de vriendengroep geboekt. Volgens Assaad helpt een middagdutje tegen het „problematische” weer. „De zonnesteek krijgt mij niet te pakken.” Uitstapjes plannen in de ochtend en avond, niet te veel alcohol en veel eten zal hem „sterk” houden.

De Nederlandse zon voelt anders dan op vakantie, plakkerig en benauwd, vindt Hanna Bajraktarevic (25) uit Amsterdam. Met haar vriend trekt ze door de Balkan. Daar wordt het in de zomer ruim 40 graden. De eerste stop is Kroatië: languit liggen op het strand. „Goed insmeren met zonnebrandcrème en vitamine D opnemen”, zegt Bajraktarevic. De zonnestralen maken haar gelukkig. „Ik voel de warme, zoute zee en zandkorrels al op mijn huid plakken!” Ook gaan ze hiken in de Albanese bergen. „We nemen vaak pauzes, zoeken de schaduw op en drinken extreem veel water.” Volgend jaar wil haar vriend naar een koelere bestemming. „Ik ga zeker mee, hoor. Maar dan boek ik er nog wel een zonnige vakantie bij.”

De zonnesteek zal mij niet te pakken krijgen Jaïr Assaad gaat naar Noord-Macedonië

Nog weinig Nederlanders gooien hun plannen op het laatste moment om. Wie geen behoefte heeft aan de hoge temperaturen deed dat vaak al eerder. Half juni meldde de ANWB dat één op de tien Nederlanders die naar Zuid-Europa wilden een andere bestemming heeft gekozen. Zij blijven in Nederland of kiezen voor Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk.

Een derde van de 11,5 miljoen die deze zomer op vakantie gaan, neemt het vliegtuig. De helft gaat met de auto, 8 procent met de trein.

Vrijwilligers delen water uit aan bezoekers van de Akropolis. Foto Louiza Vradi/Reuters

In het jaarlijkse vakantieonderzoek, waaraan duizend Nederlanders deelnamen, vroeg de ANWB in hoeverre de stijgende prijzen invloed hebben. 37 procent antwoordde dat de inflatie (grote) invloed heeft op de vakantie. Mensen gaan korter, kiezen een andere (goedkopere) bestemming of een ander type vakantie. Ze gaan bijvoorbeeld kamperen in plaats van vliegen en in een hotel verblijven.

Warme, slapeloze nachten

Dora Derks omzeilt liever de warme, slapeloze nachten en kriebelende huid. Volgende week gaat ze met haar partner en hond naar Denemarken, waar het in de zomer rond de 20 graden blijft.

Ze kijkt ernaar uit om in haar trui met een „spannend” boek voor haar tent te zitten. „Heerlijk als het nét een beetje koud is.” Lange wandelingen maken langs de westkust met de hond en „chillen” op de camping staat op hun planning. Welke bestemming het volgend jaar wordt? „Groot-Brittannië, for sure!”

Bekijk ook de fotoserie: Het Canarische eiland La Palma brandt, en het vuur is nog niet onder controle

Vorig jaar tijdens een fietstocht bij Turijn in Italië kreeg Ellen Sleebe (68) uit Maastricht een hitteberoerte. „Mijn man en ik waren al binnen één week terug.” De twee besloten meteen niet dezelfde „fout” te maken. Daarom zijn ze nu in het Duitse Rügen aan de Oostzee. Vandaag gaan ze vijftig kilometer fietsen. „Mij zie je niet van de fiets vallen als het 25 graden is”, zegt ze lachend. Hun vakantie zetten ze voort in Noorwegen. „Daar gaan we wandelen en nog veel meer fietsen.” Ook volgend jaar willen ze de hitte mijden. Groot-Brittannië staat bij Sleebe op de radar. „Wel regenachtig, maar beter dan de snikhete zon.”