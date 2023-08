BBB bestuurt in tien van de twaalf provincies mee. Daar horen compromissen bij

De ochtend na de overwinning van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen medio maart was partijleider Caroline van der Plas nog streng. „Iedereen zegt nu de hele tijd: waar gaan jullie concessies doen? Ja, waar gaan zij concessies doen?”

Toch maakte Van der Plas ook meteen iets anders duidelijk: BBB wilde wél gaan besturen – en was er klaar voor. De partij had al groslijsten voor bestuurders, verkenners en formateurs voorbereid. Als grootste partij, zei Van der Plas, zou BBB gaan „samenwerken” en „verbinden”.

Alles om te voorkomen dat met BBB hetzelfde zou gebeuren als vier jaar geleden met Forum voor Democratie gebeurde. Want ook Forum bestormde de provincies, maar die partij nam na de onderhandelingen in 2019 vrijwel nergens deel aan het dagelijks bestuur.

De formatie is BBB beter afgegaan. Dik vier maanden na de verkiezingen hebben de coalities in elf van de twaalf provincies een akkoord gesloten. BBB doet aan tien daarvan mee. Hoe ziet het stempel van BBB in de provincie eruit? Kan de partij compromissen sluiten? Vijf conclusies op basis van de coalitieakkoorden.

1 Van SP en GL tot en met PVV, BBB kan van links tot rechts zakendoen

Het formatieproces in de provincies duurde lang. Vorige week presenteerde Friesland als een-na-laatste provincie het akkoord, bijna vier maanden na de verkiezingen. In 2019 stond de teller al op elf akkoorden na drie maanden. Bij nóg eerdere formaties waren de meeste provincies meestal na anderhalve maand klaar.

Toch verliep de verkenning en formatie voor de buitenstaander in driekwart van de provincies geruisloos. De partijen die in eerste instantie werden aangedragen door de verkenners om het samen te proberen sluiten in negen provincies uiteindelijk ook een akkoord. Daaruit blijkt: BBB kan met veel partijen akkoorden sluiten. Van de SP in Limburg en GroenLinks in Zuid- en Noord-Holland tot de PVV en SGP in Flevoland. De brede coalities worden op gevoelige punten alleen niet altijd even concreet.

In Utrecht en Noord-Brabant kwam BBB buitenspel te staan. In Utrecht omdat de ChristenUnie het niet zag zitten met BBB en JA21, vanwege de wensen van beide partijen over duurzame energie. In Noord-Brabant omdat de BBB-fractie het conceptakkoord op een groot aantal punten op het allerlaatste moment wilde amenderen.

De grote afwezige in de BBB-coalities is D66. De Democraten zetten zich tijdens de campagne van de Provinciale Statenverkiezingen al af tegen BBB. In Utrecht, waar BBB niet meedoet, doet D66 wel mee. Hetzelfde geldt voor Brabant, de laatste provincie waar partijen nog onderhandelen voor een coalitieakkoord.

2 Landbouw ietsje belangrijker, natuur ietsje minder

De akkoorden ademen een herpositionering van de landbouw ten opzichte van de natuur. Boeren krijgen in Flevoland lof, omdat ze „vooroplopen in ontwikkelingen en technieken”. Groningen heeft volgens de nieuwe coalitie „misschien wel de meeste ruimte voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland”. En in Assen: „Een Drenthe zonder agrarische sector is niet denkbaar.”

In de provinciale plannen krijgen boeren dan ook de ruimte. Flevoland plaatst geen zonnepanelen op landbouwgrond en wil daar ook zo min mogelijk bouwen, allebei wensen van BBB. Landbouwgrond blijft landbouwgrond, klinkt het in Drenthe, „tenzij anders overeengekomen”. Wat die andere overeenkomsten kunnen zijn wordt niet beschreven in het akkoord.

Overigens profiteren Drentse boeren ook via een andere bestuurslaag van een BBB-coalitie. In het waterschap Drents Overijsselse Delta gaan boeren minder belasting betalen, inwoners juist meer.

Tegenover de ruimte voor de landbouw staat dat de natuur aan prioriteit lijkt in te boeten. Zo wil de Gelderse coalitie oude bosgronden „met weinig natuurwaarde” kunnen gebruiken voor een nieuwe bestemming.

3 BBB is niet vies van een compromis, zelfs breekpunten blijken flexibel

Voor de Statenverkiezingen maakte BBB duidelijk: wij hebben twee breekpunten. Boeren mogen niet onteigend worden én de stikstofdeadline van 2030 moet van tafel. In de wet staat nu nog 2035 als deadline om doelen te halen om stikstofuitstoot te verminderen, maar het kabinet-Rutte IV wilde de deadline met een wetswijziging vervroegen naar 2030. Met de kabinetsval is het onwaarschijnlijk dat die wetswijziging nog door de Kamers komt.

Wat komt in de praktijk van die breekpunten terecht? Zeeland, waar een conservatieve coalitie (BBB, CDA, SGP, VVD) een akkoord sloot, is duidelijk. Géén gedwongen uitkoop van boeren en 2035 is leidend.

Maar bijvoorbeeld in Noord-Holland, waar BBB met GroenLinks, PvdA en VVD een coalitie vormt, zijn de politieke partijen tot compromissen gekomen. Onteigening is in Noord-Holland, hoewel niet erg waarschijnlijk, wél mogelijk, al zal de coalitie zich „tot het uiterste” inspannen om onteigening te voorkomen. Dat klinkt als protest tegen Den Haag, maar is in feite in lijn met het beleid van het kabinet-Rutte IV. Demissionair stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) noemde onteigening ook altijd een laatste redmiddel.

Meestal is het compromis subtieler verwoord. Over 2030/2035 schrijft de coalitie in Noord-Holland: „Als de wet wordt aangepast, zullen wij deze volgen.” Ook Limburg „committeert zich aan de wettelijke doelstellingen op het gebied van emissie”. Dat is op dit moment 2035, schrijft de coalitie erbij. In Groningen en Drenthe staat niets in het akkoord over 2035 of 2030.

Om de doelen te behalen en stikstofuitstoot te beperken, krijgt de boer zelf veel ruimte van provincies. Die mag bepalen hóé die dat gaat doen – een grote transitie van bovenaf lijken de provincies niet te zien zitten. Ook technologische innovaties als mogelijke oplossing voor de stikstofcrisis worden veel genoemd.

Caroline van der Plas feliciteert gedeputeerde Femke Wiersma op de vergadering van de Friese Provinciale Staten. Foto Jilmer Postma/ANP

4 BBB-akkoorden breken niet met landelijk beleid, gaan niet verder

Vooruitlopen op de plannen van het Rijk willen de provincies niet, blijkt uit de akkoorden. Maar echte breuken met beleid blijven ook uit. Aan Natura 2000-gebieden wordt niet gemorreld. BBB schreef in verkiezingsprogramma’s dat het wil aandringen bij het Rijk om Natura 2000-gebieden te heroverwegen of herijken. Daarover is niets terug te lezen in de akkoorden.

Ook de plannen die er liggen op het gebied van zonne- en windenergie worden in de meeste provincies afgemaakt. Daarna willen verschillende coalities geen éxtra windturbineparken of zonneweiden plaatsen. Zonnepanelen moeten zoveel mogelijk op daken, zoals BBB wenste. Windmolens komen bij voorkeur niet in grootschalige parken, áls er al nieuwe parken mogen komen. Friesland en Groningen, bijvoorbeeld, stellen eisen aan de hoogte van windmolens, wat op kritiek kan rekenen van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, schrijft het Friesch Dagblad. In de praktijk kunnen er daardoor geen molens bijkomen, omdat de molens met die hoogte niet meer rendabel zijn.

In Gelderland wordt het regionale stikstofplan van de CDA-gedeputeerde in het vorige college van Gedeputeerde Staten voortgezet. De verantwoordelijke gedeputeerde, Peter Drenth, zit ook in het huidige college, maar met een andere portefeuille. In dat plan ligt de nadruk op stikstofreductie op alle gebieden in plaats van alleen landbouw, en is onteigening uitgesloten.

5 Vlekkeloos is selectie niet gegaan, grote blunders bleven (nog) uit

Als nieuwe partij draagt BBB tóch ook gedeputeerden met bestuurlijke ervaring aan. Jelle Beemsterboer bijvoorbeeld. Dat Beemsterboer voor de BBB in Noord-Holland gedeputeerde werd, was voor het CDA een verrassing. Hij is een van de auteurs van het Noord-Hollandse verkiezingsprogramma van CDA en wilde twee jaar geleden nog voor het CDA in de Kamer. Ook oud-Tweede Kamerlid voor het CDA Maurits von Martels is gedeputeerde geworden voor BBB, in Overijssel.

Helemaal vrij van relletjes bleven de BBB-gedeputeerden niet. Henk Emmens (Groningen) kwam nog voor zijn benoeming in opspraak vanwege zijn twittergedrag. Hij likete complottweets over het coronavaccin, de oorlog in Oekraïne, stikstof, klimaat, MH17 en het World Economic Forum, ontdekte stadsblog Sikkom. Het maakte voor zijn benoeming niet uit.

Het grotere politieke risico voor de BBB-gedeputeerden zit in de toekomst. In alle provincies heeft BBB de portefeuille waar stikstof en landbouw ook onder vallen. Daarmee draagt de partij een grote verantwoordelijkheid. Want wat als de gedeputeerden tegen wet- en regelgeving vanuit het Rijk aanlopen, en opgelegde stikstofplannen moeten uitvoeren die de BBB en de BBB-kiezers niet aanstaan?

Met medewerking van Karel Smouter, Lyanne Levy en Denise Retera.

