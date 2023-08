Overal ter wereld zoeken mensen verkoeling

Over heel de wereld wordt deze zomer het ene na het andere hitterecord gebroken. Twee weken geleden werd wereldwijd de warmste dag ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur op aarde was op maandag 3 juli 17,01 graden Celsius, waarmee het vorige record van 16,92 graden Celsius van augustus 2016 werd gebroken. Eind vorige maand zuchtte Mexico onder de langste hittegolf in het land sinds 2017. In de Noord-Mexicaanse stad Aconchi werd het toen 49 graden Celsius.

In Europa worden op meerdere plekken lokaal de warmste dagen ooit gemeten en de verzengende temperaturen blijven langer hangen dan normaal. In 23 Italiaanse steden, waaronder Rome, Florence, Bologna, Bari, Catania, Cagliari, Palermo en Turijn, is code rood afgegeven.

Voor steeds meer mensen wordt de hitte ondragelijk. Over heel de wereld zoeken zij verkoeling in fonteinen, zwembaden of bij de frisse bries van een ventilator.