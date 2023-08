Het WK komt voor de Nederlandse voetbalsters in Nieuw-Zeeland nu echt tot leven

Het Nederlands elftal is woensdagochtend op trainingscomplex Bay Oval met een traditionele haka welkom geheten door de Maori. De 25 internationals van bondscoach Andries Jonker werden zo ‘een met de bevolking’ van Tauranga, waar in de groepsfase van het WK het basiskamp van Oranje is. Kort daarna begon Nederland in het cricketstadionnetje voor vijfhonderd fans aan de eerste training op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. „Het is prachtig dat er zoveel mensen met Nederlandse roots zijn die ons hier steunen”, zegt bondscoach Andries Jonker na de in zijn ogen indrukwekkende ochtend. „Het is te hopen dat ze ook met oranje sjaals en mutsen bij onze wedstrijden komen kijken.”

Het WK voetbal komt in Nieuw-Zeeland voor Nederland nu echt tot leven. Oranje kende in aanloop naar het toernooi een wat rommelige voorbereiding met verschillende trainingskampen in Zeist, Horst en Sydney. Nadat er eerst consternatie was geweest over een besloten oefenduel tegen een jongensteam van de Volewijckers, raakten de Nederlandse voetbalsters in Sydney verzeild in een inmiddels gesust relletje over een online ‘haka-video’ van Sherida Spitse en Merel van Dongen. Daarnaast bleek het uitgezochte trainingsveld onbespeelbaar en werd er opnieuw een trainingswedstrijd afgewerkt vol met mysteries. Dit keer was het de tegenstander, Zuid-Korea, die wilde dat er niets over de uitslag naar buiten zou komen.

Jonker zucht als hem in Tauranga wordt gevraagd nog even terug te kijken op de voorbereiding. De bondscoach legt aan de rand van de grasmat uit dat wat hem betreft alles redelijk volgens plan is verlopen. Al is ook dit trainingsveld eigenlijk ongeschikt omdat er in het midden een harde plaat ligt waar spelers omheen moeten lopen. „Je stippelt een bepaald traject uit en daarbij moeten de spelers fysiek sterker worden en steeds beter gaan voetballen”, zegt Jonker. „Daarbij liggen we op schema. Het is nu zaak dat de puntjes op de i worden gezet. En dat we wedstrijden gaan winnen.”

Lineth Beerensteyn

Hoe het Nederlands team er daadwerkelijk voor staat, is voor de buitenwereld lastig in te schatten. Oranje liet zich alleen begin deze maand bij het uitzwaaiduel met België in Kerkrade aan het publiek zien. Nederland won die wedstrijd afgetekend met 5-0. Hoewel Jonker niets over het laatste oefenduel met Zuid-Korea wilde zeggen, verklapte verdediger Dominique Janssen dat Nederland had gewonnen zonder een treffer te incasseren.

Jonker maakt duidelijk dat hij door te zwijgen zich slechts hield aan de afspraken die met de Zuid-Koreanen waren gemaakt. „Ze wilden niets bekendmaken. Geen score, geen doelpuntenmakers. Niets. Daar hebben we mee ingestemd omdat we altijd goede contacten met de Zuid-Koreanen hebben gehad. En daar zijn we zuinig op”, stelt Jonker.

Het lijkt erop dat Jonker het ideale elftal dat zondag om 9.30 uur Nederlandse tijd in het zuidelijke Dunedin – in een stadion met een dak – tegen Portugal aantreedt, al in zijn hoofd heeft. Oranje zal waarschijnlijk in een 1-3-5-2-formatie spelen, met Lineth Beerensteyn in de punt van de aanval als de vervanger van de geblesseerde topscorer Vivianne Miedema.