‘De spreidingswet opgeven? Dat moet de staatssecretaris niet doen’, zegt de Drentse commissaris van de koning

Het afgelopen jaar was er geen asielmaatregel waar meer over werd gediscussieerd dan de spreidingswet. De verdeeldheid over de wet binnen de coalitie is zo groot, dat het onwaarschijnlijk is dat een Kamermeerderheid zich na de val van het kabinet-Rutte IV nog aan behandeling van de wet wil wagen. De asielopvangcrisis blijft alleen wél een groot hoofdpijndossier voor lokale bestuurders.

Tijdens het debat over de kabinetsval, dat zo’n zeven uur duurde, werd de spreidingswet slechts elf keer genoemd. „Daar geldt voor dat het aan de Kamer is”, zei demissionair premier Mark Rutte . „Ik acht de kans sowieso klein dat dat ding behandeld wordt”, zei VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. Haar fractie was vanaf het begin niet enthousiast over de spreidingswet, maar ging in november akkoord in ruil voor maatregelen die de komst van asielzoekers naar Nederland zouden helpen beperken. „Daar ziet het nu even niet naar uit”, constateerde ze tijdens het debat.

Ik acht de kans sowieso klein dat dat ding behandeld wordt Sophie Hermans fractievoorzitter VVD

Handdoek in de ring

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) lijkt de handdoek in de ring te hebben gegooid. „Naar verwachting wordt vrijwel alles op 12 september controversieel verklaard”, zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad. „Ik blijf ‘vrijwel alles’ zeggen, misschien tegen beter weten in.”

„Opgeven?”, zegt Jetta Klijnsma aan de telefoon. „Dat moet hij niet doen.” Klijnsma, commissaris van de koning in Drenthe, zat vorige week maandag namens alle commissarissen van de koning bij Van der Burg aan de ‘landelijke regietafel migratie en integratie’, kort na het debat over de kabinetsval. Daar praten lokale overheden met het Rijk over asiel, de huisvesting van statushouders en hun integratie. „We hebben allemaal gezegd dat het ongelofelijk jammer is als de wet controversieel wordt verklaard.”

Welwillendheid van gemeenten

Bijna een jaar geleden kondigde Van der Burg de spreidingswet aan, voor een eerlijkere spreiding van asielzoekers over het land. De wet zou duidelijkheid geven over de aantallen asielzoekers die door gemeenten en regio’s moeten worden opgevangen. Weigerende gemeenten konden desnoods worden gedwongen. Nooit meer zouden er asielzoekers in de buitenlucht bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hoeven slapen, bezwoeren Van der Burg en Rutte vorige zomer.

Zonder spreidingswet komt de asielopvang aan op de welwillendheid van een handvol gemeenten, die vooral op ad-hocbasis locaties beschikbaar stellen. Het afgelopen jaar zijn er talloze crisisnoodopvanglocaties opgetuigd, waar ruim 6.600 asielzoekers en statushouders verblijven. Het zijn dure plekken die zelden aan de minimale opvangnormen voldoen. Er is nauwelijks sprake van dagbesteding, en kinderen krijgen geen tot onvoldoende onderwijs. Ook schort het aan hygiëne en privacy, zo werd het afgelopen jaar in meerdere rapporten gesignaleerd.

Alleen al het aankondigen van de spreidingswet heeft bestuurders geholpen, vertelt Klijnsma. Provincies, gemeenten en regio’s gingen aan de slag, en stelden naast crisisnood-opvanglocaties ook duurzamere opvang beschikbaar.

Amstelveen loopt bijvoorbeeld vooruit op het aantal opvangplekken dat de gemeente op basis van de spreidingswet moet creëren. „Ongeveer 360 asielzoekers”, aldus wethouder Adam Elzakalai (Wonen, VVD). Hij moet ook opvang regelen voor Oekraïense ontheemden en andere groepen die met spoed een woning nodig hebben, zoals statushouders en economisch daklozen. „Het is voor ons als gemeente ongelofelijk ingewikkeld om alles te kunnen blijven doen”, zegt Elzakalai. Amstelveen kent een hoge woondruk: de vraag naar een woningen is er hoger dan het aanbod. „Toch willen we onze verantwoordelijkheid nemen.”

Ook andere gemeenten lopen vooruit op de spreidingswet. De gemeenten Wijchen en Druten, beide in het Gelderse rivierengebied, hebben in maart besloten de handen ineen te slaan. In Wijchen komt een permanent asielzoekerscentrum voor driehonderd mensen, Druten verzorgt tijdelijke noodopvang voor honderd asielzoekers én is bereid meer statushouders dan verplicht te huisvesten.

Een woordvoerder van de gemeente Wijchen laat weten dat „onduidelijkheid over de koers vanuit het kabinet” niet bevorderlijk is voor hun inspanningen, al willen beide gemeenten hun ingezette koers blijven varen. Hetzelfde geldt voor Oegstgeest (Zuid-Holland) en omringende gemeenten. „Er is veel nood en urgentie”, zegt een woordvoerder.

Maar tot nu toe levert die vrijwillige aanpak niet genoeg plekken op. Van der Burg meldde vrijdag dat het aanmeldcentrum in Ter Apel op 230 bedden na vol zit. Het risico bestaat dat asielzoekers en vluchtelingen binnenkort, net als vorig jaar, weer op stoelen of buiten moeten slapen. Bovendien dreigt de enige andere ontvangstlocatie, in Budel, goed voor 1.500 bedden, gesloten te worden vanwege aanhoudende overlast door asielzoekers die uit doorgaans veilige landen komen.

Zeldzame eensgezindheid

Begin juni zat Klijnsma bij een hoorzitting over de spreidingswet in de Tweede Kamer. Zelden had zij haar lokale ‘medeoverheden’ „zo eenduidig horen pleiten voor een wet”. Wat ze hoorde? „Kom alsjeblieft snel met die wet, dan kunnen we over heel Nederland mensen die gevlucht zijn een plek geven. Dan is het helder, dan neemt iedereen z’n deel en dan hoeft de staatssecretaris niet met de hoed in de hand langs alle gemeenten.” Die boodschap staat nog steeds, zegt Klijnsma.

Lees ookDeze spreidingswet in onnodig ingewikkeld

Een deel van de coalitie wil wél door met de wet. ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder heeft de hoop nog niet opgegeven. Hij gaat ervan uit dat de afspraken die de coalitie heeft gemaakt, gewoon blijven staan. „Dat [de komst van de spreidingswet] hebben we niet alleen aan elkaar, maar ook aan gemeenten beloofd”, zegt hij.

Lokale bestuurders vroegen vorig jaar zélf om de spreidingswet, zegt Klijnsma. Vrijwilligheid werkt nu niet voldoende, ziet ze. „Dan mag je best een appèl doen op gemeenten.”