‘Small, Slow but Steady’: de kleine en langzame kwelling van een dove bokser

Small, Slow but Steady zet de kijker constant op afstand van de hoofdpersoon. Keiko is doof, maar het publiek hoort alles. Zelfs veel meer dan in andere films. De doffe bons van een vuist op een bokszak. Het gepiep van gymschoentjes op de linoleumvloer van de boksschool waar Keiko traint als professioneel bokser. Verkeer en regen op de achtergrond. Aanvankelijk voel je hierdoor vooral afstand van Keiko, maar later word je steeds empathischer. Hoe leeft zij dit stille leven, zo opgesloten in haar hoofd, afgezonderd van het vertrouwelijke gepiep en gekraak van het bestaan?

Die omleiding naar de empathie is de grootste verdienste van de film. Narratief stelt het weinig voor. Het is coronatijd en Keiko werkt gestaag – small, slow but steady – toe naar haar professionele gevechten. Ze leeft een klein leven. Vrienden heeft ze niet. Ze werkt als schoonmaakster. De broer met wie ze samenwoont is muzikant; ze begrijpen elkaar niet. Via ouderwetse tekstkaartjes – als in de stomme film – krijgen we mee hoe ze langs elkaar heen gebaren.

Keiko’s leven suddert maar kookt nooit. Dat geldt ook voor de film. Meestal werkt dat. Keiko is eenzaam en die kwelling ís klein en langzaam. We zien zelden wat ze denkt, maar in de vastberadenheid van haar routine kunnen we het voelen.

Soms valt het uit elkaar. De shots van een lethargische Keiko onder vaal licht in de boksschool gaan na een uur vervelen. En het scenario heeft mankementen. Keiko bokst al járen, waarom vragen haar broer en moeder pas nu wat ze er leuk aan vindt, hoe lang ze dit wil doen? Het is duidelijk dat de film voor ‘ons’ geschreven is, niet voor de personages.

Toch weet de film je van de verveling te redden met voorzichtige sentimentaliteit. Keiko’s broer doorziet haar eenzaamheid, en haar vaderfiguur, de oude, zieke sportschooleigenaar, geeft haar een betekenisvol knikje. Als je welwillend genoeg bent, kan je dan zelfs een traan laten. En tevreden denken: het is niet veel, maar het is een leven.

Drama Small, Slow but Steady. Regie: Shô Miyake. Met: Yukino Kishii, Masaki Miura, Shinichirô Matsuura. Lengte: 99 minuten. ●●●●●

