In ‘Juniper’ krijgt een norse, ooit avontuurlijke oma het aan de stok met haar bokkige kleinzoon

Elke ochtend schenkt de verpleegster van de bejaarde Ruth een fles gin in een pitcher, aangelengd met wat water. Het helpt de aan een rolstoel gekluisterde Ruth de dag door. Als de schenkkan leeg is of als ze naar de wc moet, drukt ze lang en hard op een knop, waarna een schel geluid door het huis van haar zoon klinkt.

Ruth is overgekomen vanuit Engeland naar Nieuw-Zeeland om te herstellen van een nare voetkwetsuur. Ze is niet heel innig met haar zoon, en haar kleinzoon Sam kent ze nauwelijks. De zeventienjarige Sam ziet met lede ogen aan dat Ruth de kamer krijgt van zijn onlangs overleden moeder. Zijn verdriet is vers en nog onverwerkt. Dus is de suïcidale Sam vijandig tegen de vrouw die hij als vervelende indringer ziet. Omgekeerd heeft Ruth ook weinig op met de bokkige puber. Hoe hun aanvankelijk antagonistische relatie zich ontwikkelt, laat zich raden.

In Juniper, de debuutfilm van Matthew J. Saville, is die relatieve voorspelbaarheid best aangenaam. Het geeft alle ruimte om je te focussen op het spel van Charlotte Rampling, de absolute ster van deze film. Samen met de regisseur werkte ze aan de invulling van haar in alle opzichten eigenwijze en krachtige personage, over wie we mondjesmaat achtergrondinformatie krijgen. Bijvoorbeeld dat ze oorlogsfotograaf was: Savilles eigen grootmoeder, die de Spaanse Burgeroorlog meemaakte, was een inspiratie. Het autobiografische Juniper speelt zich af rond 1990, in het pre-internettijdperk: communicatie gaat per telefoon en brief. Een album met foto’s van Ruth speelt een belangrijke rol. Als Sam dit onder ogen krijgt, raakt hij langzaam geïntrigeerd door zijn eigengereide oma die er niet voor terugdeinst een glas naar het hoofd van haar kleinzoon (‘ettertje’) te gooien.

Niet alles is even overtuigend uitgewerkt in Juniper, maar Rampling houdt de aandacht meer dan vast, evenals de fraaie shots van het Nieuw-Zeelandse landschap.

Drama Juniper. Regie: Matthew J. Saville. Met: Charlotte Rampling, George Ferrier, Marton Csokas. Lengte: 95 min. ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven