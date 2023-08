Zes skeletten gevonden op het Binnenhof – maar nog geen Johan van Oldenbarnevelt

Archeoloog Andjelko Pavlović springt in de net gegraven kuil. Spreidt zijn armen. „Van hier tot hier liep de gevel van de Hofkapel.” Wijst omhoog naar het dak van de Eerste Kamer op het Binnenhof: „De muur zette zich voort tot aan het dak.” Dertiende-eeuwse kloostermoppen, de voorlopers van de baksteen, worden zichtbaar.

Vorige week begonnen archeologen van de gemeente Den Haag met hun onderzoek naar de Hofkapel die op het Binnenhof stond, het oudste nog functionerende regeringscentrum van de wereld. En nu al is Pavlović „zó veel wijzer” over hoe de middeleeuwse kapel naast de Ridderzaal eruit heeft gezien. In 1879 werd het kerkgebouw afgebroken om er kantoren neer te zetten.

Zes skeletten hebben de archeologen in een week gevonden, net onder het maaiveld. Dat er botten gevonden zouden worden, hadden de archeologen verwacht, maar niet zo snel, op zo’n ondiepe laag. De Hofkapel had immers een grafkelder voor onder anderen de graven van Holland. Jacoba van Beieren werd daar in 1436 begraven, evenals Johan van Oldenbarnevelt na zijn onthoofding op 13 mei 1619 in opdracht van prins Maurits van Oranje.

Een archeoloog vorige week aan het werk op het Binnenhof. Foto Rijksvastgoedbedrijf/Tineke Dijkstra

Toen bekend werd dat de Tweede Kamer verbouwd zou worden en het Binnenhof, het oudste deel, gerenoveerd zou worden, rees de vraag of er dan gezocht kon worden naar de overblijfselen van de raadpensionaris. Want of de staatsman hier nog ligt, is onbekend. Als de Tweede Kamer sprak over de verbouwing van het Binnenhof, ging het altijd wel even over Van Oldenbarnevelt en diens politiek gemotiveerde executie.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed maakte vier jaar geleden korte metten met speculaties. Dat Van Oldenbarnevelt wordt gevonden, is „niet uitgesloten”, maar de kans hem te identificeren met behulp van een dna-match is „zeer klein”. Iets groter is de kans om een skelet te vinden dat door een „trauma aan de halswervels” is omgekomen, door een zwaard dus, en dan te identificeren dat het om een 71-jarige man uit de zeventiende eeuw gaat.

Veel graven geruimd

Veel graven zijn in de loop der eeuwen leeggehaald, door de familie zelf of wanneer het Binnenhof werd verbouwd. Het is immers niet voor het eerst dat het op de schop gaat. Archeoloog Pavlović noemt alle jaartallen op waarin de gebouwen werden uitgebreid, gerenoveerd of gesloopt. „Het is te zien in de grond.” Dat is ook het doel van zijn onderzoek; de geschiedenis van de kapel bloot- en daarna vastleggen. „Ieder stukje dat we vinden, voegt iets toe.” Vorig jaar al werd een middeleeuwse poort gevonden, op het plein voor de Ridderzaal restanten van een crematie uit de IJzertijd.

In de zeventiende eeuw, toen de Hofkapel in gebruik was als Waalse Kerk, werd een onbekend aantal graven geruimd. Eind achttiende eeuw werden graven geopend, in een poging stoffelijke resten van de graven van Holland te vinden. En voor de verbouwing van 1879 werd onderzoek gedaan in de grafkelder – Pavlović: „Als een ongeleid projectiel is er gegraven” –, maar vervolgens werd deze volgestort met zand.

De archeoloog vertelt: „Het is daardoor geen open ruimte waarin je kunt lopen.” Als de vloer van de Hofkapel is blootgelegd, zullen er gaten in worden gemaakt. „Met cameraatjes wordt dan gekeken hoe de constructie in elkaar zit, en of er nog menselijke resten zijn. Als dat zo is, moet er verder besloten worden wat er gaat gebeuren.”

Ondervloer

De skeletten die nu zijn gevonden, zijn mogelijk uit de grafkelder afkomstig, en bij een eerdere renovatie elders in de Hofkapel neergelegd. „Die indruk hebben we. De kisten waren waarschijnlijk nog goed genoeg om te verplaatsen”, zegt Pavlović. Omdat de lichamen al waren ontbonden, zijn ze niet zo diep herbegraven, vermoedt hij: „Ze lagen halverwege de ondervloer.”

Een fysisch antropologe zal alle stoffelijke resten onderzoeken, onder meer met dateringstechnieken. Met 3D zal van een aantal schedels een gezichtsreconstructie worden gemaakt. Komende weken wordt dieper gegraven, en Pavlović verwacht nog meer skeletten tegen te komen. De bouwschutting rond het Binnenhof heeft naast de Ridderzaal even plaatsgemaakt voor een gordijn, zodat nieuwsgierigen kunnen meekijken.

Binnenhof op z’n vroegst eind 2028 klaar

De renovatie van het Binnenhof begon in de zomer van 2021 en gaat tot zeker december 2028 duren. Dat maakten eerder dit jaar minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge (CDA) en het Rijksvastgoedbedrijf bekend. Regels rondom uitstoot van stikstof en hogere veiligheidseisen zorgen voor vertraging. De opleverdatum was 2026.