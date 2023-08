Meerderheid gemeenteraad wil af van ontvangstfunctie asielzoekerscentrum Budel

De Brabantse media stonden afgelopen weken vol met berichten over overlast van asielzoekers uit azc Cranendonck, het asielzoekerscentrum in het dorp Budel. Ze gingen over diefstal, intimidaties, geweld. NS-machinisten vroegen hun werkgever of ze het nabijgelegen treinstation Maarheeze voortaan voorbij mogen rijden. De uitbaters van de Jumbo-supermarkt in Maarheeze kondigden aan te stoppen met hun winkel. En een azc-bewoner richtte vernielingen aan bij een gedenkmuur bij een begraafplaats.

De overlast is al lange tijd een bijna dagelijks probleem in Cranendonck, de gemeente waar Budel onder valt. Af en toe is sprake van een piek, zoals nu en begin vorig jaar. Toen stelde de burgemeester een noodverordening in rondom het azc, nadat zich zes ernstige geweldsincidenten hadden voorgedaan. Onder meer waren er vier steekpartijen in en rond het centrum geweest, dat 1.500 opvangplekken telt.

Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bevat de groep overlastgevers „een grote vertegenwoordiging” van mensen uit landen die door de Nederlandse overheid als ‘veilig’ worden aangemerkt. Deze ‘veiligelanders’, die vaak niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, wonen vooral in het azc in Budel en in het azc in Ter Apel. Deze centra fungeren als de twee ‘ontvangstlocaties’ voor asielzoekers in Nederland.

Geen andere optie

Een meerderheid in de gemeenteraad van Cranendonck wil nu af van de ontvangstfunctie van azc Budel, zodat veiligelanders worden geweerd. Vorige week dinsdag nam de raad een initiatiefvoorstel van die strekking aan. Die wil dat verantwoordelijk wethouder Hennie Driessen met dat voorstel in de hand de gesprekken met het COA en demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) voortzet.

Die gesprekken voert de wethouder sinds dit voorjaar. Aanleiding was een enquête door onderzoeksbureau I&O Research, waaruit bleek dat een meerderheid van de inwoners van de gemeente Cranendonck – 56 procent – wil dat het azc wordt gesloten. Respondenten klaagden onder meer over diefstal, naroepen en nafluiten en overlast in het openbaar vervoer.

Eerder was in de gemeenteraad al unaniem een motie aangenomen die opriep tot sluiting van het azc per 1 juli 2024. Dat is de datum waarop de omgevingsvergunning van het COA voor azc Budel verloopt. Maar afgelopen week maakte het COA bekend dat het een aanvraag heeft gedaan voor een nieuwe omgevingsvergunning voor azc Budel. Het COA en de gemeente hebben een zogeheten ‘bestuursovereenkomst’ voor de opvang van asielzoekers die loopt tot medio 2028. Waarschijnlijk heeft de gemeente daardoor geen andere optie dan de nieuwe vergunning af te geven.

We staan met de rug tegen de muur Carry van Rooij fractievoorzitter Echte Lokale Aandacht Nu

Hard nodig

Na de aanvraag van het COA krabde een deel van de raad zich achter de oren. „Die nieuwe aanvraag zegt genoeg: ze willen dus gewoon door met het azc”, zegt Paul Coenegracht, CDA-fractievoorzitter. „We staan met de rug tegen de muur”, zegt Carry van Rooij, fractievoorzitter van de grootste partij, Echte Lokale Aandacht Nu (ELAN). ELAN besloot om het voorstel van het CDA, dat oproept om Budel niet meer als ontvangstlocatie te gebruiken, te steunen. De andere partijen steunden het niet.

Het voorstel heeft voor enige onvrede gezorgd in de raad. VVD-fractievoorzitter Jordy Drieman vindt dat de raad de wethouder „de ruimte” moet geven in de gesprekken. Volgens hem moet de inzet nog steeds sluiting van het azc zijn. „Als ik ga toepen, speel ik ook niet gelijk mijn ruiten tien uit.” Hij wil maar zeggen: als je al vroegtijdig laat merken met welk onderhandelingsresultaat je tevreden zal zijn, kun je alleen maar verliezen.

Mocht de ontvangstfunctie van azc Budel verdwijnen, dan heeft staatssecretaris Eric van der Burg hoogstwaarschijnlijk een probleem. Volgens zijn woordvoerder voert het ministerie wel gesprekken met andere gemeenten voor nieuwe aanmeldlocaties, maar zolang die nog ontbreken, is Budel hard nodig om het drukke Ter Apel te ontlasten.

