Madrilenen blijven binnen of vluchten uit de bloedhete stad

Het lijkt zo logisch: als het heel warm wordt en je hebt geen airco, ga je verkoeling zoeken in het park. Maar in Madrid, dat evenals andere Zuid-Europese steden zucht onder een extreme hittegolf, werden de afgelopen weken de grote parken op zulke dagen juist gesloten. Te gevaarlijk, vond de verantwoordelijke gemeentedienst. Door de hitte drogen niet alleen mensen uit, maar ook bomen.

Nadat in juni 2014 en in maart 2018 een dode vielen door respectievelijk een afgewaaide tak en een omgewaaide pijnboom, is er een protocol opgesteld. Nu geldt: bij windsnelheden van meer dan 55 kilometer per uur en temperaturen van boven de 35 graden gaat het park dicht.

Als de parken niet toegankelijk zijn, probeert bijna iedereen de straat te vermijden. Wie er toch opuit gaat, zoekt verkoeling in de horeca, winkelcentra of overdekte voedselhallen. „Regel nummer één in de zomer van Madrid: ga voor 20.00 uur niet naar buiten als er geen airconditioning is of een schaduwrijk zwembad”, lacht de 33-jarige Alberto Mena. Samen met zijn vrienden heeft hij een huisje mét zwembad gehuurd in Valdeverdeja, op twee uur rijden van Madrid. „Sinds de zomers zo heet zijn geworden, proberen we dit ieder jaar te doen. Soms zelfs een aantal keer in de zomer als we genoeg geld hebben. Om aan de benauwdheid hier te ontsnappen. Dit wordt nu het vierde jaar.”

Een vrouw in Madrid wuift zichzelf koelte toe. Afgelopen week steeg de temperatuur in de Spaanse hoofdstad op sommige dagen tot 38 graden. Foto Bernat Armangue/AP

Voor wie het financieel breed heeft, is de stad ontvluchten een manier om de zomer door te komen. Mena en zijn veertien vrienden delen de kosten van de huur van het huisje, de boodschappen en de reis naar Valdeverdeja. „We betalen ongeveer 150 euro per persoon voor een lang weekend. Dat is prima te doen. In mijn eentje zoiets doen gaat lastiger.” Maar lang niet iedereen kan zich dat veroorloven en airconditioning thuis is ook niet voor iedereen vanzelfsprekend. De mensen die thuis wel airco hebben, kunnen die vanwege de hoge energieprijzen niet altijd aanzetten.

Mentale problemen

De Madrilenen zijn niet de enigen die last ondervinden van de hitte. Hoe zuidelijker, hoe warmer. „Elk jaar is de hitte intenser en elke keer begint het vroeger en duurt het langer”, vertelt de 45-jarige Raquel Naranjo, voorzitter van een Andalusische stichting die zich inzet voor mensen met mentale problemen door de hitte. „Op dit moment is de temperatuur hoger, waardoor we het grootste deel van de dag thuis moeten doorbrengen om onszelf tegen de hitte te beschermen.”

Naranjo deed samen met mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) onderzoek naar de gevolgen van de toenemende hitte in Spanje, voornamelijk in de zuidelijke regio Andalusië. Ze woont samen met haar partner Joaquin in Sevilla. Het koppel heeft zelf ook mentale problemen die verergerd worden tijdens de hittegolf.

„Ik gebruik al twaalf jaar antidepressiva en ik merk dat wanneer ik ze gebruik, mijn lichaamstemperatuur meer stijgt dan normaal. Door de medicijnen heb ik veel minder energie en kan blootstelling aan extreme hitte gevaarlijk zijn voor mijn lichamelijke gezondheid.”

Naranjo beschrijft aan de telefoon dat ze dan last heeft van duizeligheid, vermoeidheid en een lage bloeddruk. Ze vindt dat de overheid bij hitteplannen niet genoeg kijkt naar mensen met een mentale of lichamelijke beperking, terwijl juist deze groep gevaar loopt. „Hoe help je deze mensen tijdens een hittegolf?”, vraagt ze zich hardop af.

Angststoornissen

De hele zomer binnen blijven kan leiden tot nog meer angst, concludeert het onderzoek van Naranjo en HRW. „Je brengt uren door op de bank of in bed. Je wordt er hopeloos van en kan zelfs in een depressie belanden, omdat je jezelf aan het isoleren bent.”

Zelf is Naranjo bang voor nog meer angststoornissen bij de mensen die bij haar stichting aankloppen voor hulp. „Ik ben bang dat de mensen het op een bepaald moment niet meer kunnen verdragen. Zowel mentaal, fysiek als economisch. Het is nu al een hopeloze situatie en de zomers worden alleen maar heter”, zucht ze.

Volgens haar moet de overheid beter voorlichting geven, vooral aan de groep die mentaal worstelt met de gevolgen van klimaatverandering. Verder pleit ze voor economische hulp en meer middelen om de zomer te doorstaan, want niet iedereen heeft het geld om te ontsnappen aan de hitte of de hele dag de airco aan te laten staan.

De hitte verergert bovendien niet alleen bestaande problemen, verscheidene psychologische onderzoeken laten zien dat klimaatverandering de afgelopen jaren een nieuwe angst heeft gecreëerd: eco anxiety, angst voor klimaatverandering.

Psycholoog en expert in eco anxiety Silvia Collado Salas doet onderzoek naar hoe klimaatverandering een rol speelt in de mentale gesteldheid van Spaanse jongeren. „Volgens de onderzoeken die we hebben uitgevoerd lijden steeds meer Spaanse jongeren aan eco-angst.” Daardoor zoeken jongeren volgens haar naar manieren om de effecten van klimaatverandering minder te voelen.

Klimaatschuilplaatsen

De regio ontvluchten, zoals Alberto Mena en zijn vrienden doen, is daarbij een optie. Maar dat is een tijdelijke oplossing, merkt ze op. „Daarom zie je ook jongeren die zich proberen aan te passen aan de hitte.” Door veel meer binnen te blijven, verkoelende ruimtes te zoeken, het dieet aan te passen door bijvoorbeeld koude gerechten te eten en het dagelijkse ritme aan te passen, proberen de Spanjaarden de zomer door te komen.

In sommige steden worden speciale koelteplekken gemaakt. Klimaatschuilplaatsen, worden ze genoemd, plaatsen waar het nog een beetje uit te houden is. Barcelona heeft er nu meer dan tweehonderd, waaronder een groot aantal plaatsen waar het bomen zijn die beschutting bieden. De plekken met bomen blijven alleen dicht als het hard waait, niet bij hoge temperaturen.

Tourists cover themselves with towels in downtown city amid heavy heatwave in Malaga. Spain is experiencing an episode of high temperatures in all country. According to the Spanish State Meteorological Agency, the province of Malaga is on red alert for high temperatures over 42? degrees. (Photo by Jesus Merida / SOPA Images/Sipa USA) Veel Madrilenen wagen zich overdag niet meer op straat.

Foto Manu Fernandez/AP In Málaga en Madrid nemen mensen maatregelen tegen de hitte.

Foto’s Jesus Merida / SOPA Images en Manu Fernandez/AP

Ook de Madrilenen hebben hun parken daarom juist meer dan ooit nodig, vinden politieke partijen van het rechtse Vox tot de linkse oppositiepartij Más Madrid. Woordvoerder Rita Maestre van die laatste partij zei tegen El País dat sluiting van de parken om veiligheidsredenen alleen nodig zou moeten zijn als het heel hard waait - en dat is niet bij 55 kilometer per uur.

Biologen zeggen dat het probleem vooral het slechte onderhoud van de parken is. Bernabé Moya, voormalig boomexpert van de gemeente Valencia, wees er in El País op dat bij een recente storm een derde van de stadsbomen in Madrid schade opliep, terwijl de schade in de veel beter onderhouden botanische tuin van de Spaanse hoofdstad nog geen 5 procent was.

In een tijd van klimaatverandering moet er simpelweg meer geld en mankracht gaan naar het onderhoud van de groene longen van de stad, vindt hij. Maar volgens Más Madrid wil het huidige stadsbestuur eigenlijk niets weten van klimaatproblemen.

Mena vindt de zomer allang niet prettig meer. „Deze hitte is niet gezond. Het is abnormaal. En moet je eens nagaan dat het volgend jaar wéér heter wordt. Ik hou mijn hart vast”, laat hij weten vanaf het zwembad in Valdeverdeja.