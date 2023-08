Het Canarische eiland La Palma brandt, en het vuur is nog niet onder controle

De politie denkt dat de bosbrand veroorzaakt is door mensen, door een nachtelijk feest in een recreatiegebied. Toch is het geen tragisch toeval dat juist nu zo’n grote bosbrand uitbreekt; over de hele wereld zijn temperaturen hoog. In Europa is het ook in Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Kroatië en Polen ontzettend warm, vaak ver boven de 40 graden. Italiaanse meteorologen hebben de hittegolf van vorige week ‘Cerberus’ gedoopt — naar de driekoppige hond die de onderwereld bewaakt in de Griekse mythologie. Deze week noemen ze ‘Charon’, naar de veerman die in de Griekse mythologie de overledenen over de rivier de Styx naar het dodenrijk verscheept. Ook in juni en juli werden hitterecords gebroken.

De Amerikaanse klimaatgezant en diplomatiek zwaargewicht John Kerry ontmoet deze week zijn Chinese evenknie Xie Zhenhua in Beijing. Ook hun landen worden geraakt door de hoge temperaturen deze week. De twee bejaarde diplomaten van de grootste uitstoters op de planeet hopen de wereldwijde klimaataanpak een impuls te geven. Eerder lukte hen dat wonder boven wonder, toen legden zij het fundament voor de Parijsakkoorden van 2015.