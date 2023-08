Vraagt Nederland het onmogelijke van zijn politici? Dat zou het idee kunnen zijn, nu een hele generatie haar vertrek heeft aangekondigd van het Binnenhof, van Tweede Kamerleden tot ministers en de premier.

Wat opvalt is dat openlijk niet alleen over de druk van het werk wordt gesproken, maar ook over de druk van buiten en over wat dat met de eigen omgeving doet. Bedreigingen – het aantal verdubbelde in 2022 ten opzichte van een jaar eerder – worden genoemd als reden voor het opstappen. Niet alleen wordt er anoniem op sociale media gescholden, maar politici zijn thuis bezocht.

Met als absolute dieptepunten de fakkeldrager die voor het huis van minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) stond, en de boeren die verhaal kwamen halen bij minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD). Maar denk ook aan de manier waarop Kamerlid Pieter Omtzigt op straat hinderlijk werd gevolgd, Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) agressief wordt bejegend, Caroline van der Plas (BBB) publieke optredens moest schrappen. Aan de bedreigingen aan het adres van minister Hugo de Jonge (CDA) wegens het coronabeleid, de extra beveiliging die premier Mark Rutte (VVD) kreeg.

Misschien zijn er kiezers die juichen dat een bepaald politicus zijn of haar vertrek heeft aangekondigd. Er zijn toetsenbordridders die erop wijzen dat niet álle politici haatmails ontvangen, dat niet alle politici die worden bedreigd opstappen. Dat vooral vrouwelijke politici en/of politici van kleur krokodillentranen huilen en maar een olifantenhuid moeten kweken. Dat vrouwonvriendelijke labels als ‘heks’ er bijhoren. If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen. Dat soort taal.

Maar daarin schuilt het grootste gevaar. Het parlement, de staten en de gemeenteraden – ook lokale politici worden steeds meer bedreigd – moeten een afspiegeling zijn van de samenleving. In politieke opvattingen, in achtergrond, in sekse, leeftijd en levenservaring. Maar ook in karakter.

De kiezer moet niet willen dat zijn volksvertegenwoordigers straks alleen nog maar bestaan uit mensen die niet geraakt worden, ongevoelig zijn, een zekere hardheid hebben. Die geen gezin hebben of alleen leven voor hun werk. Die streng beveiligd over straat moeten – Geert Wilders (PVV) overkomt dat al bijna twintig jaar, en laat hem de zorgwekkende uitzondering blijven.

Natuurlijk zijn er mensen die nu hun vinger opsteken en graag de politiek in willen. Maar er is ook een onbekende groep die aanschouwt wat het betekent om politiek actief te zijn, en dus ervoor kiest om niet politiek en bestuurlijk actief te worden. Zo wordt heel Nederland de verliezer van wat een aantal idioten uitricht.

Nu een hele generatie het Binnenhof verlaat, vrijwillig of door de verkiezingsuitslag straks, heeft de politiek een unieke kans zelf ook te laten zien dat het zo niet langer kan. Door op inhoud te blijven debatteren, door op sociale media elkaar niet aan te vallen, en groepen uit de samenleving niet tegen elkaar op te zetten.

En door bedreigingen, uit welke hoek zij ook komen, eendrachtig te veroordelen. Bedreigingen horen niet bij het politieke ambt, noch bij enige andere publieke functie. Iedereen kan en mag van mening blijven verschillen, maar boosheid wordt uitgedrukt op het Malieveld of in november in het stemhokje.