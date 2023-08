VNG: toon de financiële nood van gemeenten met een begroting in het rood

Met kunst- en vliegwerk dienden gemeenten de laatste jaren hun meerjarenbegrotingen in. Sluitend, want dat moet volgens de Gemeentewet. Maar nu adviseert de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat eens niet te doen. Om het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer duidelijk te maken dat er een structureel geldtekort is op lokaal niveau.

In een brief aan alle 342 gemeenteraden noemt de VNG het „een uitzonderlijk advies”. Maar, zegt de organisatie: „Het is een uitzonderlijke situatie waarin gemeenten zich bevinden.”

Het is een nieuwe stap van gemeenten om aan de landelijke politiek duidelijk te maken wat er financieel mis gaat. Sinds 2015 werden talloze taken, waaronder jeugdzorg, overgeheveld van rijks- naar gemeentelijk niveau. Tegelijk werd er bezuinigd, en werden sommige uitvoeringstaken van gemeenten aan regels gebonden waardoor er weinig flexibiliteit mogelijk is.

Woningbouw en asielopvang

Het demissionaire kabinet heeft voor dit en de komende twee jaar het Gemeentefonds, waaruit gemeenten zo’n 70 procent van hun inkomsten krijgen, gevuld. Maar volgens de VNG is daarna „eenzijdig” door het Rijk bepaald wat de omvang is van het fonds, waardoor gemeenten in 2026 3 miljard euro minder ontvangen, 8 procent van het totaal. Demissionair minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) noemde dat op het VNG-congres vorige maand „een meningsverschil”. Volgens haar is er 1 miljard euro extra.

De VNG adviseert nu: „Maak de tekorten inzichtelijk.” Want als de meerjarenbegroting sluitend wordt gemaakt, lijkt het alsof er geen probleem is. Alleen gemeenten die geen enkel van de vier jaar sluitend weten te maken, komen onder financieel toezicht te staan, de zogenoemde Artikel 12-gemeenten. Dat is alleen Vlissingen.

Uit de brieven van de toezichthouders (de provincies) blijkt echter dat veel meer gemeenten het moeilijk hebben. Uit onderzoek van accountantskantoor BDO bleek eerder dit jaar dat zes op de tien gemeenten vanaf 2026 in financiële problemen zullen komen doordat ze medeverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van onder meer woningbouw, de energietransitie, en de opvang van asielzoekers.

Hoogste roeping

Gemeenten kunnen gaan bezuinigingen. Wethouder van Financiën van de Zuid-Hollandse gemeente Leidschendam-Voorburg Philip van Veller (VVD) zegt: „Dan is er nooit een beeld van de tekorten.” Hij heeft het over „hoog spel” en een „spannende zet”: „Gemeenteraden zullen wel nerveus worden, ze moeten een begroting goedkeuren die niet sluitend is.”

In de Groningse gemeente Westerkwartier noemt ook wethouder Financiën Bert Nederveen (ChristenUnie) het noodzakelijk om het advies van de VNG te volgen. Hij zegt: „De hoogste roeping van een wethouder Financiën is toch een sluitende begroting te presenteren. Maar voor ons betekent de bezuiniging van het kabinet een tekort van 9 miljoen op een begroting van 210 miljoen euro. Dat gaat over de hele begroting. Dat gaat alles raken.”

De gemeentelijke meerjarenbegrotingen moeten half november zijn ingediend bij de toezichthouder (de provincies). Vlak daarna begint een nieuwe kabinetsformatie waarin gesproken zal worden over de toekomst van het Gemeentefonds.

Correctie (17 juli): In een eerdere versie van dit artikel stond de naam van de wethouder van Westerkwartier verkeerd gespeld: hij heet Bert Nederveen.

